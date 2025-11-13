Сибирячка развела в затопленном подвале карпов для привлечения внимания властей

Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Сибирячка развела в подвале дома карпов для привлечения внимания властей
Жительница Кемеровской области решила разводить карпов в затопленном подвале дома, чтобы привлечь внимание к проблеме подтопления домов в городе Белово.
Жительница Белово Кемеровской области по имени Любовь считает, что таким образом удастся привлечь внимание властей к проблеме массового подтопления домов. Она пояснила, что вода в подвале стоит с августа, поэтому ей негде хранить урожай.
По ее словам, в 2025 году вода стала прибывать с марта, а в августе затопила подвалы домов в Белово.
«Проблемы с подтоплением есть еще у 1,5 тыс. домовладений, расположенных в четырех районах города. Есть дома с обрушениями, где стена рухнула кирпичная. Еще много обрушений ждет наш город», – рассказала она «Газете.Ru».
Любовь говорит, что власти в курсе проблемы с августа, но никаких мер не принимают.
«Когда стала помогать область, стали копать еще больше ливневок, откачивать колодцы водоподводящие, которые снова наполняются водой», – добавила она.
По версии администрации, у Любови в подвале грунтовая вода, более 10 кубометров.
«Так как в зиму убрать воду надежда тает с каждым днем, урожай хранить попросту негде, – хоть карпы растут. Плюс, немного поднять тему выше уровня обсуждения области, так как дальше мы прорваться пока не можем», – пояснила женщина оригинальную инициативу по привлечению внимания к проблемам населения.
Любовь призналась, что планирует разыгрывать карпов к новогоднему столу среди участников группы, которую она создала в соцсети.
