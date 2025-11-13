Хуснуллин заявил о восстановлен участка трассы от Новой Каховки до Геническа

Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Завершены работы по восстановлению 35-километрового участка трассы, соединяющей Новую Каховку и Геническ в Херсонской области, что будет способствовать развитию региона, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Участок трассы от Новой Каховки до Геническа в Херсонской области протяженностью 35 км восстановлен, сообщил Хуснуллин в своем Telegram-канале.
По его словам, обновление дорожной инфраструктуры повысит транспортную доступность небольших городов и сел к экономическим и социокультурным центрам региона, что создаст условия для развития.
«Дорога связывает жителей приднепровских районов с областным центром – Геническом, а также с Крымом и Запорожской областью, проходя через несколько опорных населённых пунктов», – отметил он.
Хуснуллин подчеркнул, что на маршруте расположен туристический центр – биосферный заповедник «Аскания-Нова». Кроме того, на этом участке дороги восстановили мост через Каховский канал протяженностью 200 метров.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ближайшие три года в Запорожской области планируется переселить более 700 человек из аварийных многоквартирных домов общей площадью 11,6 тыс. кв. м, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Власти пообещали досрочно построить транспортный обход Мариуполя, который превратится в важнейший центр региона благодаря новому генплану.