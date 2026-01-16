Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.12 комментариев
Захарова прокомментировала высказывания ведущего Соловьёва
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга получила просьбу прокомментировать некоторые высказывания телерадиоведущего Владимира Соловьёва на тему международной политики.
«Во-первых, речь идет о мнении журналиста, подчеркну – мнении. Во-вторых, мнение журналиста, телеведущего было высказано на частном канале «Соловьёв Лайф». В-третьих, я прочитала цитаты и опираюсь не на вырванные из контекста фразы, не на косвенную речь, а на прямую речь. Сформулировано это мнение было в виде вопроса. Там не было заявления, там был вопрос», – объяснила дипломат в ходе брифинга.
Захарова обратила внимание на то, что анализируемые фразы Соловьёва были «явно и абсолютно очевидно в провокационном виде преподнесены «диванными аналитиками» чуть ли не как официальная позиция России». Она подчеркнула, что такими манипуляциями заниматься «просто недопустимо».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол России в Армении получил ноту протеста за заявления телеведущего Соловьёва.