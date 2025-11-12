Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Не принятая в школу Москвы девочка-переселенка из Латвии отлично сдала тест
Восьмилетняя Оля, переехавшую в Россию из Латвии из-за притеснений русскоговорящего населения, сдала тест на право учиться в московской школе на отлично (18 баллов из 20), но чиновники посчитали ее уровень знания русского языка недостаточным.
Согласно результатам обязательного для детей переселенцев теста на знание русского языка, Оля набрала с первого раза 18 баллов из 20, но в школу зачислять ребенка не позволили, как рассказала агентству «Регнум» мать девочки Виктория.
По ее словам, чиновники связались с ней и признали ошибку, добавив, что Оля не единственная, кто попал в такую ситуацию.
«Нам пришел результат апелляционной комиссии. Изучили документ и увидели, что Оля изначально успешно прошла тестирование! Дочь выполнила почти все задания и набрала 18 баллов из 20 возможных, но ее все равно завернули и отказались зачислить в школу. Я вообще не понимаю, что происходит!» – поделилась Виктория.
Позднее сотрудница департамента образования Москвы связалась с ней, чтобы сверить данные, и призвала ждать ответа из школы о наличии мест рядом с домом. В противном случае искать для ребенка школу уже третий месяц учебного года придется заново.
