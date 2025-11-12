Не принятая в школу Москвы девочка-переселенка из Латвии отлично сдала тест

Tекст: Катерина Туманова

Согласно результатам обязательного для детей переселенцев теста на знание русского языка, Оля набрала с первого раза 18 баллов из 20, но в школу зачислять ребенка не позволили, как рассказала агентству «Регнум» мать девочки Виктория.

По ее словам, чиновники связались с ней и признали ошибку, добавив, что Оля не единственная, кто попал в такую ситуацию.

«Нам пришел результат апелляционной комиссии. Изучили документ и увидели, что Оля изначально успешно прошла тестирование! Дочь выполнила почти все задания и набрала 18 баллов из 20 возможных, но ее все равно завернули и отказались зачислить в школу. Я вообще не понимаю, что происходит!» – поделилась Виктория.

Позднее сотрудница департамента образования Москвы связалась с ней, чтобы сверить данные, и призвала ждать ответа из школы о наличии мест рядом с домом. В противном случае искать для ребенка школу уже третий месяц учебного года придется заново.

