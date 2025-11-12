Мишустин заявил о важности отечественных облачных продуктов в IT

Мишустин: В облачной инфраструктуре нужны российские разработки

Tекст: Тимур Шайдуллин

При использовании облачной инфраструктуры важно опираться на разработки из России. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровые решения», передает ТАСС.

По словам Мишустина, с распространением искусственного интеллекта спрос на облачную инфраструктуру будет расти. Премьер отметил, что за последние три года количество стоек в коммерческих центрах обработки данных выросло более чем в полтора раза, а число предприятий, использующих публичные «облака» для создания своих приложений, удвоилось.

Компании, как отметил Мишустин, применяют уже готовые приложения для взаимодействия с клиентами и партнерами, анализа информации, проектного управления. Он добавил: «Многие не уступают по качеству и функциональности иностранным».

В итоге Мишустин поручил Министерству цифрового развития определить требования к облачной инфраструктуре, которая необходима для размещения на ней корпоративных систем. Также он добавил. что нужно сформулировать условия доступа к российским облачным сервисам искусственного интеллекта для решения задач госуправления и социальной сферы.

Напомним, ранее, в ходе осмотра выставки форума, Мишустин предложил заменить термин «белые хакеры» на «аналитики по уязвимости критических систем жизнеобеспечения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас правительство России работает над совершенствованием нормативной базы в сфере маркетплейсов.

Кроме того, в своем докладе на форуме Мишустин отметил, что вклад ИТ-индустрии в ВВП страны за пять лет увеличился почти в два раза и достиг 2,4%.