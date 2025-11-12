Мишустин заявил о важности отечественных облачных продуктов в IT

Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.7 комментариев
Мишустин: В облачной инфраструктуре нужны российские разработки
Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что при использовании облачной инфраструктуры необходимо опираться на отечественные разработки, так как это залог сохранности данных.
При использовании облачной инфраструктуры важно опираться на разработки из России. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровые решения», передает ТАСС.
По словам Мишустина, с распространением искусственного интеллекта спрос на облачную инфраструктуру будет расти. Премьер отметил, что за последние три года количество стоек в коммерческих центрах обработки данных выросло более чем в полтора раза, а число предприятий, использующих публичные «облака» для создания своих приложений, удвоилось.
Компании, как отметил Мишустин, применяют уже готовые приложения для взаимодействия с клиентами и партнерами, анализа информации, проектного управления. Он добавил: «Многие не уступают по качеству и функциональности иностранным».
В итоге Мишустин поручил Министерству цифрового развития определить требования к облачной инфраструктуре, которая необходима для размещения на ней корпоративных систем. Также он добавил. что нужно сформулировать условия доступа к российским облачным сервисам искусственного интеллекта для решения задач госуправления и социальной сферы.
Напомним, ранее, в ходе осмотра выставки форума, Мишустин предложил заменить термин «белые хакеры» на «аналитики по уязвимости критических систем жизнеобеспечения».
Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас правительство России работает над совершенствованием нормативной базы в сфере маркетплейсов.
Кроме того, в своем докладе на форуме Мишустин отметил, что вклад ИТ-индустрии в ВВП страны за пять лет увеличился почти в два раза и достиг 2,4%.