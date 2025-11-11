Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
Форум «Россия объединяет» стартовал для молодежи исторических регионов
В Мастерской управления «Сенеж» начал работу II патриотический форум исторических регионов «Россия объединяет», организованный Ассоциацией студенческих патриотических клубов «Я горжусь», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Более 250 молодых людей из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей принимают участие в образовательной программе, посвященной укреплению гражданской идентичности и патриотическому воспитанию.
Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова отметила ключевую задачу форума: «Развитие исторических регионов, их дальнейшая интеграция в экономическую и социально-культурную сферу страны – один из приоритетов государства». Она также выразила надежду, что форум придаст молодежному сообществу мощный импульс для созидательной деятельности, акцентировав внимание на проектной работе.
Заместитель начальника управления президента России по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Алексей Кириченко подчеркнул значимость работы, направленной на укрепление гражданского единства и развитие культурно-нравственных ценностей. Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике Игорь Кочубеев заявил о необходимости развития работы с молодежью, особенно в контексте спецоперации на Украине, отметив активное развитие казачества в Новороссии и на Донбассе.
Руководитель Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь» Никита Зинков подчеркнул, что форум предоставляет уникальную площадку для молодежи из исторических регионов, где они могут получить знания от экспертов и предложить свои идеи для развития России. В программе форума предусмотрена проектно-аналитическая работа, в рамках которой участники разработают проекты в различных социально-экономических сферах, включая электронную коммерцию, науку, сельское хозяйство и культуру. Также запланированы лекции ученых, мастер-классы и встречи с экспертами.