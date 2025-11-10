В РПЦ подготовили проект молебна о вразумлении желающих сделать аборт женщин

Tекст: Дарья Григоренко

Инициатива подготовлена рабочей группой Синодальной богослужебной комиссии под председательством митрополита Тверского и Кашинского Амвросия. В сообщении говорится: «Под председательством митрополита Тверского и Кашинского Амвросия состоялось заседание рабочей группы Синодальной богослужебной комиссии, на котором был рассмотрен подготовленный проект «Чина молебного пения о вразумлении хотящих погубить плод во чреве своем»», передает РИА «Новости».

Отмечается, что документ подготовлен по поручению Священного синода с участием Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

В РПЦ предложили ежегодно проводить молебен 29 декабря (11 января по новому стилю) – в день памяти Вифлеемских младенцев; при этом настоятелям храмов предоставлено право выбрать другую дату по своему усмотрению. В ходе подготовки были внесены уточнения и изменения, а также обсуждены фрагменты из апостольских посланий и Евангелия.

До 1 декабря проект будет вынесен на рассмотрение Священного синода. Ранее, 30 октября 2025 года синод установил отдельный день молитвы «о вразумлении имеющих намерение совершить убиение младенца во чреве» и поручил комиссии подготовить соответствующий чин и молитвенные прошения для богослужений.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о необходимости ввести ограничение на аборты в стране, подчеркнув важность исключений только по медицинским показаниям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что число женщин, решивших отказаться от аборта, за последний год увеличилось на 25%.