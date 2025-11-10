Туск: Западу грозит раскол из-за США

Tекст: Валерия Городецкая

«Очевидно, имеются опасения, что спонтанно, под давлением событий, либо запланировано Земля снова разделится на два полушария», – сказал он в интервью изданию Gazeta Wyborcza, передает ТАСС.

По словам Туска, Соединенные Штаты при любой власти могут сделать своим приоритетом не Европу, а Южную Америку, Канаду, Гренландию, а также сосредоточиться на потенциальном конфликте с Китаем. Он отметил, что европейским странам в таком случае придется брать на себя все большую ответственность за собственную безопасность.

Туск подчеркнул, что для сплоченности внутри Европы требуется «общий, ясно выраженный враг». «Я знаю, что это непопулярный подход, но я не изменю свое мнение и буду делать все, чтобы такая необычная ситуация продлилась как можно дольше», – заявил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что коллективный Запад потерял свою целостность и разделился на группы стран, одна из которых поддерживает конфликт на Украине.