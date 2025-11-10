Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.4 комментария
Туск предупредил о возможном расколе Запада из-за США
Премьер-министр Польши Дональд Туск предрек возможный распад Запада в связи с изменениями во внешней политике США.
«Очевидно, имеются опасения, что спонтанно, под давлением событий, либо запланировано Земля снова разделится на два полушария», – сказал он в интервью изданию Gazeta Wyborcza, передает ТАСС.
По словам Туска, Соединенные Штаты при любой власти могут сделать своим приоритетом не Европу, а Южную Америку, Канаду, Гренландию, а также сосредоточиться на потенциальном конфликте с Китаем. Он отметил, что европейским странам в таком случае придется брать на себя все большую ответственность за собственную безопасность.
Туск подчеркнул, что для сплоченности внутри Европы требуется «общий, ясно выраженный враг». «Я знаю, что это непопулярный подход, но я не изменю свое мнение и буду делать все, чтобы такая необычная ситуация продлилась как можно дольше», – заявил он.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что коллективный Запад потерял свою целостность и разделился на группы стран, одна из которых поддерживает конфликт на Украине.