Путин призвал опираться на интересы России в климатическом диалоге

Путин: В климатическом диалоге необходимо опираться на интересы России

Tекст: Валерия Городецкая

Эдельгериев в разговоре с главой государства подчеркнул, что России не следует в будущем поддаваться методикам и механизмам, созданным западными странами без учета российских интересов, передает ТАСС.

«Мы должны учитывать свои интересы и заранее об этом подумать, выбрать такой вариант диалога, который в принципе устроил бы и партнеров, но и про свои интересы не забывали бы, а защищали бы их на современном уровне с учетом главным образом требований экологической повестки в целом. Но не забывая об интересах наших граждан», – отметил Путин в ответ.

Президент подчеркнул, что соблюдение экологических правил непосредственно влияет на благополучие миллионов российских семей. По его словам, это необходимо сохранять в центре внимания.

Напомним, Путин в субботу встретился в Кремле с помощником и спецпредставителем по вопросам климата Русланом Эдельгериевым. В ходе встречи он назвал острой проблему водных ресурсов.