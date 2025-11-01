Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.2 комментария
Путин: В климатическом диалоге необходимо опираться на интересы России
Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим помощником и спецпредставителем по вопросам климата Русланом Эдельгериевым обратил внимание на важность соблюдения национальных интересов при обмене с Западом по климатической повестке.
Эдельгериев в разговоре с главой государства подчеркнул, что России не следует в будущем поддаваться методикам и механизмам, созданным западными странами без учета российских интересов, передает ТАСС.
«Мы должны учитывать свои интересы и заранее об этом подумать, выбрать такой вариант диалога, который в принципе устроил бы и партнеров, но и про свои интересы не забывали бы, а защищали бы их на современном уровне с учетом главным образом требований экологической повестки в целом. Но не забывая об интересах наших граждан», – отметил Путин в ответ.
Президент подчеркнул, что соблюдение экологических правил непосредственно влияет на благополучие миллионов российских семей. По его словам, это необходимо сохранять в центре внимания.
Напомним, Путин в субботу встретился в Кремле с помощником и спецпредставителем по вопросам климата Русланом Эдельгериевым. В ходе встречи он назвал острой проблему водных ресурсов.