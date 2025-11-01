Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.11 комментариев
Bild сообщила о попытке продать украденные из Лувра драгоценности
Похитители, проникшие в Лувр в октябре, попытались сбыть драгоценности через даркнет израильской компании CGI Group, обратившись к ней напрямую, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на главу фирмы Цвика Наве.
Грабители, проникшие в октябре в Лувр и похитившие ценные украшения, попытались реализовать украденное через даркнет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Bild и главу израильской охранной фирмы CGI Group Цвику Наве. По его словам, спустя пять дней после ограбления с CGI Group связался человек, который представился представителем грабителей. «Он уточнил, будем ли мы вести переговоры в даркнете о покупке украденных произведений искусства и подчеркнул, что у нас есть 24 часа на ответ», – цитирует Наве Bild.
Как отмечает издание, CGI Group была заранее привлечена неким анонимом, тесно связанным с Лувром. Фирме поручили искать самих грабителей и пропавшие драгоценности. Позднее переговоры подтвердили, что у посредника действительно есть хотя бы часть похищенных ценностей.
По словам главы CGI Group, их команда незамедлительно уведомила о попытке сделки соответствующие парижские органы. Однако, по словам Наве, «бюрократические проволочки помешали шансу вернуть хотя бы часть произведений искусства».
Как писала газета ВЗГЛЯД, часть драгоценностей Лувра передана под надзор Центрального банка Франции. Эммануэль Макрон пообещал найти реликвии и наказать воров экспонатов из Лувра. Смотрительница музея сообщила о провале итогового плана грабителей.