На симпозиуме «Создавая будущее» обсудили особенности архетипа русского героя

Tекст: Антон Антонов

Обсуждение организовала Мастерская новых медиа, созданная АНО «Диалог», и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Среди основных черт героев российского интернет-пространства настоящего и будущего спикеры выделили жертвенность и борьбу за справедливость.

Модератор сессии, основатель Мастерской новых медиа президентской платформы «Россия – страна возможностей» и заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец указала, что от персонажей, доминирующих в контенте, зависит укрепление в обществе тех или иных ценностей, мотивация к определенным действиям и модели поведения.

«Герой – эмоциональный проводник: его история вызывает гордость, надежду и чувство единства. Он ведет нас в будущее. По данным исследования холдинга «Цифровое телевидение» и Института современных медиа, 67% опрошенных зрителей хотели бы видеть на экранах реального героя. Не вымышленного. Это должен быть положительный, социально активный и патриотически настроенный человек, который действует по правилам и на благо общества, следует из результатов исследования», – отметила Аблец.

Итальянский писатель-фантаст Роберто Квалья подчеркнул, что «России нужно будет найти собственный путь, важно создать героев, которые отражают настоящий русский дух».

Говоря о русском герое, продюсер по документальному контенту ОККО Владимир Тодоров отметил, что архетип русского героя всегда был про жертвенность и борьбу за справедливость, которая иногда бывает выше закона, потому что закон, в отличие от справедливости, может быть несовершенен. Спикер также анонсировал выход нового проекта об одном из образов будущего – «Репортаж 2035», в котором «попытались нарисовать понятный образ будущего, основанный на нескольких ключевых темах: равномерное пространственное освоение страны; строительство инфраструктуры вокруг Северного морского пути; общинность, продвинутый деревенский стиль жизни».

«И этот же герой, автор репортажей, становится героем псевдодокументального сериала, где ему предначертано вместе с командой спасти мир от ядерной угрозы. И это – наша попытка поговорить про технологическую осознанность», – рассказал Тодоров.

Генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский подчеркнул, что «Репортаж 2035» создается при поддержке ИРИ. Он также отметил, что осенью ИРИ запустит новый конкурс на создание контента, созданного с помощью искусственного интеллекта.

«Массовым героем становится тот, на ком одномоментно выросло целое поколение. В свое время эти герои были в книгах, потом появился кинематограф, телевидение, герои были там. Сейчас внимание аудитории максимально «расползлось». Моя гипотеза, что через какое-то время герои поколений будут в играх, коротких видео и мемах. Впереди предстоит нейрореволюция контента», – сказал Гореславский.

О том, что научная фантастика и фантастический контент позволяет аудитории заглянуть в будущее, рассказал генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

«Мы все время пытаемся идти через технологии в представлении образа будущего. Но в литературе не так много сюжетов, есть архетипы, которые всегда отзываются у людей. И основная задача в построении образа героя заключается в том, чтобы не отказываться от тех компетенций у креативной среды, которые позволяли этот образ конструировать во все времена», – сказал Табак.

Несмотря на появление новых инструментов, таких как нейросети, правила создания контента остаются прежними, считает генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская.

Говоря о научной фантастике и образе будущего, сооснователь SCIFI Fanspace и креативный директор Chengdu Future Light Culture Co., Ltd из Китая Ван Чао подчеркнул, что вдохновляться на создание новых образов можно народным эпосом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Национальном центре «Россия» открылся II Международный симпозиум «Создавая будущее». Заместитель председателя оргкомитета Максим Орешкин заявил, что этот симпозиум становится частью экосистемы «Открытого диалога».