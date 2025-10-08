Всемирный день осьминога и День командира корабля отмечаются 8 октября

Tекст: Ирма Каплан

Всемирный день осьминога отмечать восьмого октября кажется более чем уместным – восемь ног, восьмое число, знак бесконечности в дате, намекающий на почти вечно живущего на планете головоногого, останки которого фиксировали 296 миллионов лет назад. Однако задача торжества – напомнить о богатстве и разнообразии головоногих, их пользе для морской среды и важности защиты и охраны от губительной человеческой деятельности. Об этом, по одной из версий, в 2006 году активисты в редакции журнала Octopus News Magazine Online.

Международный день подиатрии ежегодно отмечают специалисты-подологи, занимающиеся здоровьем стоп. Этот день установлен Международной Федерацией Подиатров (IPF) с тем, чтобы привлечь внимание к подиатрии и здоровью стоп в целом.

День командира надводного, подводного и воздушного корабля 8 октября празднуют военнослужащие Военно-морского флота России. Профессиональный праздник командиров экипажей кораблей установлен в 2007 году Указом Главнокомандующего ВМФ России «О введении годового праздника Дня командира корабля Военно-морского флота», напоминает Canend.ru

Инициировали учредить такой праздник ветеранские организации, а региональная общественная организация адмиралов и генералов ВМФ «Клуб Адмиралов» выступила ходатаями инициативы.

День солнечных улыбок неофициально отмечается 8 октября, чтобы напомнить ближнему о силе улыбки, которая может поднять настроение, улучшить здоровье и вселить уверенность даже в осенний день.

Еще несколько фруктово-овощных праздников отмечается 8 октября: День квашеной капусты празднуют все, кто, как когда-то на Руси, приступает к заготовке капусты на зиму, а День айвы – все, кто любит или выращивает этот фрукт, который 8 октября достигает максимальной зрелости.

Кроме того, в США в эту среду празднуют Дeнь бopьбы c oжиpeниeм дoмaшниx живoтныx, в Канаде отмечают День канадского пива, в Иране – День детей, в Таджикистане – День сельского хозяйства.

За именинный пирог стоит пригласить к столу Гepмaнa, Евгeния, Мaкcимa, Никoлaя, Пaвлa, Пpoxopa, Ромaнa, Cepгeя, Бpигиду, Пeлaгeю и Людвикa.