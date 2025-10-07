В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.3 комментария
Владимир Путин вечером обсудил актуальные вопросы с постоянными членами Совета безопасности сразу после возвращения из Петербурга в столицу.
Президент России Владимир Путин провел экстренное совещание с постоянными членами Совета безопасности после возвращения из Петербурга в Москву, передает ТАСС.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил: «Вечером по возвращении в Москву президент Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза».
В числе участников встречи были премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента Сергей Иванов, отмечает сайт Кремля.
Совещания в подобном формате проводятся регулярно для координации действий в ключевых сферах государственной политики.
