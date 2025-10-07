В Катаре заявили о принятии ХАМАС и Израилем плана Трампа по Газе

МИД Катара заявил о согласии ХАМАС и Израиля принять план Трампа по Газе

Tекст: Вера Басилая

Палестинское движение ХАМАС и Израиль приняли план по урегулированию ситуации в секторе Газа, передает ТАСС. Как заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, стороны сейчас ведут непрямые переговоры в Египте по деталям реализации этого плана.

Четырехчасовые переговоры между представителями ХАМАС и Израиля прошли в Шарм-эш-Шейхе и были посвящены обсуждению препятствий для заключения соглашения о прекращении огня. По словам катарского дипломата, «переговоры продолжаются, преждевременно говорить об их результатах».

В ходе встречи стороны прорабатывают конкретные механизмы претворения инициативы в жизнь, однако окончательных договоренностей пока не достигнуто.

Ранее делегация ХАМАС прибыла в Египет для переговоров с Израилем о прекращении огня в секторе Газа.

Белый дом сообщил, что Израиль согласился с линией отвода сил и в случае согласия ХАМАС режим прекращения огня вступит в силу немедленно.

Движение ХАМАС опровергло сообщения о готовности сложить оружие.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему новый план примирения Израиля и ХАМАС остается сомнительным.