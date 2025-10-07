  • Новость часаКремль: Поставка «Томагавков» Украине станет серьезной эскалацией конфликта
    Российские удобрения войдут в историю с новым рекордом
    Эксперт оценил планы Трампа спросить Украину о целях для ударов «Томагавками»
    Меркель спровоцировала скандал между Польшей и Германией
    Украина создала тайные аккумуляторные парки для экстренного электроснабжения
    На подлете к Москве сбит беспилотник
    В Европе предупредили о риске «фатального ослабления» ЕС из-за Франции
    В Москве оценили планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России
    Афганистан пообещал Лаврову не пустить США на авиабазу Баграм
    Алиев поздравил Путина по телефону с днем рождения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия предлагает миру разум и справедливость

    В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.

    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Меркель придумала объяснение для глупых

    По мнению Меркель, одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине, стала пандемия. Дескать, из-за этого «с Путиным невозможно было лично обсудить разногласия». Это вызывает ощущение неловкости.

    7 октября 2025, 14:30

    В Катаре заявили о принятии ХАМАС и Израилем плана Трампа по Газе

    МИД Катара заявил о согласии ХАМАС и Израиля принять план Трампа по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС и Израиль приняли план по урегулированию ситуации в секторе Газа, обсуждают детали его реализации, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    Палестинское движение ХАМАС и Израиль приняли план по урегулированию ситуации в секторе Газа, передает ТАСС. Как заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, стороны сейчас ведут непрямые переговоры в Египте по деталям реализации этого плана.

    Четырехчасовые переговоры между представителями ХАМАС и Израиля прошли в Шарм-эш-Шейхе и были посвящены обсуждению препятствий для заключения соглашения о прекращении огня. По словам катарского дипломата, «переговоры продолжаются, преждевременно говорить об их результатах».

    В ходе встречи стороны прорабатывают конкретные механизмы претворения инициативы в жизнь, однако окончательных договоренностей пока не достигнуто.

    Ранее делегация ХАМАС прибыла в Египет для переговоров с Израилем о прекращении огня в секторе Газа.

    Белый дом сообщил, что Израиль согласился с линией отвода сил и в случае согласия ХАМАС режим прекращения огня вступит в силу немедленно.

    Движение ХАМАС опровергло сообщения о готовности сложить оружие.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему новый план примирения Израиля и ХАМАС остается сомнительным.

    5 октября 2025, 14:50
    МИД Израиля оценил данные о жестоком обращении с Гретой Тунберг

    МИД Израиля опроверг информацию о якобы жестоком обращении с Тунберг

    МИД Израиля оценил данные о жестоком обращении с Гретой Тунберг
    @ Kike Rincafan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел Израиля опровергло появившиеся в ряде СМИ сообщения о якобы жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими участниками так называемой Флотилии стойкости.

    В заявлении пресс-службы МИД говорится: «Заявления о жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными из флотилии ХАМАС-Сумуд являются наглой ложью. Все законные права задержанных полностью соблюдены», передает РИА «Новости».

    В ведомстве обратили внимание, что сама Грета Тунберг и другие задержанные не только не просили об ускорении их депортации, но и настаивали на продлении срока их содержания под стражей в Израиле.

    МИД Израиля также добавил, что Тунберг не обращалась к израильским властям с жалобами на подобные обвинения, поскольку, по словам ведомства, «такого никогда не происходило».

    Накануне The Guardian сообщила, что шведская активистка Грета Тунберг пожаловалась на условия содержания в израильской тюрьме, отметив появление сыпи от клопов и обезвоживание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне армия Израиля уже провела операцию по задержанию судна Madleen с 12 пропалестинскими активистами, включая экоактивистку Грету Тунберг. Тогда гуманитарное судно «Флотилии свободы» с Гретой Тунберг и Римой Хассан на борту отправилось из итальянского порта Катания в сектор Газа и было задержано израильскими военными. 1 сентября израильские министры начали разрабатывать планы по задержанию Тунберг в «условиях террористического уровня».

    6 октября 2025, 03:55
    Мерц выступил за отказ Германии от «Евровидения» в случае исключения Израиля
    Мерц выступил за отказ Германии от «Евровидения» в случае исключения Израиля
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже обсуждение вопроса об исключении Израиля из международного музыкального конкурса «Евровидение» является скандалом, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Я считаю скандалом даже само обсуждение данного вопроса. Израиль – его часть», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ARD.

    Канцлер выразил готовность поддержать отказ Германии от участия в конкурсе, если будет принято решение об исключении Израиля.

    Говоря о ситуации в секторе Газа, Мерц выразил надежду на успех мирного плана США. Он также отметил, что, по его мнению, действия израильской армии зашли «слишком далеко», но подчеркнул, что солидарность ФРГ с Израилем остается неизменной.

    Отвечая на вопросы о подходе к решению палестино-израильского конфликта, Мерц подтвердил неизменность позиции Берлина в поддержке концепции двух государств, несмотря на несогласие нынешнего израильского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Евровидение» пройдет в Вене, финал состоится 16 мая. Общественная вещательная корпорация Нидерландов Avrotros заявила об отказе от участия в конкурсе, если организаторы не отстранят Израиль. Испанский телеканал объявил о готовности отказаться от трансляции «Евровидения-2026», если Израиль сохранит участие.

    6 октября 2025, 10:20
    Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

    Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    6 октября 2025, 21:02
    Путин обсудил с Нетаньяху план нормализации в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание перспективам урегулирования палестинского вопроса и плану по Газе.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе беседы лидеры подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая выдвинутый президентом США план по нормализации в секторе Газа. Было отмечено, что Россия неизменно выступает за комплексное урегулирование палестинского вопроса на известной международно-правовой основе.

    Стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам. Особое внимание было уделено поиску дипломатических решений по иранской ядерной программе и дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии.

    В преддверии дня рождения Владимира Путина Биньямин Нетаньяху поздравил российского президента и пожелал ему всего наилучшего. В ответ Путин поздравил премьер-министра Израиля и израильский народ с наступающим праздником Суккот.

    7 октября 2025, 02:57
    Трамп назвал Грету Тунберг проказницей и посоветовал обратиться к врачу

    Трамп назвал Грету Тунберг проказницей после депортации из Израиля

    Трамп назвал Грету Тунберг проказницей и посоветовал обратиться к врачу
    @ IMAGO/MALTON DIBRA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент резко высказался о Грете Тунберг, усомнившись в ее интересе к вопросам защиты природы и призвав обратиться к врачу.

    Президент США Дональд Трамп назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг проказницей и выразил мнение, что она перестала заниматься вопросами охраны окружающей среды, передает ТАСС.

    Он публично заявил: «Она больше не занимается окружающей средой. Она проказница, у нее проблемы с управлением гневом. Думаю, ей стоит обратиться к врачу».

    Также Трамп охарактеризовал Тунберг как «злую и сумасшедшую» в ответ на вопросы журналистов о депортации активистки из Израиля.

    Ранее в МИД Израиля сообщили о депортации в Грецию и Словакию 171 участника флотилии «Сумуд», среди которых была и Тунберг. В ведомстве уточнили, что права всех участников «пиар-акции» были соблюдены в полном объеме.

    Флотилия «Сумуд» направилась из Туниса к сектору Газа с целью попытки прорыва блокады и доставки гуманитарной помощи. Всего в ее составе было более 40 судов разных стран. Израильские власти расценили действия активистов как провокацию, перехватили суда и задержали более 400 человек, включая Тунберг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп прокомментировал поведение Греты Тунберг после инцидента с захватом судна Израилем. Израильские военные захватили судно коалиции «Флотилия свободы», на котором находились Грета Тунберг и французский депутат Европарламента Рима Хассан. После высадки израильских военных связь с экипажем судна пропала.

    6 октября 2025, 04:27
    Израиль собрался депортировать Грету Тунберг
    Израиль собрался депортировать Грету Тунберг
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Шведскую экоактивистку Грету Тунберг, задержанную на борту одного из судов «Флотилии стойкости», депортируют из Израиля в Грецию вместе с другими активистами, сообщает Anadolu.

    Израиль депортирует в общей сложности 165 активистов, передает RT со ссылкой на Anadolu.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гуманитарная флотилия «Сумуд», которая направлялась в сектор Газа, была остановлена израильскими военными кораблями. Тунберг, находившаяся на борту одного из судов «Флотилии стойкости», была задержана.

    Активистка пожаловалась на условия в израильской тюрьме, отметив появление сыпи от клопов и обезвоживание. Министерство иностранных дел Израиля опровергло сообщения о жестоком обращении с Тунберг.

    4 октября 2025, 22:24
    Тунберг пожаловалась на клопов и обезвоживание в тюрьме в Израиле

    Guardian: Тунберг пожаловалась на обезвоживание и клопов в израильской тюрьме

    Tекст: Антон Антонов

    Шведская активистка Грета Тунберг пожаловалась на условия содержания в израильской тюрьме, отметив появление сыпи от клопов и обезвоживание, пишет Guardian.

    Согласно электронному письму чиновника, который посетил активистку, МИД Швеции направил близким Тунберг информацию о ее состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

    В письме говорится, что Тунберг пожаловалась на обезвоживание, нехватку воды и пищи, а также на сыпь, появившуюся, по ее мнению, из-за клопов. «Она рассказала о жестоком обращении и заявила, что в течение долгого времени сидела на твердых поверхностях», – говорится в письме.

    Кроме того, еще один задержанный сообщил посольству другой страны, что видел, как Тунберг заставляли держать флаги во время фотографирования. Чиновник отметил, что израильские власти предлагали Тунберг подписать некий документ, но она отказалась, поскольку не поняла его смысл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международная флотилия «Сумуд» с более чем 40 судами отправилась из Туниса в Газу для доставки гуманитарной помощи. Израильские власти неоднократно заявляли, что не позволят судам приблизиться к сектору Газа из-за боевых действий. Израиль перехватил суда флотилии у побережья Газы. Участников флотилии, включая Тунберг, задержали.

    5 октября 2025, 05:25
    Нетаньяху пригрозил разоружить ХАМАС и демилитаризовать Газу военным путем

    Tекст: Антон Антонов

    Разоружение палестинского движения ХАМАС и демилитаризация сектора Газа будут обеспечены военным путем, если не сработает дипломатический, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    «ХАМАС будет разоружен, а сектор Газа будет демилитаризован. Это будет осуществлено либо дипломатическим путем, согласно плану Трампа, либо военным путем с нашей стороны», – приводит слова Нетаньяху РИА «Новости».

    Он отметил, что эти задачи будут решены в любом случае – либо «легким», либо «трудным путем».

    Нетаньяху также подчеркнул, что ХАМАС согласилось на освобождение заложников только из-за давления со стороны Израиля. Премьер уточнил, что на первом этапе ХАМАС освободит всех заложников, а силы армии Израиля будут передислоцированы, чтобы сохранить контроль над территориями в глубине Газы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Израиля и ХАМАС договорились провести переговоры о мирном урегулировании в Газе по плану Вашингтона в Египте 5 октября. Белый дом сообщил, что Израиль согласился с линией отвода сил в секторе Газа, и в случае согласия ХАМАС режим прекращения огня вступит в силу немедленно.

    4 октября 2025, 19:43
    Концерт Робби Уильямса в Стамбуле отменили из-за угроз безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Запланированное выступление британского певца Робби Уильямса в Стамбуле, которое должно было пройти 7 октября, отменили из-за опасений по поводу безопасности артиста, сообщил телеканал Tele1.

    Информацию об отмене концерта британского певца Робби Уильямса в Стамбуле распространил телеканал Tele1 со ссылкой на организаторов, передает ТАСС. Мероприятие должно было пройти 7 октября на площадке Атакей Марина, однако отменили его менее чем за неделю до даты.

    Причиной стали опасения за безопасность после призывов некоторых общественных организаций и негативных комментариев в социальных сетях, связанных с поддержкой Уильямсом Израиля и его выступлением в Тель-Авиве. Музыканта в ряде публикаций называли «сионистом»; также упоминали еврейское происхождение матери его жены Айды Филд.

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган назвал ситуацию в Газе «дном человечества».

    Также Эрдоган назвал Израиль явной угрозой мировому порядку.

    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    4 октября 2025, 20:10
    Определена дата непрямых переговоров Израиля и Хамас в Египте

    Египетское ТВ: Непрямые переговоры Израиля и ХАМАС пройдут в Каире 5–6 октября

    Tекст: Вера Басилая

    Делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС проведут непрямые переговоры в Египте пятого и шестого октября, сообщил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

    Делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС проведут непрямые переговоры в Египте пятого и шестого октября, передает ТАСС.

    Как сообщил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария», обсуждение будет посвящено созданию условий для обмена израильских заложников на палестинских заключенных.

    Стороны намерены рассмотреть варианты обмена в рамках плана урегулирования, который предложил президент США Дональд Трамп. Детали о составе переговорных делегаций пока не раскрывались.

    Ранее Дональд Трамп предупредил, что любые промедления ХАМАС с освобождением израильских заложников приведут к прекращению переговоров.

    Премьер Израиля Нетаньяху сообщил о поддержке плана Трампа по завершению войны в Газе, который соответствует военным целям Израиля.

    ХАМАС объявил о готовности освободить всех живых заложников, передать тела погибших и начать переговоры через посредников.

    Израиль приказал армии прекратить наступление на Газу после переговоров.

    Напомним, Вашингтон представил план по урегулированию ситуации в Газе, предусматривающий временное международное управление без насильственного переселения жителей.

    5 октября 2025, 00:30
    Трамп заявил о согласии Израиля с линией отвода сил в секторе Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль согласился на линию отвода сил в секторе Газа, в случае согласия радикального палестинского движения ХАМАС режим прекращения огня вступит в силу немедленно, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп сообщил, что Израиль согласился на первоначальную линию отвода войск, предложенную США и доведенную до ХАМАС, передает ТАСС.

    «Когда ХАМАС подтвердит [свое согласие], перемирие вступит в силу немедленно, начнется обмен заложниками и заключенными», – отметил Трамп.

    Трамп заявил, что появятся условия для проведения «следующего этапа отвода». Это позволит приблизить урегулирование «катастрофы, длившейся 3 тыс. лет», добавил глава американского государства, не пояснив, на чем основана такая оценка длительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Израиля и ХАМАС проведут переговоры о мирном урегулировании в Газе по плану Трампа в Египте 5 октября. Эксперты предупреждают, что в любой момент возможен срыв достигнутых договоренностей.

    4 октября 2025, 19:11
    Трамп пригрозил ХАМАС жестко отреагировать на задержку освобождения заложников

    Трамп заявил о недопустимости отсрочки освобождения заложников ХАМАС в Газе

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что любые промедления со стороны ХАМАС в освобождении израильских заложников приведут к прекращению текущих переговоров.

    Трамп заявил о недопустимости задержек со стороны движения ХАМАС при освобождении израильских заложников, передает РИА «Новости». По его словам, ситуация, при которой сектор Газа вновь будет представлять угрозу, также неприемлема.

    В социальной сети Truth Social Трамп отметил: «Я признателен Израилю за временную остановку бомбардировок с целью предоставления возможности освободить заложников и шанса на завершение мирной сделки. ХАМАС должен действовать быстро, или все предложения будут сняты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис Нетаньяху объявил о немедленном начале первого этапа плана Трампа по освобождению удерживаемых в Газе заложников.

    Израильские власти приостановили наступление на сектор Газа и ограничили военную активность оборонительными мерами после новых договоренностей, но предупредили палестинцев о сохранении серьезной угрозы в городе Газа и отметили, что севернее Вади-Газа район остается зоной боевых действий.

    4 октября 2025, 23:44
    Протестующие подожгли машину полиции на акции в Риме

    Tекст: Антон Антонов

    В центре Рима радикалы устроили стычки с полицией во время массовой демонстрации в поддержку Палестины, сообщила газета Messaggero.

    Группа радикалов попыталась прорваться в центр города, столкнувшись с кордоном полиции рядом с базиликой Санта-Мария-Маджоре, передает РИА «Новости» со ссылкой на Messaggero.

    Силовики применили водометы и дубинки против протестующих. Как сообщает телеканал Rainews24, с места происшествия увезли как минимум одного раненого.

    Радикалы устроили баррикаду из мусорных баков, забрасывали полицию петардами и бутылками. Полиция в ответ использовала слезоточивый газ и водометы. В ходе беспорядков был поврежден фасад супермаркета и подожжена полицейская машина. Правоохранители задержали 11 участников протестов и установили личности около 200 человек.

    Всего в шествии и митинге участвовали около 250 тыс. человек по оценкам полиции, в то время как организаторы говорили о 1 млн манифестантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре рабочие в крупнейшем порту Генуи заблокировали подъездные пути в знак протеста против военной операции Израиля в секторе Газа и в поддержку Палестины. В Италии тренерская ассоциация призвала футбольные организации лишить сборную Израиля права участия в международных соревнованиях на фоне конфликта в Газе.

    4 октября 2025, 15:54
    Turkish Airlines вывезла активистов флотилии «Сумуд» из Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Из Израиля отправился спецрейс Turkish Airlines, на борту которого находятся активисты флотилии «Сумуд» из Турции и еще 12 стран, ообщил телеканал TRT Haber.

    Спецборт авиакомпании Turkish Airlines с задержанными в Израиле активистами международной флотилии «Сумуд» вылетел в Турцию, передает ТАСС. Как сообщили телеканалу TRT Haber, на борту находятся 137 человек, среди которых 36 граждан Турции, а также представители еще 12 стран. Самолет должен прибыть в Стамбул около 15:40 по местному времени.

    Ранее Армия обороны Израиля сообщила о взятии под контроль 42 судов флотилии, которая пыталась прорвать блокаду сектора Газа. После операции все участники миссии были доставлены в порт Ашдода и переданы полиции Израиля. Источники в турецком МИД подтвердили, что среди задержанных находились и граждане Турции, включая лиц с двойным гражданством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС Израиля перехватили суда «Флотилии стойкости», которые пытались приблизиться к сектору Газа. Организаторы «Флотилии стойкости» обвинили израильские военные корабли в таране одного из своих судов. МИД Израиля сообщил, что члены «Флотилии стойкости» отказались выгрузить гуманитарную помощь для Газы.

    5 октября 2025, 23:17
    ХАМАС опровергло сообщения о готовности сложить оружие

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщения о том, что палестинское движение ХАМАС согласилось сложить оружие в рамках плана США по урегулированию конфликта в секторе Газа, не соответствуют действительности, заявил член политбюро ХАМАС Махмуд Мардави.

    Информация о готовности ХАМАС сложить оружие распространялась рядом СМИ, в том числе телеканалами Al Arabiya и Al Hadath. По их версии, ХАМАС якобы уведомил об этом власти США, передает ТАСС.

    В ХАМАС назвали эти заявления «ложными». Указывается, что сообщения СМИ «о ходе переговоров о прекращении огня и позиции движения по вопросу сдачи оружия» лишены оснований. В ХАМАС считают, что такие сообщения «направлены на дискредитацию позиции» движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Израиля и ХАМАС договорились провести переговоры о мирном урегулировании в Газе по плану Вашингтона. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что разоружение палестинского движения ХАМАС и демилитаризация сектора Газа будут обеспечены военным путем, если не удастся достичь целей дипломатическими мерами.

    5 октября 2025, 12:12
    Хуситы заявили о ракетном ударе по целям в Иерусалиме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные формирования хуситов из движения «Ансар Алла» сообщили о применении гиперзвуковой баллистической ракеты против израильских объектов в районе Иерусалима.

    Йеменские повстанцы из движения «Ансар Алла» нанесли ракетный удар по израильским целям в районе Иерусалима, передает ТАСС. Представитель хуситов Яхья Сариа заявил: «Ракетные силы йеменских вооруженных сил провели уникальную военную операцию, в ходе которой атаковали несколько уязвимых целей в районе оккупированного Иерусалима с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2» с разделяющейся боеголовкой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы подтвердили атаку на греческий сухогруз Eternity C в Красном море. Хуситы объявили о потоплении судна Magic Seas в этом же регионе. Член экипажа танкера Sounion получил ранение в результате атаки хуситов.

    Российские удобрения войдут в историю с новым рекордом

    Россию ждет новый исторический рекорд в 2025 году по производству и экспорту минеральных удобрений. Отрасль ставит рекорды уже второй год подряд. Это не сиюминутные успехи, а логичный результат работы за последние несколько десятилетий. Россия помогает аграриям с урожаями буквально по всему миру. В чем секрет популярности российских удобрений за границей? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты

    На Западе обнаружили резкое падение эффективности систем ПВО Украины, особенно дальнобойных ЗРК типа «Пэтриот». Среди причин происходящего есть ряд очевидных – например, регулярное уничтожение «Пэтриотов» российскими Вооруженными силами. Однако перед нами в том числе свидетельство применения Россией новых модификаций дальнобойных ракет. О чем идет речь? Подробности

    Провал цветной революции в Грузии обнажил слабость ЕС

    План проевропейских сил в Грузии устроить государственный переворот после муниципальных выборов провалился. Речь идет о пятой за последние четыре года неудачной попытке организовать «майдан». Почему прежние тактики цветных революций не срабатывают и что это говорит о влиянии Брюсселя? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

