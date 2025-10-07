Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.0 комментариев
В Катаре заявили о принятии ХАМАС и Израилем плана Трампа по Газе
МИД Катара заявил о согласии ХАМАС и Израиля принять план Трампа по Газе
Палестинское движение ХАМАС и Израиль приняли план по урегулированию ситуации в секторе Газа, обсуждают детали его реализации, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
Палестинское движение ХАМАС и Израиль приняли план по урегулированию ситуации в секторе Газа, передает ТАСС. Как заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, стороны сейчас ведут непрямые переговоры в Египте по деталям реализации этого плана.
Четырехчасовые переговоры между представителями ХАМАС и Израиля прошли в Шарм-эш-Шейхе и были посвящены обсуждению препятствий для заключения соглашения о прекращении огня. По словам катарского дипломата, «переговоры продолжаются, преждевременно говорить об их результатах».
В ходе встречи стороны прорабатывают конкретные механизмы претворения инициативы в жизнь, однако окончательных договоренностей пока не достигнуто.
Ранее делегация ХАМАС прибыла в Египет для переговоров с Израилем о прекращении огня в секторе Газа.
Белый дом сообщил, что Израиль согласился с линией отвода сил и в случае согласия ХАМАС режим прекращения огня вступит в силу немедленно.
Движение ХАМАС опровергло сообщения о готовности сложить оружие.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему новый план примирения Израиля и ХАМАС остается сомнительным.