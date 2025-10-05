  • Новость часаВ результате беспорядков в Тбилиси пострадали более 20 полицейских
    Чем сомнителен новый план примирения Израиля и ХАМАС
    Военный эксперт рассказал о значении военной операции по освобождению Северска
    Бойцы ВС России подкрались по трубе к позиции ВСУ в ДНР и выбили противника
    Spectator назвал задержание танкера Boracay Францией «чистым театром»
    Правящая партия Грузии получила более 80% голосов после обработки 55% бюллетеней
    ВСУ начали вывод штабов бригад из Красного Лимана
    Суд взыскал почти 1 млрд рублей по делу о фортификациях в Белгородской области
    Востоковед: Избрание Санаэ Такаити свидетельствует о больших подвижках в психологии японцев
    Евросоюз решил добавить в санкционный список 120 танкеров
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выглядит качество жизни в деревне

    Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    5 октября 2025, 00:30 • Новости дня

    Трамп заявил о согласии Израиля с линией отвода сил в секторе Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль согласился на линию отвода сил в секторе Газа, в случае согласия радикального палестинского движения ХАМАС режим прекращения огня вступит в силу немедленно, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп сообщил, что Израиль согласился на первоначальную линию отвода войск, предложенную США и доведенную до ХАМАС, передает ТАСС.

    «Когда ХАМАС подтвердит [свое согласие], перемирие вступит в силу немедленно, начнется обмен заложниками и заключенными», – отметил Трамп.

    Трамп заявил, что появятся условия для проведения «следующего этапа отвода». Это позволит приблизить урегулирование «катастрофы, длившейся 3 тыс. лет», добавил глава американского государства, не пояснив, на чем основана такая оценка длительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Израиля и ХАМАС проведут переговоры о мирном урегулировании в Газе по плану Трампа в Египте 5 октября. Эксперты предупреждают, что в любой момент возможен срыв достигнутых договоренностей.

    4 октября 2025, 09:57 • Новости дня
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Скрытное передвижение российских бойцов по трубам коллектора дало возможность выбить противника с укрепленных позиций в ДНР и избежать серьезных потерь, сообщил командир подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки «Центр» с позывным «Тихий».

    Российские военные скрытно приблизились к позициям ВСУ на территории ДНР, используя трубы коллектора, и успешно выбили противника, передает РИА «Новости». «Там была сеть коллекторов, трубы. Мы передвигались внутри труб. Противник скидывал по нашему маршруту в эти трубы разрывы, маячки, датчики движения. То есть, когда мы начинали двигаться по ним, противник уже знал, что мы находимся там, и открывал по нам огонь. Мы двигались по лесополосам, противника выбили с укрепленных позиций», – рассказал «Тихий».

    Он отметил, что применение тактики скрытного передвижения по коллекторной сети позволило российским военным свести потери к минимуму. По данным командира, несмотря на попытки ВСУ заблокировать проход через трубы и установить различные средства наблюдения, российские бойцы успешно выполнили задачу и заняли укрепленные позиции противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные провели повторную операцию «Труба» в Харьковской области. Военкор отметил преимущества применения газовых труб для проникновения в Купянск. Военкор Котенок показал передвижение бойцов ВС России по газовой трубе в этом районе.

    4 октября 2025, 13:53 • Новости дня
    Главный нейрохирург МО раскрыл новые типы травм на СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные врачи фиксируют необычно высокую частоту сосудистых повреждений у пострадавших на спецоперации, связанных с применением высокоэнергетического оружия, сообщил главный нейрохирург Минобороны РФ, начальник кафедры и клиники нейрохирургии Военно-медицинской академии (ВМА) им. Кирова Дмитрий Свистов.

    По его словам, статистика боевых ранений при спецоперации на Украине значительно отличается от данных, известных военной медицине по предыдущим конфликтам, передает ТАСС. «С такими травмами, как в ходе специальной военной операции, до начала СВО наша военная медицина, откровенно говоря, не встречалась», – заявил Свистов.

    По его словам, сейчас на поле боя стало значительно больше травматических повреждений сосудов, несущих кровь к головному мозгу. Причиной этого являются используемые во время конфликта высокоэнергетические снаряды и большая плотность осколков, из-за чего чаще повреждаются магистральные сосуды, в том числе сонные артерии и артерии головного мозга. Современная частота таких травм оценивается в 10-12% от общего числа раненых с проникающими ранениями головы.

    Ранее военная медицина любой страны сталкивалась лишь с единичными подобными случаями, каждый из которых становился темой отдельной публикации. Теперь же, по словам Свистова, эта проблема приобрела характер «военно-травматической эпидемии». Он подчеркнул, что современные события можно назвать эпидемией травматических аневризм сосудов головного мозга.

    Свистов прибыл в ДНР вместе с группой ведущих специалистов Минобороны, включая начальника академии Евгения Крюкова, главного офтальмолога Алексея Куликова, главного травматолога Владимира Хоминца и главного невролога Игоря Литвиненко. Врачи посетили медицинский отряд специального назначения академии, работающий в регионе с июня, провели ряд операций и вручили медалям МОСН государственные награды – «За спасение погибавших» и Луки Крымского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ применили боеприпасы с «невидимыми» осколками на линии боевого соприкосновения. Военные медики спасли бойца СВО, который потерял четыре литра крови в результате ранения. Военврач группировки «Днепр» рассказал о внедрении инновационного кровоостанавливающего средства на СВО.

    4 октября 2025, 12:45 • Видео
    Чехи испортят Евросоюзу жизнь

    В Чехии завершаются выборы в парламент, и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    4 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    ВСУ начали вывод штабов бригад из Красного Лимана
    @ Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование и штабы 53-й и 60-й механизированных бригад ВСУ начали отвод из Красного Лимана в тыловые районы из-за угрозы потери города, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование и штабы 53 и 60 отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины начали перемещаться из Красного Лимана в тыловые районы, передает РИА «Новости». Такое решение было принято после того, как украинское командование пришло к выводу, что удержать город не удастся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин сообщил об изменении ситуации в районе Красного Лимана. Председатель правительства Донецкой народной республики Ян Кимаковский заявил об усилении окружения украинских войск в Красном Лимане. Кимаковский также сообщил, что группировка украинских войск была разделена между Северском и Красным Лиманом.

    4 октября 2025, 09:15 • Новости дня
    ВСУ бежали с позиций в Сумской области в женской одежде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные, попытавшиеся избежать столкновения с российскими подразделениями, использовали женскую одежду для маскировки и поспешно покинули позиции в районе Сум, сообщили в силовых структурах.

    Украинские военнослужащие переоделись в женскую одежду и оставили позиции на сумском направлении при приближении российских войск, сообщает РИА «Новости». По словам источника агентства, мужчины, не скрывая бороды, облачились в юбки, чтобы замаскироваться под женщин и избежать боя.

    «Видели, как бородатые мужики, нацепив юбки, убегали с позиций. Такая у них маскировка: притвориться женщинами, спрятаться за юбку, только бы не принимать бой», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под Юнаковкой в Сумской области начали исчезать роты и взводы ВСУ. Командование ВСУ начало перегруппировку для подготовки атаки в Сумской области. Украинские десантники отказались выходить на позиции под Сумами.

    4 октября 2025, 08:13 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о начале боев за Северск в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовые подразделения России приступили к боям в районе города Северск, продвинувшись в населенный пункт с восточной стороны, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские штурмовые группы начали бои за город Северск в ДНР, передает ТАСС.Кимаковский добавил, что подразделения вошли в город с восточной стороны.

    Кимаковский заявил: «Наши штурмовые группы начали бои за Северск. Бойцы вошли с восточной части».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о переброске в район Северска групп с иностранными солдатами. После освобождения Переездного до Северска осталось около шести километров. Кимаковский отметил, что группировка ВСУ разделена между Северском и Красным Лиманом.

    4 октября 2025, 04:29 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по дому с мирными жителями в Купянске

    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Денис Тельманов

    В Купянске был разрушен дом, где находились мирные жители, укрывавшиеся в подвале, все они погибли в результате удара.

    Украинские войска нанесли удар по жилому дому в Купянске, где в подвале укрывались местные мирные жители, передает ТАСС.

    Российские силовые структуры сообщили, что момент атаки был зафиксирован оператором FPV-дрона, который направлялся на выполнение задачи, но был вынужден изменить маршрут из-за пожара в доме.

    По словам силовиков, «на подлете стало ясно, что противник по ним нанес удар. Дрон пришлось посадить подальше, туда отправили штурмовиков, однако подобраться к дому не дали дроны противника». В силовых структурах уточнили, что среди тех, кто находился в подвале дома, выживших не осталось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в жилом массиве «Строитель» в Горловке зафиксировали ранение мирного жителя после обстрела со стороны украинских вооруженных сил.

    В Беловском районе Курской области в результате атаки FPV-дрона на машину молодая женщина обратилась за медицинской помощью с осколочными ранениями. Владимир Сальдо отметил, что Вооруженные силы Украины усилили удары по гражданской инфраструктуре из-за неудач на поле боя.

    4 октября 2025, 12:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило о потерях ВСУ свыше 1460 человек за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери украинских вооружённых формирований на разных участках фронта за сутки составили более 1460 военнослужащих и свыше 70 единиц техники, включая западные бронемашины, сообщает Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины в Сумской области, а также механизированным и мотопехотным бригадам в Харьковской области, сообщает Минобороны. По их данным, ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, две бронированные машины, восемь автомобилей, пять артиллерийских орудий, а также станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и склады боеприпасов. В числе уничтоженной техники – западные образцы, включая американскую станцию AN/TPQ-50.

    На харьковском направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в ряде населённых пунктов Харьковской области и Ямполе Донецкой Народной Республики. Сообщается о потерях ВСУ более 220 военнослужащих и уничтожении нескольких бронемашин западного производства, автомобилей, артиллерии и семи складов боеприпасов.

    Группировка «Юг» улучшила тактическое положение, нанеся поражение ряду украинских бригад в Донецкой Народной Республике. Потери украинских формирований, по данным Минобороны, составили до 230 военнослужащих, одну бронированную машину, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия. Также уничтожено пять складов с боеприпасами и горючим.

    Подразделения «Центр» продвинулись по переднему краю и нанесли удары по силам ВСУ в ключевых районах Донецкой Народной Республики. Заявленные потери украинских подразделений – более 450 военнослужащих, два танка, две бронированные машины, артиллерия и средства радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Восток» продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ на территории Днепропетровской и Запорожской областей, уничтожив, по информации Минобороны, свыше 290 украинских военнослужащих, две бронированные машины, 19 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. На этом направлении поражения были нанесены механизированной бригаде, двум штурмовым полкам, бригаде теробороны и бригаде нацгвардии Украины.

    На южном участке, подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям украинских войск в Херсонской и Запорожской областях, уничтожив более 55 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийское орудие, склад боеприпасов и пять средств радиоэлектронной борьбы.

    «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников в 143 районах», – говорится в официальном сообщении Минобороны.

    В ведомстве также сообщили, что средствами ПВО были сбиты пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы HIMARS американского производства и 314 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. С начала спецоперации, по официальным данным, уничтожено 667 самолётов, 283 вертолёта, 88028 беспилотников, 631 зенитный ракетный комплекс, 25351 танк и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30176 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 43185 единиц военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили поселок Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Вооруженные силы России начали штурм ключевого укрепления Вооруженных сил Украины в Донбассе. Российские подразделения также освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.

    4 октября 2025, 04:47 • Новости дня
    Израиль приказал армии прекратить наступление на Газу после переговоров

    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские власти приняли решение приостановить наступление на сектор Газа, ограничив военную активность оборонительными мерами после новых договоренностей.

    Израильское политическое руководство распорядилось остановить наступательные действия армии в Газе, передает ТАСС. Радиостанция «Галей ЦАХАЛ» сообщила, что такое решение приняли после оперативных совещаний и контактов с представителями США.

    Причиной стала реакция на заявление движения ХАМАС о согласии с планом президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий.

    По информации источника, после этого активности Армии обороны Израиля в районе Газы были сведены к минимуму. Военные теперь ограничиваются преимущественно оборонительными действиями, утверждает радиостанция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис Нетаньяху объявил о немедленном начале реализации первого этапа плана Трампа по освобождению удерживаемых в Газе заложников.

    Египет оценил ответ палестинского движения ХАМАС на план США как позитивный шаг для урегулирования ситуации и спасения жизней в секторе Газа. Армия Израиля с начала операции по контролю над Газой уничтожила более 1250 построек, включая объекты с камерами наблюдения.

    4 октября 2025, 10:15 • Новости дня
    Российский боец 17 часов удерживал украинскую разведгруппу в лесополосе

    Tекст: Евгения Караваева

    В течение 17 часов российский военнослужащий с позывным «Рай» в одиночку противостоял 12 украинским военным, обеспечивая отход своих товарищей.

    О подвиге российского стрелка Балтийского мотострелкового батальона сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Народный фронт.

    Уточняется, что в лесополосе на линии соприкосновения боец с позывным «Рай» дал своим товарищам команду отступить из-за угрозы для группы, а сам остался прикрывать отход и удерживать позиции.

    В Народном фронте заявили: «Понимая риск для группы, он дал бойцам команду отойти, а сам остался прикрывать отход».

    За 17  часов боя российский военный сумел ликвидировать двух из 12 бойцов ВСУ, после чего захватил их вооружение и вернулся к сослуживцам. Подробности о состоянии здоровья военнослужащего не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир штурмовой роты с позывным «Крава» рассказал о боевой операции, в ходе которой его группа уничтожила около 20 противников и захватила восемь пленных.

    Российский боец описал неадекватное поведение польского наемника.


    4 октября 2025, 10:14 • Новости дня
    Группа ВСУ попала в плен после попытки установить флаг в Вербовом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие из 110-й механизированной бригады попали в плен во время неудачной операции по установке флага в селе Вербовое Днепропетровской области.

    Группа украинских солдат была захвачена российскими военными при неудачной попытке установки национального флага в населенном пункте Вербовое, передает ТАСС. Выжившие пленные сообщили, что получили задание выдвинуться двумя группами для фиксации момента установки украинского флага.

    По данным российских силовых структур, подразделение ВСУ столкнулось с артиллерийским обстрелом и атаками беспилотников, что вынудило солдат искать укрытие в одном из домов. Военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» взяли всю группу в плен.

    Пленный также выразил недоумение по поводу смысла операции, отметив большие потери ради создания фото и видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска водрузили флаги России над селом Вербовое в Днепропетровской области. Российские войска освободили населенный пункт Вербовое. Рогов сообщил о входе российских войск в село Вербовое.

    4 октября 2025, 11:36 • Новости дня
    Минобороны сообщило о сбитии 29 беспилотников над Белгородом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение трёх часов утром над Белгородской областью было уничтожено 29 беспилотников самолетного типа, атаковавших с территории Украины, сообщили в Минобороны России.

    Минобороны России заявило о том, что за период с 8:00 до 11:00 по московскому времени дежурные подразделения ПВО сбили 29 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Белгородской областью. Минобороны сообщило об уничтожении пяти дронов над Белгородской областью.

    4 октября 2025, 06:45 • Новости дня
    Две штурмовые группы ВСУ уничтожили под Константиновкой Сумской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Константиновки на Сумщине уничтожены две штурмовые группы украинских войск при попытке прорыва границы.

    Две штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ были уничтожены в районе Константиновки Сумской области, передает ТАСС. Источник в российских силовых структурах сообщил, что украинские подразделения пытались выдвинуться к позициям бойцов группировки «Север».

    По словам собеседника агентства, противник провел четыре контратаки в районе Андреевки с участием 158-й отдельной механизированной бригады на бронемашинах. Все атаки были отражены комплексным огневым поражением.

    Он отметил, что, согласно замыслу командования ВСУ, штурмовые группы 158-й омбр должны были отвлечь огонь на себя, чтобы подразделения 225-го полка могли совершить прорыв госграницы в районе Константиновки. В ходе атак ВСУ задействовали западную бронетехнику и артиллерию, однако попытки были пресечены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия за сутки потеряла значительное количество личного состава и техники под ударами российских войск на восточном и южном направлениях.

    Бойцы группы «Север» продвинулись на триста метров в Волчанске и нанесли потери украинским силам. Российская авиация и артиллерия группировки «Север» уничтожили более 210 украинских военных и значительное количество техники на Сумском и Харьковском направлениях за сутки.

    4 октября 2025, 01:50 • Новости дня
    Мирный житель Горловки получил ранение после атаки ВСУ

    Стало известно о ранении жителя Горловки в результате атаки ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В жилом массиве «Строитель» в Горловке зафиксировано ранение мирного жителя после обстрела со стороны украинских вооруженных сил.

    О ранении гражданского лица в результате обстрела Горловки сообщил глава города Иван Приходько, передает ТАСС. По его словам, удар был нанесен по жилому сектору в районе массива «Строитель».

    «В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве «Строитель» ранен мирный житель Горловки», – написал Приходько в своем телеграм-канале.

    Ранее Приходько уточнял, что в результате массовой атаки украинских беспилотников на Горловку также пострадала местная жительница. Были повреждены здание образовательного учреждения и несколько многоквартирных домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой Народной Республике зарегистрировали семь атак ВСУ, в результате которых пострадали четверо мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних.

    В Центрально-Городском районе Горловки в результате серии ударов дронами пострадали объекты местной системы теплоснабжения. Пять мирных жителей города Дзержинска в городском округе Горловка получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск.

    4 октября 2025, 15:34 • Новости дня
    Российские бойцы вычислили замаскированную позицию ВСУ по упаковке воды

    Tекст: Вера Басилая

    Упаковка воды, оставленная украинскими военными в лесополосе Харьковской области, помогла российским операторам FPV-дронов обнаружить и уничтожить замаскированный блиндаж, рассказал оператор БПЛА с позывным «Муха».

    Расчеты FPV-дронов группы «Контора» 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» обнаружили позицию ВСУ по упаковке с водой, оставленной в лесополосе, передает РИА «Новости».

    Оператор БПЛА с позывным «Муха» рассказал, что после уничтожения машины украинских военных расчеты отправились искать новую цель и заметили признаки пребывания противника.

    «В данном случае увидели спайку воды. Залетели внутрь посадки, осмотрели, увидели вход в блиндаж и отработали по блиндажу противника», – сообщил оператор.

    По его словам, неосторожность противника, который не замаскировал упаковку воды, упростила задачу российским военным. Было зафиксировано сильное возгорание блиндажа. Оператор отметил, что возгорание могло быть вызвано наличием большого количества дизельного топлива или боеприпасов.

    Минобороны сообщило о потерях ВСУ свыше 1460 человек за сутки.

    Бойцы ВС России подкрались по трубе к позиции ВСУ в ДНР и выбили противника.

    На Украине рассказали об успешной операции российских военных с использованием газовой трубы при наступлении на Купянск в Харьковской области.


    4 октября 2025, 20:59 • Новости дня
    Взвод ВСУ с командиром покинул позиции у Изюма

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Изюма взвод 151-й механизированной бригады ВСУ вместе с командиром полностью оставил свои позиции, что стало частью массового отступления украинских подразделений, сообщили в российских силовых структурах.

    Взвод 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ вместе с командиром покинул позиции на изюмском направлении. Это стало известно из радиоперехватов, полученных российскими силовыми структурами, передает ТАСС.

    В силовых ведомствах уточнили, что аналогичная ситуация наблюдается и на других участках фронта, в том числе на северном участке ДНР, где командование ВСУ, по их словам, смирилось с потерей Красного Лимана, а на западном берегу реки Оскол подразделения отступают целыми группами.

    По информации силовых структур, украинские позиции подвергаются ударам российской авиации, артиллерии и дронов. Представители силовых ведомств отмечают, что даже командиры взводов возглавляют отступления, фиксируется начало «эффекта домино» в рядах ВСУ.

    Ранее командование и штабы 53-й и 60-й механизированных бригад ВСУ начали отводить войска из Красного Лимана в тыловые районы из-за угрозы потери города.

    ВСУ предприняли попытку вывести спецназ из Купянска после авиаударов.

    Пленный заявил о подготовке ВСУ к сдаче Красноармейска.

    Действующий премьер Чехии поздравил Бабиша с победой на парламентских выборах
    Лукашенко заявил о необходимости выжить при глобальном переделе мира
    Bild: БПЛА над аэропортом Мюнхена были военными и разведывательными
    Орбан предложил ЕС и России начать переговоры о безопасности в Европе
    Главный нейрохирург МО раскрыл новые типы травм на СВО
    Женщина погибла при спуске с Вилючинского вулкана на Камчатке
    Минпросвещения позволило детям мигрантов пересдать тест по русскому языку

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»

    Напуганная беспилотниками Европа начинает переходить от слов к делу. Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу «стены дронов», призванную повысить защиту ЕС от БПЛА. Однако многие лидеры Старого Света стали сопротивляться этому начинанию. Как отмечают эксперты, проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка». Удастся ли фон дер Ляйен реализовать свои амбиции? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент, и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    • Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

      Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    • Почему Иван – Грозный? Что нужно, чтобы стать царем

      Европейское средневековое общество было построено строго иерархически, что фиксировалось в титулах и названиях должностей. На вершине стоял император, за ним короли и князья, герцоги, маркизы, бароны и прочие. Аналогом слова «император» в средневековой России являлся термин «царь» (лат. Caesar – цезарь или кесарь, титул правителей Римской империи). Получение титула царя правителем России оказало важнейшее влияние на всю российскую историю – но за этим стояла борьба, длившаяся столетиями.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

