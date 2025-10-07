Миронов предложил передавать пустующие квартиры нуждающимся в соцаренду

Миронов предложил отдавать выкупленные государством квартиры в соцаренду

Tекст: Денис Тельманов

Государство должно приобретать пустующие квартиры у застройщиков без дополнительных накруток и затем предоставлять их в соцаренду нуждающимся, заявил Сергей Миронов, его слова приводит ТАСС.

По его мнению, такая мера позволит застройщикам избавиться от неликвидного жилья, а гражданам – получить крышу над головой. «Государство может выкупать у застройщиков их пустующие квартиры – по себестоимости, без накруток. И передавать в соцаренду нуждающимся», – подчеркнул Миронов.

Предлагаемая программа предусматривает возможность постепенного выкупа жилья в счет арендных платежей. Миронов отметил, что подобные схемы с так называемой соцарендой с выкупом уже применяются за рубежом, и аналогичный опыт необходимо внедрять и в России. Он уверен, что текущая ситуация на рынке жилья способствует реализации подобной инициативы.

Политик также добавил, что воспользоваться программой смогут не только малоимущие, но и молодые, студенческие, многодетные семьи, а также педагоги, медики и работники промышленности. Он напомнил, что сейчас государство через корпорацию «ДОМ.РФ» строит наемные дома, однако их пока очень мало и процесс реализации требует ускорения и расширения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, судебная коллегия Верховного суда по гражданским делам признала законной практику краткосрочной аренды жилых домов. Президент России Владимир Путин призвал активнее информировать россиян о ситуации на рынке жилья, в том числе по вопросам ипотечного кредитования. Верховный суд России постановил, что родители обязаны оплачивать коммунальные платежи за несовершеннолетних детей, даже если не проживают с ними.

