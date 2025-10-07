НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.17 комментариев
Миронов предложил передавать пустующие квартиры нуждающимся в соцаренду
Миронов предложил отдавать выкупленные государством квартиры в соцаренду
Инициатива предполагает выкуп пустующих квартир у застройщиков государством с последующей передачей их в соцаренду для граждан, испытывающих жилищные трудности.
Государство должно приобретать пустующие квартиры у застройщиков без дополнительных накруток и затем предоставлять их в соцаренду нуждающимся, заявил Сергей Миронов, его слова приводит ТАСС.
По его мнению, такая мера позволит застройщикам избавиться от неликвидного жилья, а гражданам – получить крышу над головой. «Государство может выкупать у застройщиков их пустующие квартиры – по себестоимости, без накруток. И передавать в соцаренду нуждающимся», – подчеркнул Миронов.
Предлагаемая программа предусматривает возможность постепенного выкупа жилья в счет арендных платежей. Миронов отметил, что подобные схемы с так называемой соцарендой с выкупом уже применяются за рубежом, и аналогичный опыт необходимо внедрять и в России. Он уверен, что текущая ситуация на рынке жилья способствует реализации подобной инициативы.
Политик также добавил, что воспользоваться программой смогут не только малоимущие, но и молодые, студенческие, многодетные семьи, а также педагоги, медики и работники промышленности. Он напомнил, что сейчас государство через корпорацию «ДОМ.РФ» строит наемные дома, однако их пока очень мало и процесс реализации требует ускорения и расширения.
