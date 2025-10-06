НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.16 комментариев
Путин подписал указ о новых мерах против коррупции
Президент России Владимир Путин ввел дополнительные механизмы раскрытия информации о ценных бумагах для противодействия коррупции в стране.
Путин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией, передает ТАСС. Согласно документу, утвержден новый перечень сведений о ценных бумагах, которые держатели реестров владельцев и депозитарии обязаны предоставлять по запросам уполномоченных лиц. Эти меры нацелены на усиление контроля при проведении антикоррупционных проверок.
В указе подчеркивается, что предоставление таких сведений необходимо для эффективной работы по противодействию коррупции и повышения прозрачности финансовых операций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что коррупция есть во всех странах. Основная проблема заключается не в наличии коррупции, а в том, насколько общество готово и способно само с ней бороться.