Путин подписал указ о новых мерах против коррупции

Tекст: Ольга Иванова

Путин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией, передает ТАСС. Согласно документу, утвержден новый перечень сведений о ценных бумагах, которые держатели реестров владельцев и депозитарии обязаны предоставлять по запросам уполномоченных лиц. Эти меры нацелены на усиление контроля при проведении антикоррупционных проверок.

В указе подчеркивается, что предоставление таких сведений необходимо для эффективной работы по противодействию коррупции и повышения прозрачности финансовых операций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что коррупция есть во всех странах. Основная проблема заключается не в наличии коррупции, а в том, насколько общество готово и способно само с ней бороться.