    Британская разведка наткнулась на российскую космическую оборону
    Обозначена роль Зурабишвили в попытке государственного переворота в Грузии
    В Эстонии ответили Меркель на обвинения Прибалтики в начале спецоперации
    Названы первые серьезные симптомы образования тромбов
    ЕС готовит санкции против привязанного к рублю стейблкоина A7A5
    Путин обсудил с Нетаньяху план нормализации в Газе
    Макрон поручил ушедшему в отставку Лекорню провести переговоры о новом правительстве
    Венесуэла сообщила об угрозе взрыва посольства США в Каракасе
    Генштаб ВСУ сообщил о создании нового рода войск на Украине
    Мнения
    Михаил Котов Михаил Котов Зачем американцы хотят взорвать астероид

    НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа хочет воевать с Россией на российские деньги

    Дискуссия о «репарационном кредите» обнаруживает кризис европейского проекта как такового. Если в ближайшие недели соблазн победит, Европа получит краткосрочный ресурс и долгосрочную трещину в фундаменте.

    8 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    4 комментария
    6 октября 2025, 20:46 • Новости дня

    Путин подписал указ о новых мерах против коррупции

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ввел дополнительные механизмы раскрытия информации о ценных бумагах для противодействия коррупции в стране.

    Путин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией, передает ТАСС. Согласно документу, утвержден новый перечень сведений о ценных бумагах, которые держатели реестров владельцев и депозитарии обязаны предоставлять по запросам уполномоченных лиц. Эти меры нацелены на усиление контроля при проведении антикоррупционных проверок.

    В указе подчеркивается, что предоставление таких сведений необходимо для эффективной работы по противодействию коррупции и повышения прозрачности финансовых операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что коррупция есть во всех странах. Основная проблема заключается не в наличии коррупции, а в том, насколько общество готово и способно само с ней бороться.

    5 октября 2025, 12:00 • Новости дня
    Путин: Поставки Tomahawk Украине разрушат отношения России и США
    Путин: Поставки Tomahawk Украине разрушат отношения России и США
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки Украине ракет Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину.

    «Были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем, высокой точности. «Томагавки» и так далее. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы.

    Также ранее сообщалось, что администрация Трампа столкнулась с трудностями при рассмотрении запроса Киева на поставку дальнобойных ракет Tomahawk («Томагавк»), часть из которых предназначена ВМС США.

    Комментарии (36)
    5 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    Трамп отреагировал на предложение Путина по ДСНВ

    Трамп назвал «хорошей идеей» предложение Путина по ДСНВ

    Трамп отреагировал на предложение Путина по ДСНВ
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп оценил инициативу Москвы по ядерному соглашению, назвав это предложение потенциально позитивным шагом на фоне напряженности.

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о продлении действия договора по ядерному оружию, передает РИА «Новости». В ответ на вопрос журналистов, американский лидер отметил: «Звучит как хорошая идея для меня».

    По словам Трампа, обсуждение вопроса о продлении соглашения по ядерным вооружениям остается актуальным для обеих стран. Он не уточнил, какие дальнейшие шаги планируются со стороны американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о готовности сохранить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 2026 года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тем самым Путин «протягивает руку» США.

    Комментарии (10)
    6 октября 2025, 10:20 • Видео
    Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

    Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 12:45 • Новости дня
    Кремль сообщил о планах Путина на день рождения

    Песков: У Путина есть личные планы на день рождения

    Кремль сообщил о планах Путина на день рождения
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в день рождения проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России, примет международные телефонные звонки, также у него есть личные планы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, у президента России Владимира Путина на день рождения есть как рабочие, так и личные планы, ведь «день рождения – есть день рождения», передает РИА «Новости».

    Песков сообщил, что на 7 октября было запланировано много международных телефонных разговоров. Президент традиционно получает поздравления от зарубежных коллег, и на этот день уже были запланированы такие звонки.

    Кроме того, во второй половине дня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По словам Пескова, мероприятие пройдет с рабочей повесткой и не будет связано только с поздравлениями.

    Ранее Песков сообщал, что Путин отмечает свой день рождения в кругу семьи, при этом общаясь с российскими и зарубежными лидерами по рабочим вопросам.

    В прошлом году представитель Кремля рассказывал, что глава государства намеревался провести свой день рождения на рабочем месте.

    Путин вспоминал, как праздновал свой день рождения с президентами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым после официальных мероприятий.

    Комментарии (4)
    5 октября 2025, 15:00 • Новости дня
    Путин вспомнил цитаты из фильма «Калина красная»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перед выступлением на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин и модератор встречи Федор Лукьянов разыграли за кулисами шутливый диалог с цитатами из фильма Василия Шукшина «Калина красная».

    Беседу показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Путин, обращаясь к Лукьянову, поинтересовался: «Народ собран?». Модератор ответил в шуточной форме: «К разврату готов, как говорится», вспомнив реплику одного из персонажей кинофильма, передает РИА «Новости».

    Президент поддержал дух юмора и отметил: «Дальше не буду продолжать. Хотя помнишь, как там: "Чего ж таких некрасивых-то набрал?"».

    Ранее Путин после выступления на заседании клуба «Валдай» поделился воспоминаниями о школьном преподавателе литературы и обсуждении зарубежной классики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поздравил российских педагогов с Днем учителя. Глава государства также наградил учителей, которые участвовали в спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 12:29 • Новости дня
    Песков увидел повод для оптимизма в оценке Трампом предложения Путина по ДСНВ

    Песков: Оценка Трампом предложения по ДСНВ может означать поддержку инициативы

    Песков увидел повод для оптимизма в оценке Трампом предложения Путина по ДСНВ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Слова президента США Дональда Трампа по предложению президента России Владимира Путина о ДСНВ дают основания для оптимизма к тому, что Америка поддержит инициативу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это уже дает основание для оптимизма в том плане, что Соединенные Штаты поддержат эту инициативу президента Путина», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Ранее президент США заявил, что российское предложение по ДСНВ – хорошая идея. Напомним, президент России Владимир Путин сообщал о готовности Москвы придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще один год после его истечения, если США согласятся на аналогичный шаг.

    Комментарии (8)
    5 октября 2025, 14:29 • Новости дня
    Путин рассказал о своем учителе литературы
    Путин рассказал о своем учителе литературы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин после выступления на заседании клуба «Валдай» поделился воспоминаниями о школьном преподавателе литературы и обсуждении зарубежной классики.

    Президент России Владимир Путин после выступления на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи вспомнил своего школьного учителя литературы, передает РИА «Новости». В ходе встречи глава государства прочитал участникам стихотворение Александра Пушкина о Бородинской битве.

    Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина об оценках в школе, Путин сказал: «Я уже не помню про эти оценки, это не важно, а важно, что у нас был очень талантливый, на мой взгляд, и увлеченный своим делом учитель литературы». Президент отметил, что преподаватель литературы знакомил учеников не только с классикой, но и с современной зарубежной прозой.

    В частности, Путин вспомнил, как учитель предлагал им читать роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи» и затем обсуждать произведение на уроках. По его словам, такие занятия и живой диалог с учителем были особенно ценны для школьников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поздравил российских педагогов с Днем учителя. Глава государства также наградил учителей, которые участвовали в спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 00:50 • Новости дня
    Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
    Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил школьных учителей, а также педагогов колледжей, техникумов и вузов с Днем учителя.

    Президент России, слова которого приводятся на сайте Кремля, выразил признательность за «непростой, очень ответственный и благородный труд» всех педагогов страны. «Вы отдаете свои силы, энергию важнейшей миссии, которая в буквальном смысле устремлена в будущее», – сказал глава российского государства.

    Путин отметил значимость миссии учителей, подчеркнув, что они «делают все, чтобы дети, подростки, ученики обрели знания, необходимые в современном мире, прочную ценностную опору». Он добавил, что благодаря работе педагогов учащиеся могут уверенно чувствовать себя во взрослой жизни и определять свою судьбу.

    Президент подчеркнул, что труд учителя требует «терпения, мудрости, душевной щедрости» и особого умения раскрывать таланты учеников. По его словам, День учителя – праздник, который вызывает самые теплые чувства у миллионов россиян, в том числе у родителей и бывших учеников.

    Путин также выразил гордость за сильную отечественную педагогическую школу и отметил важность сохранения преемственности педагогических традиций. Президент напомнил о роли профессиональных конкурсов, результаты которых традиционно подводятся ко Дню учителя.

    «У нас действительно очень много талантливых, прекрасных, искренне увлеченных своим делом учителей, чей пример вдохновляет и коллег, и ребят, школьников, которые только выбирают профессию. А значит, лучшие традиции отечественной педагогики непременно будут продолжены», – сказал президент.

    В завершение Путин пожелал педагогам здоровья, благополучия, а их ученикам – достижений, которыми будет гордиться вся страна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России и за рубежом отмечают День учителя. Газета ВЗГЛЯД подготовила красивые открытки для поздравления педагогов.

    Комментарии (3)
    5 октября 2025, 22:46 • Новости дня
    Дмитриев оценил вероятность согласия США на предложение Путина по ДСНВ

    Дмитриев: Вероятность согласия США на предложение Путина по ДСНВ довольно высока

    Tекст: Антон Антонов

    Весьма вероятно, что США согласятся на предложение президента России Владимира Путина продолжить придерживаться условий Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил спецпредставитель президента, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Как видно из сегодняшних новостей, вероятность подобного исхода довольно высока», – заявил Дмитриев в Telegram, комментируя слова президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп, оценивая инициативу Москвы, заявил: «Звучит как хорошая идея для меня». Путин сообщал о готовности России придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще один год после его истечения, если США согласятся на аналогичный шаг.

    Комментарии (2)
    4 октября 2025, 09:19 • Новости дня
    Путин поздравил личный состав Космических войск с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин заявил, что воины Космических войск продолжают традиции своих предшественников и заботятся о развитии военного потенциала.

    Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск с профессиональным праздником, передает РИА «Новости». В поздравительной телеграмме глава государства подчеркнул, что военнослужащие бережно хранят и развивают славные традиции своих предшественников.

    «Поздравляю вас с праздником – Днем Космических войск... Отрадно, что сегодня личный состав Космических войск бережно хранит и развивает славные традиции своих предшественников», – говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космические войска провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк с несколькими космическими аппаратами. Ракета легкого класса «Ангара-1.2» вывела военные спутники на целевые орбиты. С космодрома Плесецк запустили ракету «Ангара-1.2» для Минобороны.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 07:41 • Новости дня
    Путин поздравил Рахмона с днем рождения

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, отметив его личный вклад в укрепление стратегического партнерства двух стран.

    «Вы вносите большой личный вклад в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами», – говорится в тексте послания, который приводит ТАСС.

    Путин выразил уверенность, что стороны и дальше будут активно сотрудничать по важнейшим вопросам двусторонней, региональной и международной повестки. Он заявил, что предстоящая встреча лидеров в Душанбе станет конструктивной и плодотворной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин посетит Таджикистан с визитом 9 октября. Президента будет сопровождать делегация высокого уровня. В ходе поездки он примет участие в саммите «Центральная Азия – Россия» и в заседании Совета глав государств СНГ.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 12:28 • Новости дня
    Путин обсудил с Рахмоном подготовку предстоящего госвизита в Таджикистан

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщила пресс-служба Кремля.

    В ходе беседы российский лидер тепло поздравил Рахмона с днем рождения и обсудил с ним подготовку к предстоящему государственному визиту в Таджикистан, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Как уточнили в пресс-службе Кремля, в числе тем разговора были вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством и организацией визита.

    В воскресенье Путин поздравил коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, отметив его личный вклад в укрепление стратегического партнерства двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин посетит Таджикистан с визитом 9 октября. Президента будет сопровождать делегация высокого уровня. В ходе поездки он примет участие в саммите «Центральная Азия – Россия» и в заседании Совета глав государств СНГ.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 11:34 • Новости дня
    Путин заявил, что на «Валдае» откровенно излагал суть вопросов и свое отношение к ним

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин отметил, что во время обсуждений на «Валдае» открыто делился своим мнением по ключевым вопросам и не скрывал своей позиции.

    Путин отметил, что во время выступления на форуме «Валдай» открыто и честно делился своим видением ключевых тем, передает РИА «Новости».

    «Просто честно, откровенно излагал определенные ситуации, суть вопросов, то, как я отношусь к этим вопросам», – заявил Путин в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал полицентричный мир справедливым и отвечающим интересам большинства государств. Он заявил, что у него были иллюзии относительно возможностей выстроить равноправные отношения с Западом после распада СССР. Президент России также сравнил количество ядерных зарядов на подводных лодках России и США.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 14:28 • Новости дня
    Путину доложили о работе по восстановлению лесов России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У президента Владимира Путина с докладом побывал вице-премьер Дмитрий Патрушев, он сообщил, что несколько последних лет в стране лесов появляется больше, чем исчезает.

    «Хотел бы уточнить по лесам. Вы сказали, что мы лесов восстанавливаем больше, чем что?» – спросил Патрушева глава государства, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер пояснил, что в стране леса «выбывают» из-за пожаров и промышленного производства, но ведется лесовосстановление.

    «У нас саженцы свои, которые мы используем при лесовосстановлении, и мы высаживаем леса сейчас больше, чем у нас по разным причинам его выбывает. Поэтому в принципе мы много что сделали», – сказал Патрушев.

    «Это очень приятно слышать», – сказал в ответ Путин.

    Ранее глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Иван Советников заявлял, что леса России, поврежденные в ходе боевых действий, планируется полностью восстановить за два года после завершения разминирования и разбора сооружений.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 19:20 • Новости дня
    Путин присвоил классные чины ряду высокопоставленных чиновников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении новых классных чинов федеральным государственным гражданским служащим.

    Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Документом утверждены новые должностные ранги для сотрудников различных ведомств. Чин второго класса получили заместители руководителя Россотрудничества Кирилл Богомолов и Андрей Емельянов, а также директор департамента МЧС Андрей Почкин. Заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка и заместитель директора департамента Министерства обороны Александр Шименков удостоены чина третьего класса.

    Кроме того, классные чины были присвоены ряду представителей управделами президента, Федерального медико-биологического агентства, Министерства обороны и других федеральных ведомств. Указ уже вступил в силу.

    Ранее Путин повысил с 1 октября оклады чиновников и дипломатов на 7,6%.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 15:46 • Новости дня
    Путин утвердил Кочукова и Шмидко на постах заместителей директора ФСИН

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Андрея Кочукова и генерал-майора Андрея Шмидко заместителями директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

    Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. В документе отмечается: «Назначить генерал-майора внутренней службы Кочукова Андрея Леонидовича – заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности; генерал-майора внутренней службы Шмидко Андрея Владимировича, заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности».

    Указ вступает в силу с момента подписания президентом и предусматривает освобождение обоих генералов от их прежних должностей для назначения на новые посты в руководстве ФСИН.

    В конце сентября Путин назначил губернатора Тверской области Игоря Руденю полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе, его полномочия губернатора досрочно прекращены.

    Комментарии (0)
    Путин подписал указ о новых мерах против коррупции
    Медведев: У Франции нет президента
    На заводе в Тюмени обезврежено три БПЛА
    Залужный порекомендовал Украине «посмотреть в космос»
    Прокурор запросил семь лет колонии для Лазаревой
    В Киеве сотрудники ТЦК задержали супруга актрисы Елены Репиной
    Причиной перестрелки в Дагестане названа незаконная майнинг-ферма

