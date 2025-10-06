Политолог Мамрадзе: Каллас сознательно клевещет на Грузию

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«В Брюсселе прекрасно осведомлены о том, что реально происходит в Грузии и кто виноват, но сознательно клевещут на правительство республики», – отметил грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе. По его словам, Тбилиси «ни в коем случае не следует идти на компромиссы с европейской бюрократией», которая приравнивает это понятие к уступкам.

«Компромиссы или уступки нанесут урон нашим национальным интересам. В ЕС сознательно игнорируют очевидные факты. Если там пересмотрят такие подходы, то будет хорошо. Но пока этого не видно», – сказал собеседник. При этом он позитивно оценил заявления руководителей Грузии о готовности перезагрузить отношения с США и ЕС, но подчеркнул, что «сейчас этого достаточно».

«Известно, как в любой из стран традиционной европейской демократии поступили бы со штурмующими президентский дворец. При этом нас уверяют, что это защитники демократии, и все время призывают вести себя церемонно. Брюссель игнорирует вандализм. К сожалению, в Евросоюзе пока решающее слово не за теми, кто говорит правду», – рассуждает политолог. Аналитик считает, что благодаря «хорошей работе правоохранителей, спецслужб удалось купировать хаос и революцию».

Ранее Грузия потребовала от Евросоюза официальных извинений за поддержку попытки свержения власти. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ответ на совместное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, в котором они призвали все стороны воздержаться от насилия.

«Если я правильно понял, госпожа Каллас и госпожа Кос не приносят извинений за поддержку их пресс-спикером собрания по свержению правительства … Я еще раз призываю всех представителей ЕС воздержаться от распространения ложных сообщений, которые вводят в заблуждение и усиливают стремление радикальных сил подорвать демократию, верховенство закона и уважение к правам человека», – подчеркнул Папуашвили.

Напомним, 4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, которые завершились победой правящей партии «Грузинская мечта». Главой Тбилиси стал Кахи Каладзе, набравший 71,58% и сохранивший пост действующего мэра грузинской столицы. Это стало главной причиной массовых протестов.

Митингующие перекрыли дорогу, забрасывали камнями резиденцию президента. В результате столкновений пострадали шесть участников акции и 25 сотрудников правоохранительных органов. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за митинги на посла Евросоюза. По его словам, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя.

Параллельно с организованным 4 октября групповым насилием и попыткой завладеть президентским дворцом должны были быть совершены диверсионные акты, сообщил первый заместитель главы Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе. По данным СГБ, гражданин Грузии по заданию представителя одной из воинских частей, действующих на территории Украины, приобрел взрывчатку.

«В результате предупредительных мер удалось нейтрализовать круг лиц, которые, предположительно, должны были доставить указанные боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси», – уточнил Маградзе.