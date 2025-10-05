Береговая охрана Греции обнаружила погибшую после крушения лодки с мигрантами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тело женщины было обнаружено после крушения лодки с мигрантами у побережья греческого острова Лесбос, передает РИА «Новости». Представитель береговой охраны Греции сообщил: «(Мигрантов) обнаружили неподалеку от их разбитой лодки… Они сообщили, что в воде была женщина… Ее нашли в результате поисковой работы суден береговой охраны и вертолета».

По словам представителя, женщина, скорее всего, погибла, однако медицинский центр, куда ее доставили, пока не дал официальное заключение. По информации агентства, всего спасены 17 мигрантов с разбившейся лодки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Франции спасли в проливе Ла-Манш двадцать три мигранта. Дональд Трамп предложил премьер-министру Британии Киру Стармеру использовать армию против нелегальных мигрантов. Морская служба Испании спасла 236 мигрантов у Канарских островов.