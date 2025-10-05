В Госдуме рассказали о правилах единовременной пенсионной выплаты 2026 года

Депутат Бессараб: Пенсионеры могут разово получить до 440 тыс. рублей в 2026 году

Tекст: Дарья Григоренко

Она напомнила: «На выплату накопительной части пенсии имеют право женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет. При этом единовременно накопительную часть пенсии можно получить в случае, если ее величина [в пересчете на месяц] менее 10% от прожиточного минимума пенсионера», передает ТАСС.

Бессараб уточнила, что в 2026 году прожиточный минимум пенсионера составит более 16,2 тыс. рублей, а ожидаемый период выплаты установлен в 270 месяцев. Исходя из этих данных, пенсионеры с накоплениями менее 439 тыс. рублей смогут получить их полностью сразу. Если сумма накоплений превысит условные 440 тыс. рублей, то выплаты будут производиться ежемесячно на протяжении жизни.

По расчетам Социального фонда России, в 2026 году на единовременную выплату смогут претендовать более 700 тыс. граждан. Ожидается, что средний размер такой выплаты составит чуть более 61 тыс. рублей, однако сумма будет определяться индивидуально для каждого пенсионера, в зависимости от размера его накопительных отчислений.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов сообщил, что в 2026 году пенсионные выплаты в России будут увеличиваться в два этапа с учетом инфляции и доходов Социального фонда, что затронет работающих и неработающих пенсионеров.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на начало июля 2025 года размер средней пенсии по старости в стране приблизился к отметке 25,1 тыс. рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что с 2026 года страховые пенсии россиян будут увеличиваться два раза в год.

