Профессор Виноградов объяснил новую систему индексации пенсий с 2026 года
В 2026 году пенсионные выплаты в России будут увеличиваться в два этапа с учетом инфляции и доходов Социального фонда, что затронет работающих и неработающих пенсионеров, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Первый этап повышения назначен на 1 февраля 2026 года и будет зависеть от итоговой инфляции 2025 года. По предварительной оценке эксперта, инфляция может достигнуть 9%, благодаря чему фиксированная выплата по старости вырастет с 8907,70 до 9709,39 рубля, а стоимость пенсионного коэффициента составит 158,80 рубля, рассказал Виноградов агентству «Прайм».
Второй этап пройдет 1 апреля, когда размер выплат определится доходами Социального фонда и ростом средней зарплаты относительно цен. Такой механизм призван учитывать не только инфляцию, но и динамику доходов населения. Окончательные параметры будут закреплены постановлением правительства, после чего все выплаты пересчитают по новому коэффициенту. Ожидается, что доходы Социального фонда увеличатся примерно на 5,5%.
Для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы фиксированная часть пенсии выплачивается в двойном размере – в 2025 году это 17 815,40 рубля, а в 2026 году сумма увеличится пропорционально общей индексации. Указанные категории также получат надбавку с учетом особенностей расчета.
Все существующие надбавки, включая доплаты за иждивенцев, стаж на Крайнем Севере и сельской местности, а также выплаты до регионального прожиточного минимума, сохранятся. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, учитывая инфляцию 2025 года.
По предварительным данным, пенсия для инвалидов первой группы (с детства) и детей-инвалидов составит около 23 083,57 рубля, для инвалидов первой группы и сирот – 19 236,58 рубля, для инвалидов третьей группы – 8175,58 рубля, а пенсия по потере кормильца и по старости для не имеющих права на страховую пенсию вырастет до 9618,25 рубля. Эти значения могут быть скорректированы исходя из макроэкономических условий.
С 2025 года возобновилась индексация пенсий для работающих пенсионеров, перерасчет производится с учетом всех прошлых неиндексированных периодов. В 2026 году для таких пенсионеров будут применяться те же правила индексации, что и для неработающих.
Оформить заявление на перерасчет можно через территориальное отделение Социального фонда или портал «Госуслуги». Перерасчет производится в течение месяца, выплаты назначаются с первого числа следующего месяца после подачи заявления.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на начало июля 2025 года размер средней пенсии по старости в стране приблизился к отметке 25,1 тыс. рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что с 2026 года страховые пенсии россиян будут увеличиваться два раза в год.
