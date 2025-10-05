Патрушев: В НАТО и без знания русского языка понимают выступления Путина

Tекст: Антон Антонов

«Речь Путина они не только слышат, они очень внимательно изучают все, что он сказал. И все они знают, даже не зная русского языка. Все знают, все понимают», – сказал Патрушев, комментируя выступление Путина на пленарном заседании Валдайского клуба.

Он пояснил, что западное военное руководство иначе воспринимает происходящее по сравнению с политическим, потому что политики зачастую не осознают реальных угроз, которые сами же и провоцируют в мире, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

По мнению Патрушева, западные военные понимают, что продолжение опасных тенденций может привести к «страшной катастрофе», поэтому стараются сдерживать политиков. Однако, добавил он, среди военных тоже есть люди, проявляющие себя «иначе».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» призвал западные страны, угрожающие России, успокоиться и изменить курс.

Патрушев заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Он предположил, что, возможно, в альянсе это поймут, если выучат русский язык. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что странам альянса придется выучить русский язык, если они не увеличат военные расходы до 5% ВВП.