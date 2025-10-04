В Киеве назвали «психотерапевта» Зеленского

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, Сырский часто сообщает президенту Украины ложную информацию о положении дел в зоне боевых действий, передает «Московский комсомолец».

Безуглая процитировала недавнее заявление Сырского: «Ситуация контролируемая, штурмуем». При этом депутат подчеркнула, что считает эти слова попыткой представить ситуацию лучше, чем она есть на самом деле.

Она уже не впервые выступает с обвинениями в адрес главкома ВСУ. Ранее, 7 сентября, Безуглая назвала ложью его заявления о возвращении территорий в районе Покровска, находящегося под контролем Киева в ДНР.

Ранее Сырский назвал сложной для ВСУ обстановку на четырех направлениях фронта.