Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?2 комментария
В Белгороде приостановили работу торговых центров из-за угроз БПЛА
Губернатор Гладков объявил о закрытии торговых центров в Белгороде из-за БПЛА
Работа ряда крупных торговых центров в Белгороде была временно приостановлена до конца дня из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Работа ряда торговых центров в Белгороде временно приостановлена до конца субботы из-за угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.
Данные меры касаются таких крупных объектов, как «Сити Молл», «МегаГринн», «РИО», а также открытой части «Центрального рынка» и территории возле магазина «1000 Мелочей».
О возобновлении работы торговых центров власти обещают проинформировать дополнительно.
Минобороны сообщило, что над Белгородской областью уничтожили 29 самолетных беспилотников.
В результате атаки дронов ВСУ в пятницу в Белгородской области пострадала женщина.