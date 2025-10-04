Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?0 комментариев
Пушилин сообщил о масштабной геологоразведке воды по всей ДНР
Власти Донецкой народной республики планируют провести геологическую разведку по всему региону для поиска новых подземных источников воды на фоне сохраняющегося дефицита, сообщил глава республики Денис Пушилин.
По его словам, геологическая разведка будет проводиться по всей территории Донецкой народной республики, чтобы найти альтернативные источники воды, передает РИА «Новости». Пушилин добавил, что работы по поиску воды ведутся на постоянной основе. Пушилин заявил: «Продолжаем работу по поиску альтернативных источников воды для жителей Республики... Геологоразведку сделаем по всей территории региона. Это одна из мер».
В проведении разведки запасов подземных вод помогает МЧС России. В частности, уже пробурена скважина для добычи подземных вод в Амвросиевском муниципальном округе. Власти рассчитывают, что такие меры помогут улучшить ситуацию с водоснабжением.
Врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков сообщал, что уровень запасов воды находится на критически низком уровне, а некоторые водохранилища практически осушены. В регионе ощущается острая нехватка воды для регулярного снабжения населения.
Ранее водоснабжение по каналу Северский Донец – Донбасс было прекращено Киевом весной 2022 года, после чего в ДНР возник острый дефицит воды. В некоторых домах вода поступала только раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон – Северский Донец дефицит снизился, однако полностью проблема не решена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» отправила новую партию питьевой воды в Донецк. Власти ДНР установили 1,3 тыс. специальных емкостей для хранения и распределения воды. Специалисты рассматривали различные способы восстановления стабильного водоснабжения на освобожденном Донбассе.