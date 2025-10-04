  • Новость часаВСУ нанесли удар по дому с мирными жителями в Купянске
    Старый друг России попросил ее о заступничестве в переломный момент
    В Киеве назвали «психотерапевта» Зеленского
    Основатель «Википедии»: ЦРУ тайно редактирует статьи энциклопедии
    Религиовед: Женщина во главе англиканской церкви лучше священника-гея
    National Interest: Ракета «Ярс» делает давление Запада на Москву опасным
    Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право в отношении активов РФ
    Пушков рассказал о влиянии шатдауна в США на поставки вооружений на Украину
    США заявили о слежке за «маневрами» ВМФ России у берегов НАТО
    Назван первый аэропорт России с посадкой в самолет по биометрии
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    14 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    11 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    16 комментариев
    4 октября 2025, 06:12 • Новости дня

    Rolex подал в Роспатент заявки на десятки товарных знаков

    Rolex с 2023 года подал 55 заявок на регистрацию товарных знаков в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Швейцарский производитель часов после прекращения экспорта в Россию активно начал защищать свои бренды, оформив десятки заявок на новые товарные знаки.

    Швейцарская компания Rolex подала в Роспатент 55 заявок на регистрацию товарных знаков с 2023 года, передает ТАСС. В августе 2024 года Роспатент зарегистрировал для компании товарный знак Air-King, в апреле 2025 года – Cosmograph и Oyster Perpetual.

    В октябре 2025 года были зарегистрированы такие названия, как Rolex President, Cerachrom, Oysterlock, Rolex Superlative и Rolex Glidelock, а также названия составляющих часов.

    Кроме того, у Rolex остаются действующими еще 32 товарных знака, срок действия которых еще не истек. Свой логотип компания зарегистрировала в России в 1989 году, срок его защиты истекает в декабре 2028 года. В 1998 году Rolex зарегистрировал еще 15 товарных знаков.

    Также отмечается, что ранее французский бренд Louis Vuitton оформил шесть заявок на регистрацию товарных знаков, включая логотип коллекции Les Gastons Vuitton и другие варианты фирменного знака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский автоконцерн Renault подал заявку на товарный знак Reno для автомобилей, однако получил предварительный отказ из-за несоответствия регистрационных данных. Южнокорейская компания Hyundai оформила в России товарные знаки для автомобилей, компонентов и техники, несмотря на приостановку продаж и производства на российском рынке.

    3 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Представитель ЕК отказалась отвечать журналистам на вопросы о речи Путина на «Валдае»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Еврокомиссии Паула Пинью не смогла ответить на вопросы журналистов о речи президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай».

    «Мы не следим за выступлениями президента Путина», – сказала Пинью на брифинге, когда ее спросили о саркастических заявлениях российского лидера об НЛО над Европой, передает ТАСС.

    На уточняющий вопрос журналистов о том, почему ЕК, которая называет себя «геополитической структурой», не отслеживает ключевые выступления на геополитические темы, представитель ЕК заявила: «Мы более не комментируем это».

    В то же время Пинью прокомментировала сообщение Минобороны Бельгии о том, что 2 октября над авиабазой на границе с Германией были замечены 15 неопознанных дронов. Она отметила, что этот инцидент, по ее мнению, подтверждает необходимость реализации европейского проекта «стены дронов».

    Ранее Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в шутку пообещал больше «не отправлять дроны во Францию и Данию» и отметил, что у России нет беспилотников, способных долететь до Лиссабона.

    Комментарии (8)
    3 октября 2025, 17:38 • Новости дня
    Экс-журналистка Первого канала Овсянникова признана иноагентом
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России включило экс-журналистку Первого канала Марину Овсянникову и кинорежиссера, сценариста Григория Амнуэля в реестр иноагентов.

    В перечень также были внесены бывший муниципальный депутат Москвы Мария Соленова и сетевой проект I News, указывается в опубликованном документе, передает ТАСС.

    Напомним, в 2022 году Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить специальную военную операцию России на Украине.

    Ранее Минюст внес экс-владельца газеты «Ведомости» Кудрявцева в реестр иноагентов.

    Комментарии (10)
    3 октября 2025, 18:29 • Видео
    Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

    Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 14:05 • Новости дня
    Министр культуры Литвы отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, пишет портал Delfi.

    Как сообщает Delfi, во время интервью журналистка спросила, считает ли глава ведомства Крым частью России или Украины, передает ТАСС.

    «Это провокационные вопросы, давайте даже не будем к ним подходить, ведь мы сейчас говорим не о министерстве культуры», – ответил Адомавичюс после короткой паузы.

    На повторный вопрос министр попросил журналистку «не играть в игры». «Есть грань, за которую не стоит заходить. Вот здесь и нужно остановиться. На этих вопросах», – подчеркнул он.

    В апреле СМИ сообщили о возможном признании Крыма российским со стороны США.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 04:29 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по дому с мирными жителями в Купянске

    Tекст: Денис Тельманов

    В Купянске был разрушен дом, где находились мирные жители, укрывавшиеся в подвале, все они погибли в результате удара.

    Украинские войска нанесли удар по жилому дому в Купянске, где в подвале укрывались местные мирные жители, передает ТАСС.

    Российские силовые структуры сообщили, что момент атаки был зафиксирован оператором FPV-дрона, который направлялся на выполнение задачи, но был вынужден изменить маршрут из-за пожара в доме.

    По словам силовиков, «на подлете стало ясно, что противник по ним нанес удар. Дрон пришлось посадить подальше, туда отправили штурмовиков, однако подобраться к дому не дали дроны противника». В силовых структурах уточнили, что среди тех, кто находился в подвале дома, выживших не осталось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в жилом массиве «Строитель» в Горловке зафиксировали ранение мирного жителя после обстрела со стороны украинских вооруженных сил.

    В Беловском районе Курской области в результате атаки FPV-дрона на машину молодая женщина обратилась за медицинской помощью с осколочными ранениями. Владимир Сальдо отметил, что Вооруженные силы Украины усилили удары по гражданской инфраструктуре из-за неудач на поле боя.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    ЕС продлил санкции против России из-за «гибридных действий»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Европейского союза продлил действие санкционного режима против России, связанного с обвинениями в «гибридных действиях», до 9 октября 2026 года.

    Речь идет о мерах, введенных 8 октября прошлого года в дополнение к существующим антироссийским пакетам, передает ТАСС.

    В рамках этого механизма применяются блокировка активов и запрет на въезд в страны Евросоюза для 47 граждан России и 15 российских организаций.

    Ранее ЕК не стала подтверждать слухи о том, что согласование нового пакета антироссийских санкций затягивается из-за споров относительно австрийского банка Raiffeisen.

    Комментарии (3)
    3 октября 2025, 16:52 • Новости дня
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил учителей с предстоящим профессиональным праздником, отметив роль педагогов в сохранении уникальности и суверенитета страны.

    В обращении он подчеркнул, что именно педагоги, искренне преданные своему делу, на протяжении всех исторических эпох вели Россию вперед и служили нравственным ориентиром для поколений.

    В поздравлении президент отметил, что учителя воспитывали достойных учеников, которые впоследствии достигали значимых побед в различных сферах, включая науку, спорт и искусство.

    «Вы и ваши коллеги продолжаете великие традиции отечественной педагогики. Без всякого преувеличения сохраняете цивилизационную уникальность нашей страны, ее суверенитет, прочные позиции в сложном, быстро меняющемся мире», – заявил Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, в пятницу Путин вручил государственные награды учителям участников специальной военной операции. В ходе встречи с педагогами он напомнил о роли семьи в воспитании Героев России и отметил мужество героев спецоперации и их наставников.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин наградил учителей участников СВО
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил государственные награды учителям участников специальной военной операции.

    Учителю Ильинской средней школы Тюменской области Олегу Плесовских глава государства лично передал медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, передает ТАСС.

    Знаком отличия «За наставничество» отмечены Светлана Степанова из Пензенской области и ветеран организации ветеранов войны, труда и правоохранительных органов по Омской области Татьяна Тимкина. Также были вручены почетные звания работникам сферы физической культуры и образования.

    Директор спортивной школы «Бастион» из Владивостока Вячеслав Иванов получил звание «Заслуженный работник физической культуры РФ». Светлана Магера из Псковской области и Зоя Никитина из Ленинградской области удостоены звания «Заслуженный учитель России».

    Ранее Кремль анонсировал встречу Путина с учителями бойцов СВО в «Сириусе».

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 18:59 • Новости дня
    Суд отправил миллиардера Сулейманова в СИЗО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для миллиардера Ибрагима Сулейманова сроком на два месяца.

    Он останется в СИЗО до 2 декабря по делу об убийстве, передает ТАСС.

    Заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом режиме по просьбе представителей СК. «Избрать в отношении обвиняемого Ибрагима Сулейманова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 2 декабря», – зачитал постановление судья Тимур Вахрамеев.

    По данным следствия, Сулейманов подозревается в организации двух убийств. Защита миллиардера планирует обжаловать решение суда в ближайшее время.

    Напомним, Сулейманов был задержан в Москве по подозрению в убийстве, совершенном несколько лет назад. Следствие направило в суд ходатайство о его аресте.

    Комментарии (2)
    3 октября 2025, 19:23 • Новости дня
    МВД предложило расширить перечень документов на получение гражданства России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В перечень обязательных документов для получения российского гражданства хотят включить официальную справку о несудимости, оформленную «компетентным органом иностранного государства».

    МВД опубликовало проект президентского указа с изменениями в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства России, передает «Коммерсант». Документ, утвержденный в ноябре 2023 года, описывает требования к иностранцам, желающим получить российское гражданство.

    В обновленном списке обоснованных документов предлагается добавить бумажную справку о несудимости, выданную «компетентным органом» страны заявителя по местному законодательству. В справке должны быть указаны сведения о наличии или отсутствии судимости, а при наличии – перечислены совершенные преступления, форма вины и подтверждение отсутствия уголовного преследования на момент обращения.

    Справка должна быть оформлена не ранее чем за три месяца до подачи заявления о гражданстве. Общественное обсуждение изменений продлится до 18 октября.

    Ранее правительство России поддержало инициативу о запрете на получение гражданства для иностранцев, отказывающихся от принесения присяги, и предложило снизить минимальный возраст для присяги до 14 лет.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин заявил о способности Героев России решать разные задачи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Герои России успешны не только на поле боя, но и способны справляться с поставленными задачами на гражданском поприще.

    На церемонии награждения государственными наградами наставников и учителей участников специальной военной операции Путин обратился к учителю тихвинской школы Ленинградской области Зое Никитиной, передает ТАСС.

    «Убежден, что и на гражданском поприще ваши ученики достойно справятся с поставленными задачами», – сказал глава государства.

    Напомним, в пятницу Путин вручил государственные награды учителям участников специальной военной операции. В ходе встречи с педагогами он напомнил о роли семьи в воспитании Героев России и отметил мужество героев спецоперации и их наставников.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин назвал «Сириус» городом будущего

    Tекст: Валерия Городецкая

    Образовательный центр «Сириус», созданный на базе олимпийских объектов, до сих пор не имеет аналогов в мире, заявил президент России Владимир Путин.

    «Ключ к успеху «Сириуса» – в его духе, в уникальном содержании учебного процесса, в основе которого учеба, знания, спорт, искусство, подлинное равное партнерство учеников и учителей и наставников, воспитание гармонично развитой личности, свободного и ответственного человека и гражданина», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что сегодня «Сириус» – это не просто образовательный центр, а настоящий город будущего. Президент напомнил, что у «Сириуса» есть статус федеральной территории, что предоставляет ему особые права и полномочия.

    Ранее Путин осмотрел построенный в «Сириусе» современный концертный центр.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин напомнил о роли семьи в воспитании Героев России

    Tекст: Валерия Городецкая

    На церемонии награждения учителей и наставников Героев СВО президент России Владимир Путин напомнил о значимости семейного воспитания.

    Глава государства отметил, что именно родители закладывают основы характера и мировоззрения будущих героев, передает ТАСС.

    «Безусловно, важно никогда не забывать, и не забудем, что сами основы характера и мировоззрения наших героев были заложены в семьях их родителями. Низкий им поклон», – заявил Путин, обратившись к присутствующим на мероприятии.

    Напомним, в пятницу Путин вручил государственные награды учителям участников специальной военной операции.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 14:21 • Новости дня
    ЕК отказалась раскрыть причины задержки 19-го пакета санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия не стала подтверждать слухи о том, что согласование нового пакета антироссийских санкций затягивается из-за споров относительно австрийского банка Raiffeisen.

    «Переговоры по санкциям продолжаются, мы не комментируем эту тему», – заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что около шести стран ЕС выступают против введения ограничений в отношении Raiffeisen или аффилированных с ним компаний.

    Напомним, ЕС отказался внести российский никель в 19-й пакет санкций.

    Еврокомиссия предложила включить ограничения на сферу туризма в 19-й пакет антироссийских санкций, которые затронут предоставление туристических услуг на территории России.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 15:14 • Новости дня
    В Орловской области второй раз за сутки объявили авиационную опасность

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Орловской области во второй раз за сутки объявили авиационную опасность, сообщение об этом было опубликовано в официальном приложении МЧС России.

    «Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны», – сказано в сообщении, передает ТАСС.

    Ранее предупреждение действовало с 11.10 до 14.28 по московскому времени.

    На прошлой неделе в Орловской области объявляли опасность атаки БПЛА.

    Комментарии (2)
    3 октября 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин отметил мужество героев спецоперации и их наставников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что наставники российских военнослужащих сыграли ключевую роль в формировании героев, проявивших мужество и верность на полях спецоперации на Украине.

    «Ваши ученики, офицеры армии России, достойно выдержали главный экзамен – на верность Отчизне. В ходе специальной военной операции проявили мужество, отвагу, отстаивая национальные интересы – свободу и государственность нашей страны, суверенитет», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу Путин вручил государственные награды учителям участников специальной военной операции. В ходе встречи с педагогами он напомнил о роли семьи в воспитании Героев России.

    Комментарии (0)
    Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС
    Демонстрация против военных поставок Украине и Израилю прошла в Берлине
    В ХМАО запретили ношение хиджабов и никабов в школах
    Фигурант дела бизнесмена Сулейманова Дарбишев умер после задержания
    Экс-журналистка Первого канала Овсянникова признана иноагентом
    Архиепископа Микаела приговорили к двум годам тюрьмы в Армении
    Умерла старейшая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»

    Напуганная беспилотниками Европа начинает переходить от слов к делу. Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу «стены дронов», призванную повысить защиту ЕС от БПЛА. Однако многие лидеры Старого Света стали сопротивляться этому начинанию. Как отмечают эксперты, проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка». Удастся ли фон дер Ляйен реализовать свои амбиции? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

      Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    • Почему Иван – Грозный? Что нужно, чтобы стать царем

      Европейское средневековое общество было построено строго иерархически, что фиксировалось в титулах и названиях должностей. На вершине стоял император, за ним короли и князья, герцоги, маркизы, бароны и прочие. Аналогом слова «император» в средневековой России являлся термин «царь» (лат. Caesar – цезарь или кесарь, титул правителей Римской империи). Получение титула царя правителем России оказало важнейшее влияние на всю российскую историю – но за этим стояла борьба, длившаяся столетиями.

    • Ради Зеленского пойдут на ограбление века

      Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

