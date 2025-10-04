Rolex подал в Роспатент заявки на десятки товарных знаков

Rolex с 2023 года подал 55 заявок на регистрацию товарных знаков в России

Tекст: Денис Тельманов

Швейцарская компания Rolex подала в Роспатент 55 заявок на регистрацию товарных знаков с 2023 года, передает ТАСС. В августе 2024 года Роспатент зарегистрировал для компании товарный знак Air-King, в апреле 2025 года – Cosmograph и Oyster Perpetual.

В октябре 2025 года были зарегистрированы такие названия, как Rolex President, Cerachrom, Oysterlock, Rolex Superlative и Rolex Glidelock, а также названия составляющих часов.

Кроме того, у Rolex остаются действующими еще 32 товарных знака, срок действия которых еще не истек. Свой логотип компания зарегистрировала в России в 1989 году, срок его защиты истекает в декабре 2028 года. В 1998 году Rolex зарегистрировал еще 15 товарных знаков.

Также отмечается, что ранее французский бренд Louis Vuitton оформил шесть заявок на регистрацию товарных знаков, включая логотип коллекции Les Gastons Vuitton и другие варианты фирменного знака.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французский автоконцерн Renault подал заявку на товарный знак Reno для автомобилей, однако получил предварительный отказ из-за несоответствия регистрационных данных. Южнокорейская компания Hyundai оформила в России товарные знаки для автомобилей, компонентов и техники, несмотря на приостановку продаж и производства на российском рынке.