Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
В НЦ «Россия» обсудили современные методы воспитания патриотизма в молодежной среде
На форуме «Сообщество» проанализировали современные методы воспитания патриотизма в молодежной среде
На форуме «Сообщество» в Москве участники рассмотрели современные методы воспитания патриотизма и гражданских ценностей у молодых россиян, отметив в этом важную роль НКО и образовательных институтов.
В Национальном центре «Россия» 31 октября прошла общественная дискуссия на форуме «Сообщество», посвященная современным подходам к воспитанию граждан и патриотов. Мероприятие было приурочено к 20-летию Общественной палаты РФ и собрало около 300 участников. Организаторами выступили комиссия Общественной палаты по добровольчеству и молодежной политике совместно с Советом при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В центре обсуждения оказались вызовы, связанные с воспитанием молодежи в условиях цифровой среды и влияния различных социальных институтов. Участники дискуссии подчеркивали необходимость гармонизации законодательства и усиления поддержки всех, кто занимается этой работой. Среди спикеров были представители Совета Федерации, Государственной думы, Министерства образования, Российской академии образования и эксперты в области педагогики.
Первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству Любовь Глебова заявила: «Исторически всегда государство отвечало за результаты формирования личности. Безусловно, выражением государства были институты образования. Исторически на них лежит ключевая ответственность, а потому институты образования – самые важные в деле воспитания с точки зрения профессионализма, компетентности, в силу их готовности. Но все больше в системе воспитания становится других акторов». Она отметила усиление роли некоммерческих организаций, семьи и религиозных сообществ благодаря поддержке государства.
Заместитель председателя комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко подчеркнула, что некоммерческие организации перешли от роли помощников государства к партнерам, способным внести традиционные ценности в повседневную жизнь молодежи. По ее словам, настало время дать НКО конкретные образовательные инструменты, чтобы патриотизм и семейные ценности переходили в реальные поступки, а не оставались лозунгами.
Эксперты пришли к согласию продолжать формирование профессионального сообщества в сфере патриотического воспитания, поддерживать законодательные инициативы и выносить лучшие проекты на всероссийский уровень. Участники отметили, что подобные дискуссии становятся фундаментом для развития новых подходов к воспитанию ответственных граждан России.