В НЦ «Россия» обсудили современные методы воспитания патриотизма в молодежной среде

На форуме «Сообщество» проанализировали современные методы воспитания патриотизма в молодежной среде

Tекст: Ольга Иванова

В Национальном центре «Россия» 31 октября прошла общественная дискуссия на форуме «Сообщество», посвященная современным подходам к воспитанию граждан и патриотов. Мероприятие было приурочено к 20-летию Общественной палаты РФ и собрало около 300 участников. Организаторами выступили комиссия Общественной палаты по добровольчеству и молодежной политике совместно с Советом при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В центре обсуждения оказались вызовы, связанные с воспитанием молодежи в условиях цифровой среды и влияния различных социальных институтов. Участники дискуссии подчеркивали необходимость гармонизации законодательства и усиления поддержки всех, кто занимается этой работой. Среди спикеров были представители Совета Федерации, Государственной думы, Министерства образования, Российской академии образования и эксперты в области педагогики.

Первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству Любовь Глебова заявила: «Исторически всегда государство отвечало за результаты формирования личности. Безусловно, выражением государства были институты образования. Исторически на них лежит ключевая ответственность, а потому институты образования – самые важные в деле воспитания с точки зрения профессионализма, компетентности, в силу их готовности. Но все больше в системе воспитания становится других акторов». Она отметила усиление роли некоммерческих организаций, семьи и религиозных сообществ благодаря поддержке государства.

Заместитель председателя комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко подчеркнула, что некоммерческие организации перешли от роли помощников государства к партнерам, способным внести традиционные ценности в повседневную жизнь молодежи. По ее словам, настало время дать НКО конкретные образовательные инструменты, чтобы патриотизм и семейные ценности переходили в реальные поступки, а не оставались лозунгами.

Эксперты пришли к согласию продолжать формирование профессионального сообщества в сфере патриотического воспитания, поддерживать законодательные инициативы и выносить лучшие проекты на всероссийский уровень. Участники отметили, что подобные дискуссии становятся фундаментом для развития новых подходов к воспитанию ответственных граждан России.