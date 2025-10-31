Власти Испании сообщили о начале ликвидации Фонда Франко

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Испании начало процедуру судебной ликвидации Фонда Франсиско Франко, занимающегося пропагандой наследия бывшего диктатора, передает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию RTVE.

Учреждению направлено официальное уведомление, и теперь у него есть десять дней для подачи возражений. Власти ссылаются на законы о фондах и о демократической памяти, однако окончательное решение примет суд.

Власти страны считают, что фонд использует коммуникационные каналы исключительно для продвижения личности Франко и символов его режима, тогда как культурная, научная или образовательная деятельность практически отсутствует. По мнению правительства, основная работа фонда заключается в том, чтобы создавать «однозначно положительный образ франкизма».

Ранее власти Испании приняли закон, согласно которому франкистский режим признан незаконным, а также усилили усилия по поиску пропавших без вести во время гражданской войны и диктатуры Франко. Фонд Франко был учрежден в 1976 году, его основной целью официально является распространение памяти о бывшем руководителе страны.

