Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.2 комментария
Власти Испании сообщили о начале ликвидации Фонда Франко
Испанское правительство инициировало процесс судебного роспуска фонда, который занимается пропагандой наследия диктатора Франсиско Франко, сообщила телерадиокомпания RTVE.
Правительство Испании начало процедуру судебной ликвидации Фонда Франсиско Франко, занимающегося пропагандой наследия бывшего диктатора, передает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию RTVE.
Учреждению направлено официальное уведомление, и теперь у него есть десять дней для подачи возражений. Власти ссылаются на законы о фондах и о демократической памяти, однако окончательное решение примет суд.
Власти страны считают, что фонд использует коммуникационные каналы исключительно для продвижения личности Франко и символов его режима, тогда как культурная, научная или образовательная деятельность практически отсутствует. По мнению правительства, основная работа фонда заключается в том, чтобы создавать «однозначно положительный образ франкизма».
Ранее власти Испании приняли закон, согласно которому франкистский режим признан незаконным, а также усилили усилия по поиску пропавших без вести во время гражданской войны и диктатуры Франко. Фонд Франко был учрежден в 1976 году, его основной целью официально является распространение памяти о бывшем руководителе страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мадриде состоялась акция протеста против монархии.
Верховный суд Испании отклонил иски об эксгумации останков Франко.
Новое правительство Испании ранее решило провести перезахоронение диктатора Франко.