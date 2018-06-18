Новое правительство Испании решило перезахоронить останки диктатора Франко

|
18 июня, понедельник | Последнее обновление — 23:23 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Киев признал политический характер попыток создания «автокефальной УПЦ»
Разделы
Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин
План Киева по раскрутке Сенцова провалился на Ямале
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
Американские военные получили добро на тайное нападение на Россию
Сонного водителя по опасности можно приравнять к пьяному
Как избежать трагедий с неуправляемыми такси
Петр Шкуматов, общественный деятель
В итоге городское такси станет тем, чем и должно быть, а именно средним между каршерингом и владением автомобилем, а не конкурентом общественному транспорту. Подробности...
Родина вас не бросит, сынки
Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Кажется, украинцы начинают что-то подозревать. Бабченко двадцать дней находится в подвалах СБУ. Муждабаев под полным контролем украинских спецслужб, а мы прекрасно знаем, что это значит. Коротко о проделанной работе. Подробности...
Выходки веганских активистов начинают раздражать
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
На прошлой неделе в городе Лилле активисты-веганы разгромили ресторан французской кухни, напали на хозяина, разрисовали стены надписями против «специзма». Если вы не поспеваете за ростом ассортимента дискриминаций, поясню. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
Путин открыл Крымский мост
Обсуждение: 17 комментариев
Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия
Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида ГарифуллинаПодробности...
Умер Станислав Говорухин
Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»Подробности...
Россия красочно отметила свой день
Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мираПодробности...
|
© 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook