Новое правительство Испании решило перезахоронить останки диктатора Франко

Новое правительство Испании во главе с социалистом Педро Санчесом, пришедшее к власти в королевстве в начале июня, объявило о твердом намерении перенести останки бывшего диктатора Франсиско Франко, ныне покоящиеся в мавзолее в Долине Павших, сообщает El Pais.

Вице-премьер нового правительства Испании Кармен Кальво заявил, что власти намерены выполнить «то, что уже решил сделать конгресс», передает РИА «Новости».

Другой представитель социалистов Оскар Пуэнте также отметил, что «обязательство будет выполнено», добавив, что правительство намерено приступить к эксгумации «в максимально сжатые сроки».

В то же время политические противники социалистов сомневаются в реальности планов правительства. Так, глава Фонда Франсиско Франко генерал Хуан Чичарро Ортега заявил, что у правительства Педро Санчеса не хватит парламентских мандатов, чтобы добиться исполнения инициативы. Генерал также напомнил, что Франко был похоронен в Долине Павших по распоряжению короля Испании.

Напомним, в начале мая испанские депутаты поддержали инициативу о перезахоронении останков Франко. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о символическом значении этого решения.