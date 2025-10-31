  • Новость часаВЦИОМ измерил отношение россиян к иноагентам
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать

    Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    Владимир Можегов Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    31 октября 2025, 10:33 • Новости дня

    Латвия вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин от домашнего насилия

    Парламент Латвии проголосовал за выход из международного договора по защите женщин

    Tекст: Вера Басилая

    Сейм Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции по защите женщин, став первой страной Евросоюза, сделавшей этот шаг спустя всего год после ее ратификации, сообщает Politico.

    Сейм Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции – международного договора Совета Европы, направленного на борьбу с насилием в отношении женщин, пишет Politico.

    За решение проголосовали 56 депутатов, против – 32, еще двое воздержались. Если закон будет подписан президентом, Латвия станет первой страной Европейского союза, покинувшей эту конвенцию.

    Лидер парламентской группы центристской Прогрессивной партии Андрис Шуваевс назвал решение позорным. Законодательную инициативу внесла правая оппозиционная партия Latvia First, однако поддержку ей обеспечила и часть коалиции – Союз зеленых и крестьян, несмотря на разногласия с партией премьер-министра Эвики Силини.

    Представитель Latvia First Ингуна Миллере, комментируя решение, подчеркнула: «Стамбульская конвенция – это продукт радикального феминизма, основанный на идеологии «гендера». Ратификация была политическим маркетингом, не имеющим отношения к борьбе с насилием».

    Противники выхода считают, что это приведет к ограничению прав женщин и критикуют инициативу. За день до голосования около 5 тыс. человек вышли на акцию протеста с лозунгами «Руки прочь от Стамбульской конвенции» и «Латвия не Россия».

    Правозащитные организации отмечают, что отказ от конвенции приведет к отступлению Латвии от стандартов ЕС, и обвиняют власти в использовании риторики, связанной с защитой традиционных ценностей, перед выборами.

    Представительница Equality Now Тамар Деканосидзе заявила, что данный шаг «делает Латвию ближе к России, чем к Евросоюзу и западным странам», и подчеркнула, что это служит интересам России в Латвии.

    Для окончательного выхода необходимо одобрение президента Эдгара Ринкевичса, который пообещал рассмотреть закон в течение десяти дней.

    Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в 2021 году подписал указ о выходе страны из Стамбульской конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин.

    Турция объяснила это решение тем, что суть конвенции была подменена ЛГБТ-сообществом (признано экстремистским сообществом, запрещено в России).

    28 октября 2025, 16:35 • Новости дня
    Эксперт: Франция намерена провести скрытую интервенцию отдельных районов Украины

    Эксперт Кнутов: Франция спешит «застолбить» свою зону влияния на Украине

    Эксперт: Франция намерена провести скрытую интервенцию отдельных районов Украины
    @ REUTERS/Louisa Gouliamaki

    Tекст: Анастасия Куликова

    Франция имеет свои виды на Одессу и Ильичевск. Париж хочет получить контроль над логистикой, а в перспективе иметь возможность размещать там базы – как авиационные, так и морские, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения СВР о планах Франции подготовить более двух тысяч солдат и офицеров для помощи Украине.

    «Иностранный легион – структура, подчиняющаяся непосредственно президенту Франции. В него входят иностранцы, которые после определенной выслуги получают возможность стать гражданами страны. Речь идет о выходцах из Латинской Америки и африканских государств – бывших французских колоний. Они проходят серьезную подготовку», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Легионеры обычно используют легкое и среднее вооружение, добавил собеседник, проведя параллель с российскими десантниками: «Они отличаются высоким уровнем подготовки и способны быстро перемещаться между разными участками». «Иностранный легион активно применялся в различных африканских конфликтах. Его последнее поражение было в Мали», – напомнил эксперт.

    По мнению Кнутова, главная цель подготовки Парижа к развертыванию контингента – закрепить зону влияния. «Киев ранее заключил ряд закрытых соглашений, в том числе с Францией и Британией. Согласно этим документам, Украина разделена на отдельные зоны. Франция стремится установить контроль над объектами, указанными во франко-украинском договоре», – предположил он.

    Официальной же причиной называется помощь ВСУ, отметил аналитик. «Расчет на то, что после прибытия французских солдат для охраны объектов украинское командование сможет высвободить пять-шесть тысяч военнослужащих – фактически целую бригаду – и направить их на фронт», – уточнил спикер. По его оценке, Францию в первую очередь заинтересует черноморское побережье – Одесса и Ильичевск.

    «Париж намерен сохранить контроль над логистикой, а в перспективе получить возможность размещать авиационные и военно-морские базы. Фактически речь идет о скрытой интервенции под прикрытием отправки так называемых советников и инструкторов, а также об оккупации отдельных районов Украины», – подчеркнул аналитик, добавив, что Пятая республика подает негативный пример Польше и Германии.

    Такое развитие событий осложняет мирное урегулирование конфликта, продолжил эксперт. «ВС России будут рассматривать иностранные подразделения как законные военные цели. Нашей армии предстоит вскрыть места дислокации контингента на территории Украины и нанести по ним удары высокоточным оружием. Полагаю, в этом случае Макрону не избежать серьезного недовольства внутри Франции, но вина за это ляжет на него самого», – заключил Кнутов.

    Ранее Служба внешней разведки (СВР) сообщила о подготовке Франции к развертыванию войск на Украине. Как сообщили в пресс-бюро спецслужбы, численность контингента республики может составить более двух тысяч солдат и офицеров. При этом часть легионеров уже размещена в приграничных районах Польши.

    Сама переброска военных в центральные области Украины планируется «в ближайшее время». В случае если информация о вмешательстве станет известна, Франция планирует заявить, что отправленные военные являются инструкторами мобилизованных солдат ВСУ. В то же время Пятая республика активно создает дополнительные койко-места в госпиталях.

    В сообщении СВР также отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон «мечтает о лаврах Наполеона». «Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца», – говорится в документе.

    При этом Макрон давно заслужил в ЕС репутацию главного сторонника идеи отправки западных войск на Украину. Еще в сентябре он заявлял, что 26 государств – членов объединения готовы разместить силы сдерживания в республике, чтобы «обеспечивать безопасность территории» после прекращения огня или установления мира.

    Тем не менее Владимир Путин неоднократно предупреждал европейских лидеров о том, что любой иностранный контингент на Украине станет законной целью для ВС РФ.

    28 октября 2025, 12:58 • Новости дня
    Юшков оценил риски «ЛУКОЙЛа» при продаже зарубежных активов

    Эксперт Юшков: Европейцы попытаются национализировать активы «ЛУКОЙЛа»

    Юшков оценил риски «ЛУКОЙЛа» при продаже зарубежных активов
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После введения санкций против «ЛУКОЙЛа» наиболее уязвимыми оказались европейские активы компании. Недружественные по отношению к России правительства стран Европы могут заблокировать потенциальные сделки, арестовать доли структур и ввести внешнее управление над ними, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал намерение «ЛУКОЙЛа» продать зарубежные активы.

    «В последние более чем десять лет «ЛУКОЙЛ» делал ставку на географическую диверсификацию бизнеса. Компания работала во многих странах», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его оценкам, после введения санкций наиболее уязвимыми оказались европейские активы «ЛУКОЙЛа», которые включают в себя нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии и Румынии, а также доля 45% в НПЗ Zeeland в Нидерландах; производство моторных масел в Австрии; сеть автозаправок в ряде стран Европы (в том числе в Бельгии, Хорватии, Италии, Сербии).

    В случае с нефтепереработкой основной риск связан с возможными решениями правительств стран Европы, которые настроены недружественно по отношению к России, указал собеседник. «Они могут заблокировать потенциальные сделки, арестовать доли «ЛУКОЙЛа» и ввести внешнее управление над активами, как это сделала Германия в 2022 году в случае с «Роснефтью», – детализировал Юшков.

    Он напомнил, что, по некоторым данным, Вашингтон требует от Берлина решить вопрос с правом собственности немецких активов «Роснефти». По сути, речь идет об окончательном их изъятии, уточнил аналитик. «В этой связи намерение «ЛУКОЙЛа» может привести к следующему: компании будут диктовать условия и попытаются заставить ее продать заводы по очень низкой цене. Не исключено, что США в итоге выдадут некую генеральную лицензию, согласно которой «ЛУКОЙЛу» перечислят компенсацию, а ее структуры де-факто национализируют», – рассуждает эксперт.

    У компании также есть азиатские активы, продолжил собеседник. «Так, «ЛУКОЙЛ» разрабатывает одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире «Западная Курна-2», а также блок 10 в Ираке», – напомнил специалист, добавив, что в большинстве стран компания владеет миноритарным пакетом – то есть менее 50%.

    «В соответствии с нормами американского санкционного регулирования такие активы не должны попадать под ограничения. Поэтому многое будет зависеть от местных властей: станут ли они выдавливать «ЛУКОЙЛ» из проектов или попросят их сократить долю участия», – рассуждает Юшков. Он упомянул и «негативный пример»: Штаты отказались снимать санкции в отношении сербской энергокомпании NIS, которая входит в «Газпром нефть», хотя последняя сократила долю.

    «ЛУКОЙЛ» столкнется с последствиями, среди которых – снижение рентабельности и прибыли. Кроме того, речь пойдет об убытках при продаже активов: покупатель будет требовать от него скидку за «токсичность». Впрочем, это окажется некритичным, поскольку основной бизнес – это добыча, переработка, экспорт нефти и нефтепродуктов в России», – заключил Юшков.

    Ранее нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» объявила о планах продать свои зарубежные активы из-за введения рядом стран ограничительных мер. Рассмотрение заявок потенциальных покупателей уже начато, сообщается на сайте «ЛУКОЙЛа».

    «Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC (Управление по контролю за иностранными активами минфина США) на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов», – говорится в заявлении.

    Напомним, на прошлой неделе министерство финансов США ввело санкции против «Роснефтим и «ЛУКОЙЛа», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». OFAC отвело месяц на сворачивание операций с компаниями, срок истечет 21 ноября. Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется удар Трампа по российским крупным нефтяникам.

    Сам Трамп, комментируя решение минфина, заявил, что Вашингтон «слишком долго ждал» встречных шагов от Москвы. Глава Белого дома при этом допустил, что в скором времени конфликт на Украине будет закончен, а рестрикции сняты. Владимир Путин расценил ведение ограничений как попытку давления на Россию и отметил, что этот шаг способен нанести ущерб российско-американским отношениям.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев Медведев подчеркнул, что США теперь открыто выступают против России, а Трамп, ранее считавшийся миротворцем, окончательно встал на путь войны.

    Евросоюз, в свою очередь, в рамках 19-го пакета санкций наложил 23 октября рестрикции на торговое подразделение «ЛУКОЙЛа» Litasco Middle East DMCC. Как напоминает РБК, в 2022 году компания разделила свое трейдинговое подразделение на две части: штаб-квартира Litasco S.A. осталась в Женеве, а в Дубае была зарегистрирована Litasco Middle East.

    Согласно информации на сайте «ЛУКОЙЛа», компания участвует в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ и республике Конго. Ей принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах. После введения санкций против компании болгарские власти ввели специальный контроль за продажей активов «ЛУКОЙЛа» на территории страны, передав правительству и спецслужбам право проводить и блокировать возможную сделку, отмечает «Интерфакс».

    31 октября 2025, 10:00 • Видео / Время удивительных историй
    Почему СССР не стал частью НАТО?

    Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    28 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    Рар объяснил идею альянса Венгрии, Словакии и Чехии

    Политолог Рар: Союз Венгрии, Чехии и Словакии – не антиукраинский блок

    Рар объяснил идею альянса Венгрии, Словакии и Чехии
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Центральной Европе формируется группа государств, полагающихся на суверенитет, реализм и фискальную осмотрительность. Альянс Будапешта, Братиславы и Праги – это не антиукраинский блок, а первый признак возвращения политической рациональности в Старый свет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал намерение Венгрии объединить усилия с Чехией и Словакией.

    «Евросоюз оказался перед лицом финансовой и политической дилеммы», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил о попытке ЕС использовать российские замороженные активы для финансирования Украины. Этот вопрос не только обнажает юридические риски, но и подрывает единство европейского сообщества, подчеркнул собеседник.

    «Брюссель требует от всех членов объединения согласия на экспроприацию средств, но многие страны выступают против инициативы, опасаясь последствий. Поэтому Еврокомиссия угрожает строптивым созданием общего «союза для долгов». У такой меры тоже есть противники, один их них – ФРГ», – пояснил собеседник.

    «На этом фоне в Центральной Европе формируется группа государств, полагающихся на суверенитет, реализм и фискальную осмотрительность. Возможный альянс между Будапештом, Братиславой и Прагой – это не антиукраинский блок, а первый признак возвращения политической рациональности в Старый свет», – считает Рар.

    По его оценкам, союз может быть создан по мере приближения урегулирования на Украине. «Венгрия, Словакия, Чехия равняются больше на политику Дональда Трампа, нежели Урсулы фон дер Ляйен. К этим трем странам, вероятно, присоединятся некоторые другие государства юга Европы. Если же произойдет эскалация конфликта, оппозиционным силам в Евросоюзе свяжут руки, и они вряд ли смогут что-либо организовать», – рассуждает политолог.

    «Впрочем, союз лишь из трех стран пока никак не изменит политику всего ЕС. Тройственному альянсу теоретически по силам заблокировать дальнейшие пакеты антироссийских санкций. Вместе с тем, стоит помнить, что после попытки противодействовать венгры и словаки быстро капитулируют. Дело в том, что у Брюсселя мощный рычаг для дисциплинирования строптивых – несогласных легко шантажируют и заставляют слушаться, угрожая им лишением денег», – заключил Рар.

    Ранее стало известно о планах Венгрии вместе с Чехией и Словакией создать альянс в ЕС, «скептически ориентированный в отношении Украины». Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на советника венгерского премьер-министра Балаша Орбана.

    По его словам, Виктор Орбан надеется объединиться с победившим недавно на парламентских выборах в Чехии Андреем Бабишем, а также со словацким коллегой Робертом Фицо. Балаш Орбан напомнил, что похожий союз «очень хорошо сработал» во время миграционного кризиса. Объединение называлось «Вишеградская четверка» или V4. Группа была создана в феврале 1991 года, в нее входили Венгрия, Чехия, Словакия и Польша.

    Появление альянса, «скептически относящегося к Украине», может «значительно затруднить» принятие любых решений относительно финансовой и военной помощи Киеву. Речь идет и об экспроприации Еврокомиссией заблокированных на площадке Euroclear суверенных активов России. «Я считаю, что это произойдет – и будет становиться все более заметным», – заявил советник венгерского премьера, отвечая на вопрос о возможном формировании союза.

    Однако, пишет Politico, до создания прочного объединения еще далеко. Отмечается, что Фицо ранее «воздерживался от официального союза с венгерским премьером по конкретным направлениям политики», а Бабиш «еще не сформировал правительство».

    30 октября 2025, 02:49 • Новости дня
    В МИД дали оценку намерению Бельгии стереть Москву с лица земли

    Грушко заявил о наслаждении Европой «атмосферой военного психоза»

    В МИД дали оценку намерению Бельгии стереть Москву с лица земли
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Западной Европе «наслаждаются атмосферой военного психоза», заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя угрозы бельгийского министра обороны Тео Франкена в адрес Москвы.

    Грушко считает, что слова Франкена «можно расценивать как только риторику».

    «Там пошел вал коррекций в печатном виде. Поэтому вопрос надо к нему обращать, как Бельгия собирается стирать с лица земли Москву, но серьезно это невозможно комментировать», – приводит слова Грушко РБК.

    Отвечая на вопрос о реакции европейских дипломатов на испытания российских систем «Буревестник» и «Посейдон», замминистра отметил, что официальной озабоченности высказано не было, но «сигнал профессионалы поняли».

    По его словам, этот сигнал заключается в том, что Россия располагает достаточными средствами, возможностями и политической волей для надежного обеспечения собственных интересов в сфере обороны и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франкен ранее заявил, что Москву сотрут с лица земли в случае применения Россией ядерного оружия. Комментируя высказанное в соцсетях предложение использовать Бельгию как полигон для испытания подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой «Посейдон», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об исчезновении Бельгии в таком случае.

    31 октября 2025, 07:41 • Новости дня
    Die Welt: Каллас проиграла фон дер Ляйен в борьбе за власть
    Die Welt: Каллас проиграла фон дер Ляйен в борьбе за власть
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас понесла поражение в конфликте с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен после неудачной попытки кадрового назначения, пишут немецкие СМИ.

    Между Каллас и фон дер Ляйен назрел серьезный конфликт, Каллас якобы пыталась усилить свои позиции в структуре власти ЕС, выдвинув на роль советника бывшего руководителя аппарата Еврокомиссии Мартина Зельмайра, пишет Die Welt, передает РИА «Новости».

    Однако это кадровое предложение вызвало резко негативную реакцию у фон дер Ляйен, так как Зельмайр известен как ярый противник главы Еврокомиссии и ее политический критик.

    «Каллас, по-видимому, недооценила реакцию, которую вызовет это кадровое предложение в многочисленных столицах ЕС и у фон дер Ляйен: ужас», – отметило издание.

    В результате ни одно из крупнейших государств-членов Евросоюза не поддержало кандидатуру Каллас, что стало для нее явным политическим поражением в текущей борьбе за влияние внутри европейских институтов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Каллас проиграла в борьбе с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    30 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Захарова указала на иссякающие ресурсы «коалиции желающих» для Киева
    Захарова указала на иссякающие ресурсы «коалиции желающих» для Киева
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Военная помощь «коалиции желающих» все активнее уступает место финансово-экономическим рычагам давления на Россию, отметила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Эксперты справедливо заметили, что попытки «желающих» изыскать способы помочь Владимиру Зеленскому, а заодно поживиться за счет обездвиженных российских авуаров и доходов от них убедительно свидетельствуют о том, что ресурсы европейских спонсоров киевского режима на исходе», – заявила дипломат.

    Захарова указала на то, что подтверждением тому является и начавшееся обсуждение «щедрыми союзниками» идеи захватить «частные активы российского происхождения в размере около 25 млрд евро, замороженные в европейских банках».

    «На этом фоне объективные подходы России к урегулированию украинского кризиса на основе устранения его первопричин встречают всё более широкое понимание со стороны зарубежных лидеров и политиков», – добавила она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщало, что власти США начали  обсуждать возможность передачи замороженных российских активов для поддержки Украины и одобрили аналогичную инициативу Евросоюза.

    Министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам.

    Захарова же в любом случае пообещала жесткий ответ Западу на присвоение активов России.

    29 октября 2025, 10:04 • Новости дня
    Политик из Финляндии назвал «объявлением войны» возможную блокаду Калининграда

    Финский политик Мема назвал «объявлением войны» возможную блокаду Калининграда

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничение транзита в Калининградскую область Литвой может быть расценено как объявление войны России, заявил финский политик Арманд Мема.

    Ограничение транзита в Калининградскую область Литвой, которое предложил глава МИД Литвы Кястутис, может быть расценено как объявление войны России, передает РИА «Новости».

    Такое мнение выразил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Арманд Мема, представитель финской национально-консервативной партии «Альянс свободы».

    По словам Мема, перекрытие транзита в Калининград – очень опасный ход «для такой мелкой страны». Политик усомнился в том, что ЕС позволит открыть новый фронт в Прибалтике, поскольку «это будет объявлением войны против России».

    Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил долгосрочно закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит российских грузов в Калининград.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение Литвы закрыть границу с Белоруссией «мелким».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что связь между Калининградом и остальными регионами России продолжит поддерживаться независимо от появления новых ограничений.

    28 октября 2025, 13:11 • Новости дня
    Кремль отреагировал на слова Туска о «праве» Украины атаковать объекты России в ЕС

    Песков призвал ЕС задуматься о необходимости союза с Польшей после слов Туска

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство стран Европы должно задуматься о целесообразности тесного союза с Польшей, которая оправдывает террористические действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Руководство стран Европы должно задуматься о целесообразности тесного союза с Польшей, которая оправдывает террористические действия против России.

    Песков, комментируя недавние заявления польского политика о «праве» Украины наносить удары по инфраструктуре в европейской части России, заявил, что эти высказывания должны быть услышаны прежде всего в Брюсселе и в европейских столицах, передает ТАСС.

    По его словам, руководство стран Европы должно задуматься о целесообразности тесного союза с Польшей, которая оправдывает террористические действия против России.

    Песков подчеркнул, что на месте европейцев любой здравомыслящий человек испытывал бы опасения из-за такого тесного союза с государством, которое отстаивает право других государств на террористические действия.

    По его словам, европейские чиновники по непонятным причинам абстрагируются от подобных высказываний польского руководства.

    Он отметил, что действия руководства Польши вызывают вопросы как с точки зрения морали, так и в контексте общей безопасности стран Евросоюза.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о праве ВСУ наносить удары по любым объектам на территории Европы, которые связаны с Россией.

    Польский суд ранее отказался экстрадировать украинского дайвера Владимира Журавлева, обвиняемого в подрыве «Северных потоков», что, по словам Туска, дало Киеву дополнительное основание для таких действий.

    В Совете Федерации осудили высказывание Туска о «праве» Украины атаковать объекты России в Европе.

    28 октября 2025, 12:42 • Новости дня
    Песков: Европейцам придется долго содержать Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским странам предстоит еще долго содержать Украину, которую они взяли «на поруки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Европейцам еще долго придется выделять средства на поддержку Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Такой комментарий он дал после слов Владимира Зеленского о том, что Евросоюзу предстоит оказывать финансовую поддержку Украине еще два-три года.

    Песков подчеркнул, что, по его мнению, Европа взяла на себя ответственость за киевский режим, и теперь вынуждена будет продолжать финансирование. Представитель Кремля отметил, что Киев умеет добиваться денег, а также тратить их так, что «никаких следов найти невозможно».

    Он считает, что эта практика сохранится в будущем, причем на куда более длительный срок, чем два или три года. По словам Пескова, если европейская политика сохранится в нынешнем виде, тратить средства европейцам придется еще больше и еще дольше.

    Зеленский заявил премьер-министру Польши Дональду Туску о готовности Киева продолжать конфликт еще три года.

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль отметил, что грядущая зима станет критической для Украины, потому что страна может потерять способность к обороне без западной поддержки.

    Венгрия рассматривает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в ЕС для противодействия помощи Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал приостановку переговоров по Украине с провокациями со стороны Европы.

    28 октября 2025, 21:17 • Новости дня
    Сийярто заявил о незаинтересованности ЕС в саммите России и США

    Сийярто: ЕС не заинтересован в саммите России и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Евросоюза не поддерживают организацию встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, направленной на урегулирование конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    В интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный» Сийярто подчеркнул, что Будапешт выразил готовность принять российско-американский мирный саммит для прекращения украинского конфликта и укрепления безопасности во всем мире, передает ТАСС.

    «Но европейские лидеры в этом не заинтересованы. Во-первых, потому что переговоры будут в Будапеште, с политической точки зрения для них это будет очень неприятно. Но еще важнее то, что они выступают против, потому что мирный саммит вселяет надежду на мир. И европейские лидеры также разочарованы тем, что они не сидят за столом переговоров», – сказал он.

    Ранее Сийярто заявил, что если мирный саммит России и Соединенных Штатов состоится, то он, несомненно, пройдет в Будапеште.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости гарантий результата встречи Путина и Трампа.

    28 октября 2025, 17:32 • Новости дня
    В Совбезе заявили о несамостоятельности большинства европейских стран

    Шевцов: Европа является регионом с ограниченным суверенитетом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов во время Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что после Второй мировой войны Европа остается регионом с ограниченным суверенитетом.

    По его словам, страны континента не обладают самостоятельностью при выработке значимых решений, передает ТАСС.

    «Так или иначе нам придется упорядочивать архитектуру безопасности в Евразии, выстраивать или какую-то общую систему с западными соседями, или же понятный и предсказуемый механизм взаимодействия. С общей системой пока не очень получается, но надо стараться. После Второй мировой войны, то есть в течение более чем 80 лет, Европа является регионом с ограниченным суверенитетом, где большинство стран несамостоятельны в своих решениях», – сказал Шевцов.

    По его мнению, в 60-х – 80-х годах XX века европейские державы могли противостоять диктату США. В этот период Германия отказалась размещать американское ядерное оружие, были построены трубопроводы из СССР, и существовал стабильный обмен технологиями. Также относительно эффективно функционировала система коллективной безопасности, в том числе в рамках ОБСЕ.

    Обозреватели газеты China Daily отмечали, что глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен сделала ЕС зависимым от США.

    28 октября 2025, 11:19 • Новости дня
    Лукашенко назвал «мелким» решение Литвы закрыть границу с Белоруссией

    Президент Белоруссии Лукашенко назвал «мелким» решение Литвы закрыть КПП

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности назвал «мелким» решение Литвы закрыть пункты пропуска на границы из-за воздушных шаров.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности резко высказался о решении Литвы закрыть пункты пропуска на границе, передает ТАСС.

    Он отметил, что литовские власти объяснили свои действия угрозой, связанной с запуском воздушных шаров.

    По его словам, власти Литвы провернули «эту безумную аферу с закрытием границы», чтобы не все смогли добраться на конференцию в Минске.

    «И повод придумали абсурдный – воздушные шары. Даже для такой мелкой страны, как Литва, это мелко», – заявил белорусский лидер.

    Ранее литовские власти разрешили пропуск через КПП «Мядининкай» дипломатов, транзитных путешественников, граждан Литвы, ЕС и обладателей ВНЖ.

    МИД Белоруссии передал ноту протеста временному поверенному в делах Литвы из-за единоличного ограничения пересечения границы.

    Президент Литвы Гитанас Науседа предложил долгосрочно закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит российских грузов в Калининград.

    Власти Белоруссии назвали решение Литвы о подготовке плана бессрочного закрытия границы недружественным и допустили отдельные исключения.

    30 октября 2025, 14:56 • Новости дня
    Италия решила использовать кредит ЕС на покупку танков Rheinmetall

    Tекст: Денис Тельманов

    Рим планирует до конца ноября подать Еврокомиссии проект оборонных закупок с целью финансирования покупки новых немецких танков на кредитные средства ЕС, отмечает Defense News.

    Италия может использовать средства оборонного кредита Евросоюза для приобретения новых танков и бронетехники от компании Rheinmetall, сообщает Defense News.

    Как отмечает издание, речь идет о программе SAFE, созданной в 2025 году для предоставления долгосрочных льготных кредитов европейским странам для закупки вооружений.

    Газета Corriere della Sera указывает, что итальянские власти представят подробности запланированных оборонных закупок Еврокомиссии до конца ноября. До этого Reuters сообщало о заявке Италии на получение кредита до 15 млрд евро по европейской оборонной программе SAFE.

    «Италия рассматривает возможность использования кредитного соглашения ЕС для оплаты новых танков и бронетехники, поставленных немецкой компанией Rheinmetall», – подчеркивается в публикации. В рамках SAFE Евросоюз выделил ресурс до 150 млрд евро для поддержки коллективных закупок военной техники и укрепления обороноспособности стран ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши объявили о намерении увеличить выпуск ракет для ПЗРК Piorun до 2,6 тыс. в год в течение четырех лет.

    Немецкая компания и латвийская оборонная корпорация инвестируют 275 млн евро в новый завод по производству 155-миллиметровых снарядов.

    28 октября 2025, 10:59 • Новости дня
    Глава Минобороны Эстонии предложил создать «военный шенген» в ЕС

    Глава Минобороны Эстонии Певкур предложил создать «военный шенген» в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил Евросоюзу создать «военный шенген», чтобы упростить перемещение вооружений между странами без бюрократических процедур.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал в интервью испанской газете El País о важности создания в Евросоюзе так называемого «военного шенгена», передает ТАСС.

    Он пояснил, что такая инициатива позволит оперативно перемещать вооружения внутри ЕС, минуя оформление документов и другие формальности, если потребуется быстрая доставка техники, например, из Испании в Эстонию.

    Он добавил, что Евросоюз уже имеет опыт коллективного решения вопросов поддержки стран-членов, в том числе посредством совместного финансирования и закупок. По его мнению, подобная практика проявила себя во время миграционного кризиса, когда была оказана совместная помощь странам ЕС.

    В этом же интервью министр выразил скепсис относительно возможного кардинального влияния поставок Украине крылатых ракет Tomahawk, заявив, что это вряд ли значительно изменит ход конфликта.

    Ранее страны НАТО усилили давление на союзников по вопросу поставок вооружения США на Украину.

    Брюссель пообещал ускорить создание так называемой «стены дронов» в Евросоюзе.

    Президент России Владимир Путин пообещал убедительный ответ на милитаризацию Европы.

    29 октября 2025, 09:29 • Новости дня
    На Украине сообщили о выводе части военных США из Румынии

    Украинское издание Kyiv Post сообщило о выводе части военных США из Румынии

    Tекст: Вера Басилая

    США планируют в ближайшее время начать сокращение численности своего военного контингента в Румынии, сообщило украинское издание Kyiv Post.

    По данным Kyiv Post, администрация Дональда Трампа готовится вывести тысячи американских военных из Румынии, передает РИА «Новости».

    Чиновники сообщили, что Вашингтон уже уведомил союзников по НАТО о своем решении на этой неделе. Ожидается, что официальное объявление о выводе может состояться в ближайшие дни, однако сокращение численности военных не превысит размеров батальона. Первоначально рассматривался вопрос ухода американских военных также из Польши, однако окончательное решение затронет только Румынию.

    По информации источников издания, сокращение американского присутствия связано с намерением Пентагона сосредоточить больше ресурсов на Западном полушарии и в регионе Тихого океана.

    США усилили размещение своих войск в Румынии с февраля 2022 года, отправив туда подразделения вооруженных сил и системы противовоздушной обороны для поддержки восточного фланга НАТО.

    Издание Politico со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что американское военное присутствие в Европе может быть уменьшено почти на треть.

    Европейские страны выразили обеспокоенность из-за возможного сокращения военного присутствия США в регионе.

