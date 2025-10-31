Латвия вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин от домашнего насилия

Парламент Латвии проголосовал за выход из международного договора по защите женщин

Tекст: Вера Басилая

Сейм Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции – международного договора Совета Европы, направленного на борьбу с насилием в отношении женщин, пишет Politico.

За решение проголосовали 56 депутатов, против – 32, еще двое воздержались. Если закон будет подписан президентом, Латвия станет первой страной Европейского союза, покинувшей эту конвенцию.

Лидер парламентской группы центристской Прогрессивной партии Андрис Шуваевс назвал решение позорным. Законодательную инициативу внесла правая оппозиционная партия Latvia First, однако поддержку ей обеспечила и часть коалиции – Союз зеленых и крестьян, несмотря на разногласия с партией премьер-министра Эвики Силини.

Представитель Latvia First Ингуна Миллере, комментируя решение, подчеркнула: «Стамбульская конвенция – это продукт радикального феминизма, основанный на идеологии «гендера». Ратификация была политическим маркетингом, не имеющим отношения к борьбе с насилием».

Противники выхода считают, что это приведет к ограничению прав женщин и критикуют инициативу. За день до голосования около 5 тыс. человек вышли на акцию протеста с лозунгами «Руки прочь от Стамбульской конвенции» и «Латвия не Россия».

Правозащитные организации отмечают, что отказ от конвенции приведет к отступлению Латвии от стандартов ЕС, и обвиняют власти в использовании риторики, связанной с защитой традиционных ценностей, перед выборами.

Представительница Equality Now Тамар Деканосидзе заявила, что данный шаг «делает Латвию ближе к России, чем к Евросоюзу и западным странам», и подчеркнула, что это служит интересам России в Латвии.

Для окончательного выхода необходимо одобрение президента Эдгара Ринкевичса, который пообещал рассмотреть закон в течение десяти дней.

Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в 2021 году подписал указ о выходе страны из Стамбульской конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин.

Турция объяснила это решение тем, что суть конвенции была подменена ЛГБТ-сообществом (признано экстремистским сообществом, запрещено в России).