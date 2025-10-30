Журналисты сообщили о трех самовозгораниях колонок JBL Flip 6 за месяц

Tекст: Денис Тельманов

Владельцы Bluetooth-колонок JBL Flip 6 начали массово жаловаться на самовозгорание устройств, пишет Lenta.ru. По данным журналистов, за последние три недели зафиксировано три случая, когда колонка внезапно вспыхивала и выделяла густой дым.

В двух из трех инцидентов колонка была подключена к зарядке, но в третьем случае возгорание произошло во время воспроизведения музыки без питания от сети. Владельцы устройств утверждают, что сначала раздавался необычный звук, затем слышался сильный хлопок, из устройства вылетали черные осколки и появлялось пламя.

По словам очевидцев, возникновение пламени и дыма создавало угрозу пожара и опасность для здоровья пользователей. Эксперты отмечают, что причина возгораний пока неизвестна.

JBL Flip 6 остается одной из самых популярных моделей портативных Bluetooth-колонок в России, а ее средняя цена составляет 7-10 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский лайнер совершил вынужденную посадку после того, как в ручной клади воспламенилась литиевая батарея. Национальный перевозчик Вьетнама объявил о полном запрете использования литий-ионных аккумуляторов на борту и ужесточил правила перевозки пауэрбанков. Житель Перми погиб после самовозгорания мобильного телефона, по этому факту следователи начали проверку.