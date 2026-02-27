Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.0 комментариев
Звезда сериала «Прослушка» Бобби Браун погиб при пожаре
Актер Бобби Браун скончался от отравления дымом при пожаре в 62 года
Американский актер Бобби Браун, прославившийся ролью в сериале «Прослушка», погиб от отравления дымом во время пожара в сарае своего дома.
Трагедия произошла, когда 62-летний артист попытался завести автомобиль в сарае, передает портал TMZ.
По имеющимся данным, причиной гибели стало сильное отравление продуктами горения, передает РИА «Новости».
«Бобби скончался во вторник от отравления дымом. Смертельный пожар начался после того, как Бобби зашел в сарай, чтобы завести машину с помощью пусковых проводов», – говорится в публикации.
Жена актера пострадала при попытке его спасти, получив несколько серьезных ожогов.
Бобби Браун известен широкой публике благодаря ролям в сериалах «Прослушка» и «Закон и порядок: Специальный корпус».
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский актер из сериала «Прослушка» Джеймс Рэнсон умер в возрасте 46 лет. Актриса Дэлис Карри погибла в результате пожара в Лос-Анджелесе.