В Ростове-на-Дону предотвратили теракт в пенитенциарном учреждении
В Следственном управлении СКР по Ростовской области сообщили о пресечении подготовки террористического акта и захвата заложников в одном из пенитенциарных учреждений региона.
Подозреваемый является сторонником признанной террористической организации и в период с апреля по июль 2025 года разрабатывал план нападения на сотрудников учреждения, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Следователи отметили, что по этому факту в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта.
«По данным следствия, фигурант, являясь сторонником организации, которая признана террористической, находясь в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области, с апреля по июль 2025 года подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения», – отметили в ведомстве.
