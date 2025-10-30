СК: В Ростове-на-Дону предотвратили теракт в пенитенциарном учреждении

Tекст: Валерия Городецкая

Подозреваемый является сторонником признанной террористической организации и в период с апреля по июль 2025 года разрабатывал план нападения на сотрудников учреждения, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Следователи отметили, что по этому факту в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта.

«По данным следствия, фигурант, являясь сторонником организации, которая признана террористической, находясь в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области, с апреля по июль 2025 года подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения», – отметили в ведомстве.

В сентябре ФСБ в Ижевске пресекла подготовку теракта подростками на заводе.

До этого в Удмуртии ФСБ выявила сторонника запрещенной террористической организации, который планировал поджечь поезд.