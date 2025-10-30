Индия начала масштабные военные учения у границы с Пакистаном

Tекст: Дмитрий Зубарев

Масштабные десятидневные учения Trishul стартовали на западе Индии у границы с Пакистаном, передает ТАСС.

В маневрах задействованы спецназ, танки Т-90, ракетные комплексы BrahMos и системы ПВО Akash. Военно-морской флот принимает участие эсминцами класса Kolkata, фрегатами Nilgiri и быстроходными ударными кораблями.

Авиация представлена как индийскими, так и зарубежными штурмовиками, в том числе Rafale и Су-30, которые отрабатывают наступательные удары по южным регионам Пакистана. Для разведки и контроля маневров применяются беспилотники Sea Guardian и Heron.

Основные действия развернутся в штатах Гуджарат и Раджастхан, особо выделяя регион Кач, находящийся в непосредственной близости от границы с Пакистаном. По информации телеканала NDTV, эти учения призваны дать отчетливый сигнал Пакистану о готовности Индии к защите своих территорий и возможному продолжению операции «Синдур», стартовавшей в мае.

На фоне индийских маневров власти Пакистана ввели ограничения на полеты в воздушном пространстве некоторых регионов страны.

