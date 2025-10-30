  • Новость часаКитай призвал США соблюдать договоренности об отказе от ядерных испытаний
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему россияне недоедают рыбы
    NBC указала на ложь в словах Трампа о лидерстве США по арсеналу ядерного оружия
    Премьер Грузии пообещал наказание ответственным за «тяжелейшее предательство» — войну с Россией
    Во Франции одобрили законопроект о согласии на секс
    Трамп объяснил старт испытаний ядерного оружия
    В большинстве регионов Украины отключился свет
    МИД заявил о «кампании лжи» вокруг украинских детей
    Си Цзиньпин и Трамп говорили почти два часа в Пусане
    Медведев прокомментировал идею испытать «Посейдон» в Бельгии
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности

    Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

    2 комментария
    30 октября 2025, 11:33 • Новости дня

    Индия начала масштабные военные учения у границы с Пакистаном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Индии проводят масштабные маневры рядом с границей Пакистана с участием спецназа, танков, авиации и флота, сообщает телеканал NDTV.

    Масштабные десятидневные учения Trishul стартовали на западе Индии у границы с Пакистаном, передает ТАСС.

    В маневрах задействованы спецназ, танки Т-90, ракетные комплексы BrahMos и системы ПВО Akash. Военно-морской флот принимает участие эсминцами класса Kolkata, фрегатами Nilgiri и быстроходными ударными кораблями.

    Авиация представлена как индийскими, так и зарубежными штурмовиками, в том числе Rafale и Су-30, которые отрабатывают наступательные удары по южным регионам Пакистана. Для разведки и контроля маневров применяются беспилотники Sea Guardian и Heron.

    Основные действия развернутся в штатах Гуджарат и Раджастхан, особо выделяя регион Кач, находящийся в непосредственной близости от границы с Пакистаном. По информации телеканала NDTV, эти учения призваны дать отчетливый сигнал Пакистану о готовности Индии к защите своих территорий и возможному продолжению операции «Синдур», стартовавшей в мае.

    На фоне индийских маневров власти Пакистана ввели ограничения на полеты в воздушном пространстве некоторых регионов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские и индийские военные отработали штурм города в ходе совместных учений. Индийский премьер Нарендра Моди пригрозил Пакистану ракетными ударами BrahMos. В Индии начались учения «Индра-2025» с участием российских подразделений.

    27 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска
    Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские силы больше не контролируют свои пути снабжения в районе Красноармейска, где порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении, сообщают власти ДНР.

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Звезда», что украинские силы больше не контролируют свои пути снабжения в районе Красноармейска, передает ТАСС. По его словам, на данном направлении отмечено серьезное продвижение сил России.

    «На красноармейском направлении есть очень серьезное продвижение. Мы вчера слышали, что порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении в районе Красноармейска, потому что пути снабжения полностью перерезаны. Долго так противник не удержится, даже несмотря на те накопленные запасы как по боекомплекту, так и по продовольствию», – заявил Пушилин.

    Он добавил, что несмотря на имевшиеся у ВСУ запасы боеприпасов и продовольствия, ситуация для украинской группировки усложняется с каждым днем, так как подкрепления не поступают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения спецназа Главного управления разведки Украины прибыли в Красноармейск на фоне тяжелой ситуации для украинских войск.

    Российская армия в районе железнодорожного вокзала Красноармейска добилась расширения зоны контроля и уничтожила более шестидесяти военных противника.

    Основная территория Красноармейска в ДНР оказалась под контролем российских военных, при этом в городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.

    Комментарии (19)
    29 октября 2025, 17:56 • Новости дня
    Песков раскрыл подробности испытаний ядерного подводного аппарата «Посейдон»
    Песков раскрыл подробности испытаний ядерного подводного аппарата «Посейдон»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ход испытаний новейшего подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой, находился на личном контроле Владимира Путина. Несмотря на то, что президент не присутствовал на испытаниях лично, он получал оперативные сводки об их ходе и был детально ознакомлен с достигнутыми результатами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о нотификации США об испытаниях перспективных вооружений вроде «Буревестника» или «Посейдона» Песков подтвердил, что все обязательные процедуры выполняются, передает ТАСС.

    «Все испытания подобных видов вооружений перспективных осуществляются в строгом соответствии со всеми международными правилами и двусторонними договоренностями, с соблюдением всех правил нотификации», – сообщил представитель Кремля.

    Он также уточнил, что президент России Владимир Путин лично не наблюдал за испытаниями аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой, но был оперативно проинформирован о результатах, внимательно отслеживал ход событий и получал доклады.

    По словам Пескова, «Посейдон» является абсолютно новым шагом в области обеспечения безопасности страны.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    В среду российский лидер заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон», отметив, что мощность аппарата «Посейдон» значительно выше, чем у самой перспективной межконтинентальной ракеты России – «Сармат».

    Комментарии (13)
    29 октября 2025, 20:15 • Видео
    Корея сменила подход к России и Украине

    Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»
    Путин заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»
    @ Kremlin/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Путин подчеркнул, что испытания являются «огромным успехом», передает ТАСС.

    «Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат проше определенное количество времени», – заявил Путин.

    Президент охарактеризовал это событие как «огромный успех», отметив компактность ядерной установки аппарата. «Если там [в "Буревестнике"] в тысячу раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке, здесь в сто раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке», – пояснил он.

    При этом Путин подчеркнул колоссальную мощь «Посейдона». По его словам, «мощность "Посейдона" значительно превышает мощность даже нашей самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности "Сармат"». Глава государства напомнил, что «такой в мире нет, как "Сармат", и у нас он ещё на дежурстве не стоит – скоро появится на дежурстве», но уточнил, что «"Посейдон" значительно превышает "Сармат" по мощности».

    Президент заявил об уникальности комплекса, которая, по его мнению, делает его неуязвимым. «И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится и способов перехвата не существует», – констатировал Владимир Путин.

    Ранее журнал Popular Mechanics назвал российские ядерные торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Газета New York Times назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем».

    Комментарии (25)
    29 октября 2025, 22:17 • Новости дня
    Медведев назвал «Посейдон» оружием судного дня

    Медведев назвал подводный аппарат «Посейдон» оружием судного дня

    Медведев назвал «Посейдон» оружием судного дня
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой может рассматриваться как оружие судного дня, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев написал в своем канале Max, что подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергетической установкой может считаться оружием судного дня.

    Также политик поздравил «всех друзей России (и особенно министра обороны Бельгии) с успешным испытанием подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой».

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала об устройстве ядерного двигателя подводного дрона «Посейдон» и принципах действия этого нового оружия, способного вызвать искусственное цунами для уничтожения военно-морских группировок противника.

    Журнал Popular Mechanics назвал российские ядерные торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса.

    Комментарии (8)
    30 октября 2025, 02:49 • Новости дня
    В МИД дали оценку намерению Бельгии стереть Москву с лица земли

    Грушко заявил о наслаждении Европой «атмосферой военного психоза»

    В МИД дали оценку намерению Бельгии стереть Москву с лица земли
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Западной Европе «наслаждаются атмосферой военного психоза», заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя угрозы бельгийского министра обороны Тео Франкена в адрес Москвы.

    Грушко считает, что слова Франкена «можно расценивать как только риторику».

    «Там пошел вал коррекций в печатном виде. Поэтому вопрос надо к нему обращать, как Бельгия собирается стирать с лица земли Москву, но серьезно это невозможно комментировать», – приводит слова Грушко РБК.

    Отвечая на вопрос о реакции европейских дипломатов на испытания российских систем «Буревестник» и «Посейдон», замминистра отметил, что официальной озабоченности высказано не было, но «сигнал профессионалы поняли».

    По его словам, этот сигнал заключается в том, что Россия располагает достаточными средствами, возможностями и политической волей для надежного обеспечения собственных интересов в сфере обороны и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франкен ранее заявил, что Москву сотрут с лица земли в случае применения Россией ядерного оружия. Комментируя высказанное в соцсетях предложение использовать Бельгию как полигон для испытания подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой «Посейдон», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об исчезновении Бельгии в таком случае.

    Комментарии (2)
    27 октября 2025, 15:42 • Новости дня
    Российские штурмовые группы расширили зону контроля в Красноармейске

    Штурмовые группы 2-й армии России расширили зону контроля у вокзала в Красноармейске

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе железнодорожного вокзала Красноармейска штурмовые подразделения российской армии добились расширения зоны контроля, уничтожив более шестидесяти военных противника.

    Операция российских штурмовых групп у железнодорожного вокзала в Красноармейске проходит при активных наступательных действиях, сообщает Минобороны России, передает ТАСС. Военные подразделения 2-й армии продолжают движение вперед, укрепляя позиции и расширяя контролируемую территорию.

    По информации ведомства, в ходе операции за сутки были уничтожены свыше шестидесяти украинских военнослужащих. Кроме того, подтверждается уничтожение двух бронемашин и трех автомобилей противника.

    «В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала. В течение дня уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», – отмечено в сообщении.

    Таким образом, наступление российских сил продолжается, позволяя ВС РФ закреплять успех в важном стратегическом районе города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные установили контроль над основной территорией Красноармейска в ДНР. В городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.

    Подразделения спецназа Главного управления разведки Украины были переброшены в Красноармейск из-за тяжелой ситуации для украинских войск. Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    28 октября 2025, 10:25 • Новости дня
    Британские военные испытали революционные технологии на учениях НАТО
    Британские военные испытали революционные технологии на учениях НАТО
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На учениях в Латвии британские военные взаимодействовали с автономными дронами и роботами, внедряя новейшие цифровые системы управления на передовой, пишет Bloomberg.

    Британские военнослужащие в ходе учений на заброшенном советском аэродроме на восточном фланге НАТО испытали новейшие цифровые решения для ведения боя, подключая дроны, роботов и артиллерию к единой системе управления, сообщает Bloomberg

    Система Cobalt, разработанная британским стартапом Arondite Ltd., позволяет не только интегрировать войска и технику, но и отказаться от использования бумажных карт и ускорить цикл создания новых вооружений.

    Учения, получившие название Forest Guardian («Лесной страж»), прошли в Латвии и стали крупнейшими для британской армии в стране с начала 1990-х годов. В них участвовали 250 военнослужащих третьего батальона 11-й бригады, а также латвийские и канадские военные. К ним присоединились специалисты оборонных компаний, среди которых Arondite, ARX Robotics, Anduril Industries, Iveco Group и L3Harris Technologies.

    В ходе маневров британские войска и автономные машины совместно провели засаду на канадских солдат, игравших роль противника. Используя данные от дронов, таких как Ghost X компании Anduril, батальон вычислил транспортируемую «противником» ценную систему вооружений. В операции участвовали автономные машины Gereon и Viking, одна из которых использовалась для разведки, а вторая – для эвакуации трофейного оружия.

    Командующий 11-й бригадой, бригадир Мэтт Льюис, отметил: «Одна из наших основных задач – сделать небольшую армию максимально эффективной на большой территории». Он также подчеркнул, что интеграция специалистов-военных и инженеров уже в ходе боевых действий позволяет ускорить разработку нужных технологий.

    Вице-министр обороны Великобритании Джон Хили ранее пообещал инвестировать более 4 млрд фунтов в автономные системы к 2029 году и свыше 1 млрд фунтов в создание цифровой системы наведения к 2027 году. Эти меры считаются критически важными на фоне проблем с комплектованием армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские и канадские инструкторы готовили украинские диверсионные группы для действий на линии фронта.

    Британский наемник, служивший в составе ВСУ, покончил с собой после возвращения из зоны боевых действий. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о присутствии британских офицеров среди иностранных наемников ВСУ.

    Комментарии (2)
    29 октября 2025, 15:46 • Новости дня
    Путин заявил о скорой постановке ракеты «Сармат» на боевое дежурство
    Путин заявил о скорой постановке ракеты «Сармат» на боевое дежурство
    @ Roscosmos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о скором поступлении межконтинентальной ракеты «Сармат» на боевое дежурство.

    «(Ракета межконтинентальной дальности «Сармат») скоро появится на дежурстве», – заявил Путин в ходе визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве для встречи с проходящими лечение бойцами СВО, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что у России самые современные ядерные силы. Он сообщил о тренировке всех трех компонентов ядерных сил.

    Комментарии (4)
    29 октября 2025, 06:30 • Новости дня
    WSJ признала опасность «Буревестника» для американской ПРО «Золотой купол»
    WSJ признала опасность «Буревестника» для американской ПРО «Золотой купол»
    @ РИА Новости/Министерство обороны РФ

    Tекст: Антон Антонов

    Высокоточная крылатая ракета «Буревестник» способна стать угрозой для системы ПРО «Золотой купол» и может усилить позиции России на переговорах с США, пишет Wall Street Journal.

    Как признает Wall Street Journal, «Буревестник» является «потенциальной угрозой» для системы ПРО «Золотой купол». Это связано с тем, что «Буревестник» способен преодолевать современные системы противоракетной обороны благодаря полету на низких высотах, передает ТАСС.

    Газета отмечает, что наличие у России ракеты «Буревестник» может дать Москве дополнительный рычаг давления в переговорах с США относительно контроля над вооружениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США решил увеличить военный бюджет для финансирования системы ПРО «Золотой купол». Космическое командование США завершило разработку вариантов этой системы ПРО. Западные СМИ сообщают, что проект «Золотой купол» будет включать четыре эшелона защиты при общей стоимости в 175 млрд долларов.

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Начальник Генштаба Валерий Герасимов уточнил, что испытания были проведены 21 октября, а боеприпас оснащен ядерной энергетической установкой и обладает неограниченной дальностью поражения.

    Комментарии (0)
    28 октября 2025, 13:19 • Новости дня
    Госдума приняла закон о круглогодичном призыве в армию
    Госдума приняла закон о круглогодичном призыве в армию
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе третьего и окончательного чтения в Государственной Думе приняли закон, позволяющий проводить призыв на срочную службу весь календарный год.

    Документ предусматривает, что в течение всего календарного года будут проводиться медосвидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии, передает ТАСС.

    Отмечается, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

    Ранее проект закона прошел обсуждения на втором чтении в Госдуме.

    До этого Госдума приняла поправку, освобождающую от призыва граждан России, служивших в ДНР и ЛНР.

    Комментарии (2)
    29 октября 2025, 15:39 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве мощности «Посейдона» над «Сарматом»

    Путин: «Посейдон» превосходит «Сармат» по мощности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мощность аппарата «Посейдон» значительно выше, чем у самой перспективной межконтинентальной ракеты России – «Сармат», заявил президент Владимир Путин.

    «Но зато мощность «Посейдона» значительно превышает мощность даже самой нашей перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат», – сказал глава государства в ходе встречи с проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве бойцами СВО, передает РИА «Новости».

    В среду Путин сообщил, что накануне Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 23:25 • Новости дня
    При освобождении Тихого часть солдат ВСУ сдались из-за листовок

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие мотострелковой бригады группировки войск «Север» провели успешную операцию по освобождению Тихого, где часть украинских бойцов сдалась в плен, прочитав листовки ВС России.

    Освобождение населенного пункта Тихое в Харьковской области проведено бойцами 136-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север».

    После предварительного залистования местности в районе населенного пункта часть украинских боевиков сложила оружие и сдалась в плен. Остальные, понеся потери, были выбиты с укрепленных позиций и бежали, сообщает Минобороны России.

    Как рассказал заместитель командира по военно-политической работе с позывным «Баку», противник не ожидал российских солдат, бежал, а свои же добивали их FPV-дронами, что подтверждают кадры объективного контроля.

    «Проводили залистовывания местности, сбрасывали листовки. И есть пленные у нас», – добавил «Баку».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» освободила населенный пункт Тихое в Харьковской области. Военные подразделения сообщили об успехах не только в районе Тихого, но и на Хатненском участке фронта. Минобороны сообщило, что солдаты ВСУ были застигнуты врасплох при освобождении Тихого.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 19:30 • Новости дня
    Дрон ВСУ устроил погоню за машиной главы Белгородского района
    Дрон ВСУ устроил погоню за машиной главы Белгородского района
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время рабочей поездки по приграничью Белгородской области дрон ВСУ преследовал автомобиль главы района, который загорелся после удара.

    Дрон Вооруженных сил Украины преследовал автомобиль, в котором находилась глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова, об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба Белгородской области, передает ТАСС.

    При движении из Салтыково за машиной следовал вражеский дрон, который настиг авто в населенном пункте Ясные Зори.

    «Сегодня во время рабочей поездки по приграничью за машиной главы администрации Белгородского района Татьяны Петровны Кругляковой начиная с Салтыково гнался вражеский дрон. И догнал в Ясных Зорях. Водитель и Татьяна Петровна успели покинуть автомобиль прямо перед ударом», - говорится в сообщении.

    В результате атаки дрона автомобиль полностью сгорел. Круглякова и водитель автомобиля не пострадали, они покинули транспортное средство перед атакой беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший командир роты ВСУ Юрий Касьянов заявил, что именно он отдал приказ атаковать беспилотниками флаг на одном из зданий Кремля ночью третьего мая 2023 года. В Сумах был убит журналист Александр Тахтай, который занимался расследованием коррупции при строительстве оборонительных сооружений на Украине и критиковал украинских силовиков. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что жители Херсона неоднократно предупреждали его о заложенных взрывных устройствах и помогали предотвращать покушения.

    Комментарии (0)
    28 октября 2025, 00:50 • Новости дня
    Правительство предложило законопроект об однократном получении жилья военными

    Правительство предложило закрепить однократное получение жилья военными

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие смогут претендовать на жилье или средства для его приобретения только один раз, за исключением случаев, связанных с улучшением жилищных условий, говорится в законопроекте правительства России, внесенном на рассмотрение в Госдуму.

    Согласно

    документу, размещенному в электронной базе Госдумы, военнослужащие имеют право получить жилье или денежные средства на его покупку и строительство однократно. За исключением случаев улучшения жилищных условий.

    Законопроект призван способствовать исполнению постановления Конституционного суда России и устранять правовую неопределенность в вопросах  предоставления жилья военнослужащим, которые уже получали жилье от государства в составе семьи других граждан, поясняет ТАСС.

    Документ также уточняет порядок и условия улучшения жилищных условий во время военной службы. Теперь такими основаниями могут быть вступление в брак, рождение или усыновление ребенка. В пояснительной записке подчеркивается, что эта мера призвана поддержать институт семьи, улучшить демографическую ситуацию и повысить уровень социальных гарантий, а также сделать военную службу привлекательнее.

    Еще один параграф касается определения учетной нормы площади жилого помещения для признания военнослужащего нуждающимся – теперь она составит 15 кв. м на человека. До этого размер нормы определялся органом местного самоуправления в выбранном населенном пункте. По мнению авторов документа, это позволит создать одинаковые условия доступа к жилью независимо от региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению армии исключительно российской формой и вещевым имуществом. В октябре меры поддержки ветеранам СВО предложено расширить на действующих военных с инвалидностью.

    Комментарии (0)
    28 октября 2025, 00:35 • Новости дня
    В Минобороны заявили о применении авиацией новых тактических приемов

    Tекст: Ирма Каплан

    Военные армейской авиации применяют новые тактические приемы и технические разработки в ходе спецоперации, заявил начальник армейской авиации ВКС полковник Юрий Борисиков.

    «Армейская авиация в условиях проведения СВО активно применяет новые тактические приемы и технические разработки. Полученный боевой опыт учитывается не только при выполнении боевых задач, но и при обучении курсантов», – приводит ТАСС слова Борисикова.

    В оборонном ведомстве отметили, что сейчас ведется обновление вертолетного парка, авиационным подразделениям поставляют вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, самые большие в мире серийные транспортные вертолеты Ми-26Т2В и модификации Ми-8.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, летчик Су-34 рассказал, что за время СВО изменились самолеты, тактика и цели. Ростех сообщал, что Су-35С успешно «охотился» на цели противника в зоне СВО. кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем новый Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации.

    Комментарии (0)
    Главное
    Американский эксперт: США юридически обязаны соблюдать запрет ядерных испытаний
    Орбан заявил о возможном нападении на венгерский НПЗ с российской нефтью
    Макрон потребовал блокировать соцсети за «политическую предвзятость»
    За два месяца в Польшу выехали 100 тыс. молодых украинцев
    Берлин отказался раскрыть данные о финансировании грузинских радикалов
    Трамп разрешил Южной Корее построить атомную подлодку в США
    ВЦИОМ узнал о ежедневной усталости россиян

    Почему россияне недоедают рыбы

    Россияне едят меньше рыбы и морепродуктов, чем рекомендовано Минздравом, хотя это влияет на продолжительность жизни, заявил Владимир Путин. И потребовал принять меры. В мясной отрасли России удалось справиться с недоеданием: теперь россияне потребляют даже больше нормы. Как совершить такой же рывок в рыбной отрасли? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия научилась создавать военные цунами

    Президент Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой «Посейдон», который может нести заряд мощностью до двух мегатонн и превышает показатели самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат». Какие технологии использовались при создании «Посейдона», какие задачи он будет решать и когда ждать его постановку на боевое дежурство? Подробности

    Перейти в раздел

    Как в Париже придумали «красные руки Москвы»

    «Рука Москвы» дотянулась до Парижа, и не простая, а красная. По крайней мере, именно такой штамп запущен сегодня французской прессой. О чем идет речь, причем тут растущий во французском обществе антисемитизм – и какие еще голословные обвинения в адрес России распространены сегодня во Франции? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Корея сменила подход к России и Украине

      Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    • Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

      Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    • Литва все-таки испугалась войны с Россией

      Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации