Индия начала масштабные военные учения у границы с Пакистаном
Вооруженные силы Индии проводят масштабные маневры рядом с границей Пакистана с участием спецназа, танков, авиации и флота, сообщает телеканал NDTV.
Масштабные десятидневные учения Trishul стартовали на западе Индии у границы с Пакистаном, передает ТАСС.
В маневрах задействованы спецназ, танки Т-90, ракетные комплексы BrahMos и системы ПВО Akash. Военно-морской флот принимает участие эсминцами класса Kolkata, фрегатами Nilgiri и быстроходными ударными кораблями.
Авиация представлена как индийскими, так и зарубежными штурмовиками, в том числе Rafale и Су-30, которые отрабатывают наступательные удары по южным регионам Пакистана. Для разведки и контроля маневров применяются беспилотники Sea Guardian и Heron.
Основные действия развернутся в штатах Гуджарат и Раджастхан, особо выделяя регион Кач, находящийся в непосредственной близости от границы с Пакистаном. По информации телеканала NDTV, эти учения призваны дать отчетливый сигнал Пакистану о готовности Индии к защите своих территорий и возможному продолжению операции «Синдур», стартовавшей в мае.
На фоне индийских маневров власти Пакистана ввели ограничения на полеты в воздушном пространстве некоторых регионов страны.
