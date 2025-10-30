России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».10 комментариев
Юрист Поздняков объяснил, что пенсия по старости положена каждому россиянину
Социальная пенсия по старости выплачивается всем гражданам России, но имеет ограничения по возрасту и размеру по сравнению со страховой пенсией, заявил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
Размер и сроки назначения социальной пенсии отличаются от обычной страховой, сказал Поздняков RT.
Право на получение социальной пенсии возникает только в случае, если человек не имел необходимого трудового стажа и нужных пенсионных коэффициентов.
Базовый размер социальной пенсии с 1 апреля 2025 года составляет 8824,08 рубля, однако в итоге сумма увеличивается до уровня прожиточного минимума, принятого в конкретном регионе.
«Пенсионер получит больше – в размере установленного в конкретном регионе прожиточного минимума», – указал он.
Возраст, дающий право на социальную пенсию, увеличивается и с 2028 года составит 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин. Сейчас действует переходный период: в 2026 году это будет 69 лет для мужчин и 64 года для женщин.
Для получения социальной пенсии по старости нужно направить заявление в Социальный фонд России – это можно сделать через территориальное отделение, МФЦ или онлайн через «Госуслуги».
Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова поясняла, что в 2026 году ожидается увеличение средней страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров выше отметки в 27 тыс. рублей.
Профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов указывал, что со следующего года МРОТ в стране увеличится.