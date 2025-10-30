Юрист Поздняков объяснил, что пенсия по старости положена каждому россиянину

Tекст: Алексей Дегтярев

Размер и сроки назначения социальной пенсии отличаются от обычной страховой, сказал Поздняков RT.

Право на получение социальной пенсии возникает только в случае, если человек не имел необходимого трудового стажа и нужных пенсионных коэффициентов.

Базовый размер социальной пенсии с 1 апреля 2025 года составляет 8824,08 рубля, однако в итоге сумма увеличивается до уровня прожиточного минимума, принятого в конкретном регионе.

«Пенсионер получит больше – в размере установленного в конкретном регионе прожиточного минимума», – указал он.

Возраст, дающий право на социальную пенсию, увеличивается и с 2028 года составит 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин. Сейчас действует переходный период: в 2026 году это будет 69 лет для мужчин и 64 года для женщин.

Для получения социальной пенсии по старости нужно направить заявление в Социальный фонд России – это можно сделать через территориальное отделение, МФЦ или онлайн через «Госуслуги».

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова поясняла, что в 2026 году ожидается увеличение средней страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров выше отметки в 27 тыс. рублей.

Профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов указывал, что со следующего года МРОТ в стране увеличится.