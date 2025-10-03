Подведены итоги конкурса музеев образовательных организаций «Знать, чтобы помнить»

Tекст: Вера Басилая

На конкурс музеев образовательных организаций «Знать, чтобы помнить» поступило более 2,3 тыс. заявок из 82 регионов, в том числе 44 отправлены из музеев вузов.

В финал вышли 169 музеев, победителями стали 92 из них – в номинациях «Лучший городской музей» и «Лучший сельский музей».

По словам координатора партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, победители получат от 200 до 500 тыс. рублей на развитие музейной деятельности.

Сидякин отметил, что в основном школьные музеи сформированы на основе экспонатов, переданных родственниками школьников, что помогает формированию у подрастающего поколения понимания истории своей семьи, страны и укрепления патриотизма.

«Наш конкурс позволяет детям активно включаться в процесс изучения исторического наследия, сохранять память о Героях и событиях прошлых лет, а также передавать семейные ценности будущим поколениям», – отметил Сидякин.

Отмечается, что на федеральный этап также прошли 14 музеев вузов.

В 2025 году впервые в рамках конкурса проводилось народное голосование за авторские ролики от обучающихся школ и вузов, посвященные жизни и подвигам их родных, участников Великой Отечественной войны, блокадников, узников концлагерей, тружеников тыла, детей войны. На региональный этап поступило около 2 200 заявок.

Были определены 188 роликов, которые и принимали участие в народном голосовании.

Напомним, в этом году шестой конкурс «Знать, чтобы помнить» был посвящен сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, блокадниках, узниках концлагерей, тружениках тыла – членов семей учащихся, изучению ими их жизни и подвигов.