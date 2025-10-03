Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.0 комментариев
Подведены итоги конкурса музеев образовательных организаций «Знать, чтобы помнить»
Победителями конкурса музеев образовательных организаций «Знать, чтобы помнить» стали 92 музея, они получат от 200 до 500 тыс. рублей на развитие музейной деятельности, сообщил координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин.
На конкурс музеев образовательных организаций «Знать, чтобы помнить» поступило более 2,3 тыс. заявок из 82 регионов, в том числе 44 отправлены из музеев вузов.
В финал вышли 169 музеев, победителями стали 92 из них – в номинациях «Лучший городской музей» и «Лучший сельский музей».
По словам координатора партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, победители получат от 200 до 500 тыс. рублей на развитие музейной деятельности.
Сидякин отметил, что в основном школьные музеи сформированы на основе экспонатов, переданных родственниками школьников, что помогает формированию у подрастающего поколения понимания истории своей семьи, страны и укрепления патриотизма.
«Наш конкурс позволяет детям активно включаться в процесс изучения исторического наследия, сохранять память о Героях и событиях прошлых лет, а также передавать семейные ценности будущим поколениям», – отметил Сидякин.
Отмечается, что на федеральный этап также прошли 14 музеев вузов.
В 2025 году впервые в рамках конкурса проводилось народное голосование за авторские ролики от обучающихся школ и вузов, посвященные жизни и подвигам их родных, участников Великой Отечественной войны, блокадников, узников концлагерей, тружеников тыла, детей войны. На региональный этап поступило около 2 200 заявок.
Были определены 188 роликов, которые и принимали участие в народном голосовании.
Напомним, в этом году шестой конкурс «Знать, чтобы помнить» был посвящен сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, блокадниках, узниках концлагерей, тружениках тыла – членов семей учащихся, изучению ими их жизни и подвигов.