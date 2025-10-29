России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».5 комментариев
Toyota провела конфиденциальные переговоры с дилерами России
Toyota заинтересовалась возможностью возобновления работы на российском рынке и провела тайную встречу с крупнейшими дилерами, участники которой подписали соглашения о неразглашении.
Тайная встреча, организованная Toyota с ведущими дилерскими сетями России, состоялась вскоре после переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, передает Autonews.ru. Как рассказал представитель одной из дилерских сетей, всех участников мероприятия обязали подписать соглашение о неразглашении обсуждаемых вопросов.
Бывший президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев подтвердил заинтересованность Toyota в возобновлении работы на российском рынке, отметил проведение нескольких дилерских конференций, а также подчеркнул усилия бренда по лоббированию поставок автомобилей через Китай.
Российское представительство Toyota официально подтвердило проведение встреч и конференций с дилерами, подчеркнув, что компания регулярно взаимодействует с партнерами «с целью обсуждения вопросов послепродажного обслуживания действующих клиентов Toyota и Lexus». По словам спикеров компании, эти мероприятия посвящены именно поддержке текущих клиентов.
Вместе с тем, представители японского концерна заявили, что пока не планируют возобновлять импорт новых автомобилей в Россию. «На данный момент у компании нет планов импортировать новые автомобили в Россию», – пояснили в Toyota.
Как писала газета ВЗГЛЯД, объем реализации легковых автомобилей с пробегом в сентябре составил 553,3 тыс. штук. В сентябре продажи подержанных автомобилей снизились на 2,1% по сравнению с августом.