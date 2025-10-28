Российские войска освободили микрорайон Троянда в Красноармейске

Tекст: Мария Иванова

Штурмовые группы 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии, продвигаясь в восточной части населенного пункта Димитров ДНР, нанесли поражение и выдавили подразделения ВСУ с удерживаемых позиций в районе шахты 5/6, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Была пресечена попытка противника провести контратаку на бронетехнике со стороны Гришино в ДНР для деблокирования окруженной группировки ВСУ. Сорваны три попытки украинских вооруженных формирований вырваться из окружения в северном направлении. Уничтожены более 180 военнослужащих, три бронемашины и два пикапа.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой, трех штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Родинского, Вольного, Белицкого, Котлино ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 480 военнослужащих, четыре бронемашины и американская 155 мм гаубица М777, перечислили в оборонном ведомстве.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны возле Павловки, Кондратовки, Варачино, Искрисковщины и Садков Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ рядом с Волчанском.

При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Шийковки, Новосергеевки Харьковской области, Красного Лимана, Дробышево и Ямполя ДНР.

В районе Купянска Харьковской области подразделения 6-й армии продолжали сжатие кольца окружения группировки ВСУ. В Петропавловке Харьковской области от украинских боевиков зачищено 40 зданий. Уничтожена группа военнослужащих 1-й бригады нацгвардии, пытавшихся на шести лодках переправиться на правый берег Оскола, отчитались в Минобороны.

Предотвращены две попытки деблокирования окруженной группировки противника со стороны Нечволодовки Харьковской области. Всего в этом районе уничтожены до 50 украинских военнослужащих, бронемашина «Казак» и четыре пикапа.

За минувшие сутки в зоне ответственности группировки войск потери противника составили свыше 220 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены восемь станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Северска, Платоновки, Бондарного, Веролюбовки, Иванополья и Константиновки ДНР.

Противник при этом потерял до 210 военнослужащих, семь бронемашин и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, два склада с боеприпасами и склад горючего.

В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны поблищости от Вишневого, Рыбного, Успеновки и Нового Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, пять бронемашин, два артиллерийских орудия и склад мат средств, подытожили в оборонном ведомстве.

