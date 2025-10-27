  • Новость часаУровень воды в Белгородском водохранилище после ударов ВСУ по плотине снизился на метр
    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать
    В Совфеде осудили слова Туска о «праве» Украины атаковать объекты России в Европе
    Санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» не повлияли на экспорт нефти
    Лавров сказал, какую Украину признает Россия
    Освобождены три поселка в Запорожской и Днепропетровской области
    Минобороны Украины перебросило спецназ в Красноармейск
    Трамп отреагировал на испытания «Буревестника»
    Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Ангара»
    Италия решила выдать Германии обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ядерная бомба стала слишком тяжелой для Европы

    Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.

    3 комментария
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Сможет ли Ирак заменить России Сирию

    Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределенности, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии, а главное – сохранять влияние.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

    13 комментариев
    27 октября 2025, 14:08 • Новости дня

    Путин подписал закон о прекращении соглашения по плутонию с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин утвердил прекращение соглашения о совместной утилизации плутония, ранее достигнутого между Москвой и Вашингтоном, а также всех сопутствующих протоколов.

    Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с Соединенными Штатами по утилизации оружейного плутония, пишет ТАСС.

    Документ больше не регламентирует действия сторон по утилизации этого материала, который ранее не использовался для оборонных целей.

    Соглашение между Россией и США было достигнуто в 2000 году. Ратификация документа в России прошла в 2011 году. Согласно положениям соглашения, каждая из сторон должна была утилизировать по 34 тонны оружейного плутония, не предназначенного для военных программ.

    Закон также распространяется на прекращение действия всех протоколов, сопутствовавших основному соглашению. Речь идет о документах, касающихся финансирования, гражданской ответственности за возможный ущерб и порядка утилизации плутония путем его облучения в ядерных реакторах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство энергетики США разрешило компаниям использовать оружейный плутоний для производства топлива для современных ядерных реакторов.

    Эксперты объяснили, что денонсация соглашения о плутонии позволяет США самостоятельно распоряжаться оставшимися запасами.

    Эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов выразил скепсис в отношении потенциального успеха программ США по переработке оружейного плутония в топливо для АЭС.

    27 октября 2025, 09:58 • Новости дня
    Трамп отреагировал на испытания «Буревестника»

    Трамп: Испытания «Буревестника» не являются игрой

    Трамп отреагировал на испытания «Буревестника»
    @ Francis Chung / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне испытаний российской ракеты «Буревестник» американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что Россия и США «не играют в игры» друг с другом.

    Президент США Дональд Трамп, обсуждая тему испытаний ракеты «Буревестник» Россией, заявил, что ни Россия, ни США не играют в игры, передает РИА «Новости».

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – заявил Трамп.

    Дональд Трамп заявил, что у берегов России находится «лучшая в мире» американская атомная подводная лодка, передает ТАСС.

    «Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов. Так что США не нужны ракеты с дальностью полета 8 тыс. миль», – заявил Трамп журналистам на борту самолета во время перелета из Куала-Лумпура в Токио.

    Президент США также высказал мнение, что заявление России о завершении испытаний ракеты «Буревестник» во время конфликта на Украине неуместно. Он подчеркнул, что война, по его расчетам, должна была продолжаться неделю, но «сейчас конфликт вступает в четвертый год».

    «Вот что следует делать (урегулировать конфликт – прим. ВЗГЛЯД) вместо испытаний ракет», – заявил президент США.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская делегация напрямую донесла до властей США информацию о «Буревестнике».

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России об успешном испытательном полете этой ракеты на дистанцию 14 тыс. километров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эта система вооружений заставляет США пересматривать принципы своей обороны.

    Комментарии (35)
    26 октября 2025, 16:10 • Новости дня
    Анпилогов: «Буревестник» стал революцией в сфере ядерного сдерживания

    Военный эксперт Анпилогов: Факт существования «Буревестника» заставит США пересмотреть принципы обороны

    Анпилогов: «Буревестник» стал революцией в сфере ядерного сдерживания
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Буревестник» меняет правила ядерного сдерживания. Если раньше США выстраивали оборону вокруг потенциального удара со стороны Северного полюса, то теперь им придется выстраивать полноценную круговую оборону, что значительно отразится на их военных расходах, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    «Завершение испытаний «Буревестника» станет важной вехой в истории модернизации российских вооружений. К сожалению, мы не располагаем большим количеством данных о новой ракете, однако даже те осколки данных, с которыми ознакомлена общественность, указывают на то, что речь идет о прорывной разработке», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Буревестник» оснащен ядерным турбореактивным двигателем, что значительно повышает технические и боевые характеристики ракеты. Подобное решение формирует важную особенность модели: она не нуждается в химическом топливе. Соответственно, дальность ее полета и время пребывания в воздухе не определяется ресурсами двигателя», – акцентирует он.

    «Что это означает на практике? Самое главное – ракета обладает неимоверным потенциалом в плане достижения той или иной цели. В рамках испытаний боеприпас преодолел около 14 тыс. км. Но это не конечная цифра. Итоговый порог, скорее всего, значительно превышает указанный показатель. Теоретически «Буревестник» способен обогнуть Землю», – продолжает собеседник.

    «Кроме того, подобный двигатель позволяет ракете приближаться к цели с любого направления. Это очень важно в контексте ядерного сдерживания США. Американская система обороны заточена на перехват боеприпасов, двигающихся со стороны Северного полюса. Долгое время это был самый эффективный маршрут потенциальной атаки Штатов», – добавляет эксперт.

    «Но теперь «Буревестник» значительным образом изменяет статус-кво. Сам факт его существования способен вынудить США начать строить круговую систему обороны, что встанет Вашингтону «в копеечку». Но выстроить необходимую инфраструктуру мало, ведь ее еще нужно содержать. То есть расходы Америки рискуют увеличиться в разы», – поясняет он.

    «Еще одна значимая деталь: «Буревестник» представляет собой крылатую ракету. Особенность подобных боеприпасов заключается в том, что они достигают цели на крайне малых высотах. Это ставило перед классическими вооружениями целый ряд проблем. В первую очередь – им было необходимо преодолевать высокую плотность воздуха», – говорит собеседник.

    «В таких условиях при маневрах обычная ракета расходует колоссальные объемы топлива, что негативно сказывается на ее дальности. С «Буревестником» этот вопрос снимается автоматически. Кроме того, его конструкция подразумевает возможности развития сверхзвуковой скорости – а значит, и при движении на малых высотах системы ПВО и ПРО не смогут на него среагировать», – уточнил эксперт.

    «Сейчас необходимо дождаться, когда «Буревестник» сможет встать на полноценное боевое дежурство. В настоящий момент крайним сроком называют 2027 год. Это достаточно быстро. Что касается способа базирования, то, на мой взгляд, он будет сухопутным. Ракету могут разместить как на пусковых установках, так и в ж/д формате», – заключил Анпилогов.

    Ранее Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». По его словам, боеприпас представляет собой уникальную технологию, не имеющую аналогов в мире. «Когда мы заявили, что у нас разрабатывается такое оружие, даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что эта цель хорошая и достойная, но в исторической, ближайшей перспективе нереализуемая», – напомнил президент.

    Более подробно о характеристиках новой ракеты рассказал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он уточнил, что испытания были проведены на этой неделе – 21 октября. Боеприпас оснащен ядерной энергетической установкой, что делает его вооружением с неограниченной дальностью поражения.

    В ходе текущих испытаний ракета пролетела 14 тыс. км. Таким образом она находилась в воздухе около 15 часов. Тем не менее, по словам Герасимова, эти показатели «не предел» возможностей новинки. Примечательно, что в ходе тестирования боеприпас выполнил все запланированные вертикальные и горизонтальные маневры.

    В то же время, как отметил Путин, впереди специалистов ждет большая работа по принятию ракеты на боевое дежурство. Президент подчеркнул, что тренировка стратегических наступательных сил, которая прошла на этой неделе, подтвердила надежность ядерного щита России и способность обеспечить безопасность страны «в полном объеме».

    Комментарии (51)
    27 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

    Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 18:06 • Новости дня
    Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и Аляской
    Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и Аляской
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о дискуссии вокруг проекта тоннеля между Россией и Аляской.

    Дмитриев заявил о дискуссии вокруг проекта тоннеля между Россией и Аляской, передает РИА «Новости».

    По его словам, в документах, связанных с убийством Кеннеди, упоминается идея так называемого Моста мира Кеннеди и Хрущева между странами.

    «А это, между прочим, тема, которую сейчас обсуждают – соединить Россию и Аляску тоннелем», – подчеркнул Дмитриев во время встречи с членом Палаты представителей США Анной Паулиной Луной.

    Ранее американский эксперт по железнодорожным перевозкам Скотт Спенсер заявил, что строительство железнодорожного тоннеля под Беринговым проливом принесло бы значительную экономическую выгоду.

    Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев объявил конкурс на лучшее видео, посвященное тоннелю между Россией и США, созданное с помощью искусственного интеллекта.

    Кирилл Дмитриев также заявил, что строительство тоннеля между Аляской и Чукоткой можно реализовать менее чем за восемь лет при бюджете до 8 млрд долларов.

    Комментарии (36)
    26 октября 2025, 16:21 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали санкции США против России

    Песков заявил о готовности восстанавливать отношения с США несмотря на санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на очередные санкции со стороны Соединенных Штатов, Москва не отказывается от попыток восстановить отношения, считая приоритетом собственные интересы в диалоге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, введение новых санкций США осложняет восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном, однако Россия не собирается отказываться от попыток наладить диалог, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что несмотря на свои особенности и нюансы, власти России намерены ориентироваться на собственные интересы, а одной из ключевых задач называют выстраивание добрых отношений со всеми странами, включая США.

    «Санкции действительно нанесли вред перспективам реанимации наших отношений. Но это не значит, что мы должны отказываться от этих устремлений. Мы должны делать то, что выгодно нам», – заявил Песков.

    Кроме того, представитель Кремля отметил, что Москва выстраивает отношения с США исключительно исходя из собственных интересов. По его словам, на фоне появления множества новых вопросов в международной повестке с приходом Дональда Трампа, только важные для России темы обязательно будут оставаться приоритетом.

    Ранее власти США подготовили новый пакет санкций, который может затронуть банковский сектор и нефтяную инфраструктуру России.

    Президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции США оказывают незначительное влияние на экономику страны.

    Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Комментарии (24)
    27 октября 2025, 11:12 • Новости дня
    NYT назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем»

    NYT: Путин отправил Западу сигнал успешными испытаниями «Буревестника»

    NYT назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявление президента России об успешно завершенных испытаниях новой крылатой ракеты «Буревестник» стало сигналом для Запада, пишет издание The New York Times (NYT).

    Издание отмечает, что заявление было расценено как предупреждение странам Запада. Путин подчеркнул, что подобного рода вооружение обладает неограниченной дальностью действия, что накладывает новые вызовы для международной безопасности, передает New York Times.

    Эксперты подчеркнули, что разработка этой ракеты велась на протяжении многих лет, а ее испытание не стало неожиданностью для международного сообщества. Однако эксперт по нераспространению ядерного оружия Джеффри Льюис заявил: «Это маленький летающий Чернобыль», сравнив новую российскую разработку с аварией на Чернобыльской электростанции.

    По мнению Льюиса, появление подобного оружия «дестабилизирует ситуацию и затрудняет контроль над вооружениями», а сама ракета вызывает серьезную обеспокоенность специалистов в сфере безопасности.

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России об успешном испытательном полете этой ракеты на дистанцию 14 тыс. километров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эта система вооружений заставляет США пересматривать принципы своей обороны.


    Комментарии (14)
    27 октября 2025, 09:54 • Новости дня
    Трамп заявил о неучастии США в плане ЕС по российским активам

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не принимает участия в решениях Евросоюза относительно замороженных российских активов для помощи Украине.

    Трамп не участвует в обсуждении вопроса использования Евросоюзом замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине, передает РИА «Новости».

    В ответ на вопрос журналистки, нужно ли блоку использовать эти активы для оплаты военной поддержки Киева, Трамп заявил: «Вам нужно спросить ЕС. Я в этом не участвую».

    При этом Трамп не стал отрицать вероятность введения новых американских санкций против России, пишет ТАСС.

    На уточняющий вопрос по поводу возможности новых рестрикций, президент ответил: «Вы это узнаете». Его слова транслировались на сайте Белого дома во время разговора с журналистами на борту самолета из Куала-Лумпур в Токио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи на Украине.

    Министерство финансов США на прошлой неделе объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Комментарии (6)
    26 октября 2025, 17:01 • Новости дня
    Дмитриев заявил о передаче данных США об испытаниях «Буревестника»

    Российская делегация напрямую донесла до властей США информацию о «Буревестнике»

    Дмитриев заявил о передаче данных США об испытаниях «Буревестника»
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что сведения о встрече президента Владимира Путина с Генштабом, на которой обсуждались успешные испытания ракеты нового класса «Буревестник» с ядерной установкой, уже переданы американским коллегам, передает РИА «Новости».

    Российская делегация передала американской стороне информацию о встрече президента Владимира Путина с Генштабом, прошедшей в воскресенье утром, передает РИА «Новости».

    «Мы также уже успели донести до американских коллег информацию о встрече президента Путина с Генштабом, которая прошла сегодня утром, и где президенту было доложено о том, что 5 тыс. военнослужащих Украины окружены в районе Купянска, 5,5 тыс. военных – в районе Красноармейска», – заявил Дмитриев.

    По его словам, особенно важно, что сведения об успешных испытаниях самой ракеты поступили напрямую руководству и ключевым сотрудникам администрации президента США. Дмитриев подчеркнул, что переговоры ведутся в серьезном ключе, а российская сторона всегда нацелена на конструктивный диалог.

    Спецпредставитель президента также отметил, что Москва намерена мирно урегулировать ситуацию на Украине, решение украинского конфликта возможно только при искоренении первопричин данного конфликта.

    Дмитриев обратил внимание на серьезные попытки помешать диалогу между Москвой и Вашингтоном, действия, направленные на распространение дезинформации. Также он сообщил, что Россия информирует США о позитивной динамике в собственной экономике и отметил: рубль в этом году стал самой успешной валютой, укрепившись к доллару на 40%.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» успешно преодолела 14 тыс. километров за время испытательного полета.

    Владимир Путин поручил определить возможные способы применения ракеты «Буревестник». Президент России отметил, что важнейшие задачи по испытаниям этой ракеты завершены и впереди подготовка к постановке на боевое дежурство.

    Комментарии (7)
    26 октября 2025, 20:25 • Новости дня
    Лавров: Путин на Аляске согласился на предложения США по урегулированию на Украине

    Лавров: Путин на Аляске согласился на предложения США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на саммите лидеров в Анкоридже выразил согласие с предложенной США концепцией урегулирования ситуации на Украине и готовность к дальнейшим шагам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Президент России Владимир Путин во время лидерского саммита, прошедшего на Аляске, подтвердил готовность Москвы действовать в соответствии с концепцией урегулирования конфликта на Украине, предложенной Соединенными Штатами, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал руководитель МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу «Ультраханг».

    Как отметил глава дипломатического ведомства, накануне саммита специальный посланник президента США Стивен Уиткофф передал в Москву инициативу американской стороны, с которой российские власти ознакомились очень внимательно. По словам Лаврова, во время обсуждений на Аляске Путин подробно повторил содержание каждого элемента поступившей концепции и обращался к Уиткоффу, присутствовавшему на переговорах, уточняя: «Верно ли это? Так ли это?» – дипломат уточнил, что все пункты американской инициативы были подтверждены.

    Лавров подчеркнул, что после этого президент России заявил о готовности принять предложенную концепцию и переходить к практической реализации договоренностей на предлагаемых США условиях.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что перспектива проведения саммита между Россией и США в Будапеште зависит от позиции американской стороны, которая была инициатором данной встречи.

    Комментарии (11)
    27 октября 2025, 12:56 • Новости дня
    Кремль прокомментировал слова Трампа о подлодке у берегов России

    Песков назвал важными слова Трампа о подлодке у берегов России

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление Дональда Трампа о наличии американской ядерной подлодки у российских берегов является выражением позиции действующего президента США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о наличии ядерной подлодки у берегов России, передает ТАСС.

    «Эта точка зрения главы американского государства, она важна», – отметил Песков.

    На фоне испытаний российской ракеты «Буревестник» президент США Дональд Трамп заявил, что у берегов России находится «лучшая в мире» американская атомная подводная лодка.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что испытания ракеты «Буревестник» не повлияют на и без того крайне низкий уровень отношений между Москвой и Вашингтоном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что система вооружений «Буревестник» заставляет США пересматривать принципы своей обороны.

    Комментарии (4)
    26 октября 2025, 20:47 • Новости дня
    Лавров рассказал о затронутом Путиным вопросе территорий с Трампом

    Лавров: Путин поднимал вопрос территорий Украины при общении с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Территориальный вопрос на Украине неоднократно поднимался на двусторонних встречах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, где речь шла об исторически русских землях, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Вопрос территорий на Украине обсуждался между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передает ТАСС. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

    «Это все обсуждается в самых разных форматах», – сказал Лавров, отметив, что Путин регулярно отвечал на вопросы о территориях на встречах с Трампом и в беседах с журналистами.

    Министр подчеркнул открытость Владимира Путина к диалогу с лидерами других стран, которые хотят понять позицию России по украинскому конфликту. Лавров добавил: «У них всегда есть возможность приехать и обсудить то, что их интересует».

    Лавров заявил, что, по мнению Москвы, в конфликте на Украине речь идет не о территориях, а о людях, которые живут на этих землях. Он отметил, что президент США Дональд Трамп, выступая на Аляске, упоминал территориальный вопрос, однако российская сторона считает, что главное – защита населения. Лавров объяснил, что новые территории, называемые «новыми» в западной прессе, на самом деле являются исторически русскими землями, оказавшимися частью Украинской ССР после распада Советского Союза.

    По словам главы МИД, жители на освобождаемых частях Запорожья и Херсона остаются на этих территориях и приветствуют приход российских войск, несмотря на попытки украинской армии эвакуировать их.

    «Большинство людей не уезжают, а остаются и приветствуют русских солдат, которые их освобождают», – заявил Лавров.

    По его словам, решение о включении этих территорий было принято после проведения референдумов, а не навязано сверху, как это произошло с отделением Косово.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Донбасса Киеву не является для него приоритетом.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал ключевыми элементами урегулирования украинского конфликта гарантии безопасности, территориальный вопрос и нейтралитет Украины.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал западные страны к решительным действиям и пообещал не уступать территории России.

    Политолог Тимофей Бордачев отметил, что территориальные инициативы США по урегулированию кризиса на Украине нереализуемы.

    Комментарии (4)
    26 октября 2025, 15:15 • Новости дня
    Путин появился в пункте управления объединенной группировки в военной форме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск в полевой форме с нашивками «Президент РФ» и эмблемой верховного главнокомандующего, где провел совещание с военным командованием.

    Путин прибыл в пункт управления объединенной группировки войск в военной форме, передает ТАСС. На нем был полевой комплект формы без погон, отличавшийся наличием нашивок «Президент РФ» и «Путин В.В.». На груди президента находился шеврон с эмблемой верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ.

    В рамках визита Путин провел совещание с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и командирами группировок, которые принимают участие в спецоперации на Украине.

    Отмечается, что глава государства уже второй раз с начала осени появляется в подобной военной форме. Первый раз за осенний период Путин был одет в форму в ходе визита на стратегические учения «Запад-2025» в сентябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о проведении испытательных пусков всех трех компонентов ядерной триады России. Путин поручил определить возможные способы применения межконтинентальной ракеты «Буревестник». Путин также заявил о достижении запланированных задач по испытаниям «Буревестника».

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 14:38 • Новости дня
    В США назвали ракету «Буревестник» оружием из области фантастики

    NYT: Эксперт назвал ракету «Буревестник» оружием из области фантастики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский специалист по ядерному нераспространению из колледжа Миддлбери Джеффри Льюис прокомментировал сообщение об успешном испытании российской крылатой ракеты «Буревестник».

    По его словам, это «еще одно оружие из области научной фантастики», пишет New York Times, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что такие известия должны вызывать обеспокоенность, но не уточнил, среди кого именно.

    Напомним, президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Газета New York Times назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем».

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем уникальна эта система вооружений и почему она заставит США пересматривать принципы своей обороны.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 14:04 • Новости дня
    Эксперты: Санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» не повлияли на экспорт нефти
    Эксперты: Санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» не повлияли на экспорт нефти
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные эксперты отмечают, что введение ограничений почти не сказалось на экспорте российской нефти, несмотря на краткосрочный скачок цен.

    Новые антироссийские санкции администрации президента США Дональда Трампа не приведут к заметным потерям для экспорта нефти из России, передает ТАСС, ссылаясь на материал Reuters.

    Как отмечает агентство, после объявления ограничительных мер стоимость нефти марки Brent увеличилась на 8,9%, однако рынок быстро приспособился к изменениям.

    «Роснефть» и «Лукойл», являющиеся крупнейшими производителями нефти в России, обеспечивают около 5% от мировой добычи, что составляет приблизительно 5,3 млн баррелей в сутки, из которых примерно 3,5 млн идут на экспорт.

    По мнению аналитиков, даже в случае появления перебоев в поставках эти трудности будут кратковременными и некритичными по масштабам. Рынок сумел адаптироваться к новым условиям, сохранив стабильность экспортных потоков.

    22 октября Министерство финансов США включило «Роснефть», «Лукойл» и 34 дочерние компании в новый пакет санкций. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала: «Вашингтон ожидает, что новые меры окажут существенное давление на Москву в связи с событиями на Украине».

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что новые санкции США не окажут значительного влияния на экономическое положение страны, а подобные шаги со стороны администрации США только вредят двусторонним отношениям между Россией и Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США подготовили новый пакет санкций против банковского сектора и нефтяной инфраструктуры России.

    Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф призвал Европейский союз ввести аналогичные американским санкции против российских нефтяных компаний.

    Финансовый директор Eni Франческо Гаттеи рассказал о возможных последствиях новых американских ограничений для «Роснефти» и «Лукойла».

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 12:43 • Новости дня
    Песков: Путин проводит международный телефонный разговор

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в настоящий момент проводит международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что информация о международном телефонном разговоре, который сейчас Путин проводит, будет официально обнародована, передает ТАСС.

    Дополнительные детали и имя собеседника Путина Песков не сообщил.

    Ранее в пятницу президенты России и Азербайджана Путин и Алиев провели телефонный разговор и обсудили актуальные международные и региональные вопросы.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 12:58 • Новости дня
    Песков отказался раскрывать нюансы концепции США по урегулированию на Украине

    Песков отказался раскрывать детали инициатив США по решению конфликта на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать журналистам нюансы концепции украинского урегулирования, которую предложили США на саммите в Анкоридже.

    Представитель Кремля также отказался комментировать вопрос о том, насколько эта концепция соотносится с идеями России по гарантиям безопасности и со стамбульскими договоренностями, передает ТАСС.

    «Нет, не мог бы раскрыть», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков ранее заявил, что ВС России жестко отреагируют на попытки нанести удар вглубь России.

    Пресс-секретарь российского лидера связал приостановку переговоров по Украине с провокациями Европы.

    В Кремле на прошлой неделе прокомментировали последние санкции США против России.

    Комментарии (0)
    ЦБ признал сложности в экономике

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

«Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением.

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Куда двинется российская армия после Красноармейска

    Российские войска окружили сразу две крупных группировки противника – под Купянском и под Красноармейском. В последнем случае «ситуация для украинской армии крайне плачевна», говорят эксперты. Когда можно ожидать освобождения этого города и как после этого будет развиваться наступление российских войск? Подробности

    Нациста в окружении Трампа выявили благодаря Джеку Воробью

    У президента США Дональда Трампа горе. Ему не дали назначить на важный пост в Белом доме одного из любимчиков – Пола Инграссию. Тридцатилетний блогер должен был стать спецпрокурором, но признан профнепригодным из-за нацистских взглядов. Если бы в президентском указе не были перепутаны фамилии двух руководителей ФБР, все могло сложиться иначе. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

      Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации