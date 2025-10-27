Международный день плюшевого мишки и День трудотерапии отмечается 27 октября

Tекст: Ирма Каплан

Международный день плюшевого мишки 27 октября посвящен медвежонку Тедди, который появился, по одной из версий, благодаря супруге владельца магазина игрушек Морриса Мичтома – мадам Роуз из США, которая его и сшила в 1903 году. Имя же плюшевому медведю мадам Роуз взяла из газет, где описывалась охота президента Теодора Рузвельта, который отказался стрелять в несчастного медведя, которого егеря привязали к дереву, чтобы глава государства попал в животное наверняка.

Еще одна версия называет Тедди германцем, так как прикованная к инвалидному креслу немка Маргрет Штайф якобы во время занятия рукоделием придумала игрушку-мишку с движущимися лапами и головой. Как бы там ни было, и в Европе, и в США мишка Тедди давно снискал славу милого подарка детям, любимым и родственникам, о чем и напоминает сегодняшний праздник.

Всемирный день аудиовизуального наследия 27 октября отмечают с подачи ЮНЕСКО, где дату приняли в 1980 году на 21-й Генеральной конференции Рекомендации по охране и сохранении движущихся изображений.

Сохранение этого наследия и обеспечение доступа к нему общественности и будущих поколений – важная цель архивных учреждений и общества, отметили в организации.

В четвертый понедельник октября отмечается Международный день школьных библиотек – праздник, у которого есть собственная эмблема – цветок с шестью лепестками на фоне раскрытой книги. День по инициативе ЮНЕСКО впервые отметили в 1999 году, а в 2005 году он получил официальный статус. Причем с 2008 года праздник стал частью Международного месячника школьных библиотек, во время которого проходят различные тематические мероприятия, выставки, встречи с писателями.

Всемирный день трудотерапии – ежегодное торжество, учрежденное в 2010 году Всемирной федерацией эрготерапевтов. Последние помогают восстанавливаться людям после болезней и травм, вспоминать утраченные или забытые навыки, возвращаться или учиться самостоятельности в бытовой и профессиональной жизни.



Кроме того, 27 октября отмечается неформальный День сновидений и День осенних миражей, намекая на необходимость допускать в свою жизнь частичку необычного и чудесного.

Также 27 октября в Великобритании празднуют День черной кошки, в Новой Зеландии – День труда, в США – День ВМФ, в Индонезии – День электричества.

А именинный пирог сегодня – для Михаила, Петра, Кузьмы, Игнатия и Николая.