    Куда двинется российская армия после Красноармейска
    Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и Аляской
    Британский министр пригрозил российскому подводному флоту в Атлантике
    Пранкер Лексус привел правила защиты от мошенников
    Лавров сообщил, как понимать призывы Киева к прекращению огня
    Президент Литвы предложил ограничить транзит в Калининград
    Анпилогов: «Буревестник» стал революцией в сфере ядерного сдерживания
    Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в районе Красноармейска
    В Испании расшифровали сигнал, который Путин в военной форме подал Западу
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США развивают наркокапитализм

    Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе нужен план допуска за стол

    Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.

    27 октября 2025, 00:30 • Новости дня

    Международный день плюшевого мишки и День трудотерапии отмечается 27 октября

    Tекст: Ирма Каплан

    В последний понедельник октября, 27 числа, в России и мире отмечаются официальные, профессиональные, важные, шутливые, забавные и прочие праздники, о самых любопытных из которых – в торжественном дайджесте.

    Международный день плюшевого мишки 27 октября посвящен медвежонку Тедди, который появился, по одной из версий, благодаря супруге владельца магазина игрушек Морриса Мичтома – мадам Роуз из США, которая его и сшила в 1903 году. Имя же плюшевому медведю мадам Роуз взяла из газет, где описывалась охота президента Теодора Рузвельта, который отказался стрелять в несчастного медведя, которого егеря привязали к дереву, чтобы глава государства попал в животное наверняка.

    Еще одна версия называет Тедди германцем, так как прикованная к инвалидному креслу немка Маргрет Штайф якобы во время занятия рукоделием придумала игрушку-мишку с движущимися лапами и головой. Как бы там ни было, и в Европе, и в США мишка Тедди давно снискал славу милого подарка детям, любимым и родственникам, о чем и напоминает сегодняшний праздник.

    Всемирный день аудиовизуального наследия 27 октября отмечают с подачи ЮНЕСКО, где дату приняли в 1980 году на 21-й Генеральной конференции Рекомендации по охране и сохранении движущихся изображений.

    Сохранение этого наследия и обеспечение доступа к нему общественности и будущих поколений – важная цель архивных учреждений и общества, отметили в организации.

    В четвертый понедельник октября отмечается Международный день школьных библиотек – праздник, у которого есть собственная эмблема – цветок с шестью лепестками на фоне раскрытой книги. День по инициативе ЮНЕСКО впервые отметили в 1999 году, а в 2005 году он получил официальный статус. Причем с 2008 года праздник стал частью Международного месячника школьных библиотек, во время которого проходят различные тематические мероприятия, выставки, встречи с писателями.

    Всемирный день трудотерапии – ежегодное торжество, учрежденное в 2010 году  Всемирной федерацией эрготерапевтов. Последние помогают восстанавливаться людям после болезней и травм, вспоминать утраченные или забытые навыки, возвращаться или учиться самостоятельности в бытовой и профессиональной жизни.

    Кроме того, 27 октября отмечается неформальный День сновидений и День осенних миражей, намекая на необходимость допускать в свою жизнь частичку необычного и чудесного.

    Также 27 октября в Великобритании празднуют День черной кошки, в Новой Зеландии – День труда, в США – День ВМФ, в Индонезии – День электричества.

    А именинный пирог сегодня – для Михаила, Петра, Кузьмы, Игнатия и Николая.

    26 октября 2025, 16:11 • Новости дня
    На Западе оценили способности российской ракеты «Буревестник»

    Reuters: «Буревестник» способен зависнуть на несколько дней перед ударом по цели

    На Западе оценили способности российской ракеты «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская ракета «Буревестник» отличается необычной ядерной установкой, позволяющей ей находиться в воздухе несколько суток перед нанесением удара по цели, передает Reuters.

    Западное издание Reuters отметило уникальные возможности российской ракеты «Буревестник», передает Lenta.ru. По информации агентства, ракету снабдили особой ядерной двигательной установкой, что отличает ее от всех аналогов с традиционными моторами.

    Именно такая конструкция позволяет «Буревестнику» не только лететь значительно дольше, но и буквально зависать в воздухе на протяжении нескольких суток, прежде чем выбрать момент для поражения цели, пишет издание.

    Ранее начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, которая преодолела 14 тыс. километров за 15 часов.

    Президент России Владимир Путин поручил определить возможные способы применения ракеты.

    Путин заявил, что важнейшие задачи по испытаниям ракеты «Буревестник» завершены, теперь началась подготовка к ее постановке на боевое дежурство.

    26 октября 2025, 16:10 • Новости дня
    Анпилогов: «Буревестник» стал революцией в сфере ядерного сдерживания

    Военный эксперт Анпилогов: Факт существования «Буревестника» заставит США пересмотреть принципы обороны

    Анпилогов: «Буревестник» стал революцией в сфере ядерного сдерживания
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Буревестник» меняет правила ядерного сдерживания. Если раньше США выстраивали оборону вокруг потенциального удара со стороны Северного полюса, то теперь им придется выстраивать полноценную круговую оборону, что значительно отразится на их военных расходах, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    «Завершение испытаний «Буревестника» станет важной вехой в истории модернизации российских вооружений. К сожалению, мы не располагаем большим количеством данных о новой ракете, однако даже те осколки данных, с которыми ознакомлена общественность, указывают на то, что речь идет о прорывной разработке», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Буревестник» оснащен ядерным турбореактивным двигателем, что значительно повышает технические и боевые характеристики ракеты. Подобное решение формирует важную особенность модели: она не нуждается в химическом топливе. Соответственно, дальность ее полета и время пребывания в воздухе не определяется ресурсами двигателя», – акцентирует он.

    «Что это означает на практике? Самое главное – ракета обладает неимоверным потенциалом в плане достижения той или иной цели. В рамках испытаний боеприпас преодолел около 14 тыс. км. Но это не конечная цифра. Итоговый порог, скорее всего, значительно превышает указанный показатель. Теоретически «Буревестник» способен обогнуть Землю», – продолжает собеседник.

    «Кроме того, подобный двигатель позволяет ракете приближаться к цели с любого направления. Это очень важно в контексте ядерного сдерживания США. Американская система обороны заточена на перехват боеприпасов, двигающихся со стороны Северного полюса. Долгое время это был самый эффективный маршрут потенциальной атаки Штатов», – добавляет эксперт.

    «Но теперь «Буревестник» значительным образом изменяет статус-кво. Сам факт его существования способен вынудить США начать строить круговую систему обороны, что встанет Вашингтону «в копеечку». Но выстроить необходимую инфраструктуру мало, ведь ее еще нужно содержать. То есть расходы Америки рискуют увеличиться в разы», – поясняет он.

    «Еще одна значимая деталь: «Буревестник» представляет собой крылатую ракету. Особенность подобных боеприпасов заключается в том, что они достигают цели на крайне малых высотах. Это ставило перед классическими вооружениями целый ряд проблем. В первую очередь – им было необходимо преодолевать высокую плотность воздуха», – говорит собеседник.

    «В таких условиях при маневрах обычная ракета расходует колоссальные объемы топлива, что негативно сказывается на ее дальности. С «Буревестником» этот вопрос снимается автоматически. Кроме того, его конструкция подразумевает возможности развития сверхзвуковой скорости – а значит, и при движении на малых высотах системы ПВО и ПРО не смогут на него среагировать», – уточнил эксперт.

    «Сейчас необходимо дождаться, когда «Буревестник» сможет встать на полноценное боевое дежурство. В настоящий момент крайним сроком называют 2027 год. Это достаточно быстро. Что касается способа базирования, то, на мой взгляд, он будет сухопутным. Ракету могут разместить как на пусковых установках, так и в ж/д формате», – заключил Анпилогов.

    Ранее Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». По его словам, боеприпас представляет собой уникальную технологию, не имеющую аналогов в мире. «Когда мы заявили, что у нас разрабатывается такое оружие, даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что эта цель хорошая и достойная, но в исторической, ближайшей перспективе нереализуемая», – напомнил президент.

    Более подробно о характеристиках новой ракеты рассказал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он уточнил, что испытания были проведены на этой неделе – 21 октября. Боеприпас оснащен ядерной энергетической установкой, что делает его вооружением с неограниченной дальностью поражения.

    В ходе текущих испытаний ракета пролетела 14 тыс. км. Таким образом она находилась в воздухе около 15 часов. Тем не менее, по словам Герасимова, эти показатели «не предел» возможностей новинки. Примечательно, что в ходе тестирования боеприпас выполнил все запланированные вертикальные и горизонтальные маневры.

    В то же время, как отметил Путин, впереди специалистов ждет большая работа по принятию ракеты на боевое дежурство. Президент подчеркнул, что тренировка стратегических наступательных сил, которая прошла на этой неделе, подтвердила надежность ядерного щита России и способность обеспечить безопасность страны «в полном объеме».

    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    26 октября 2025, 22:57 • Новости дня
    Лавров сообщил, как понимать призывы Киева к прекращению огня

    Tекст: Ирма Каплан

    Призывы лидеров стран Европы и Владимира Зеленского к прекращению огня на Украине больше походят на попытки выиграть время, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Когда теперь звучат призывы к прекращению огня, мы понимаем, что на самом деле они [Запад и киевский режим] хотят снова выиграть время. И эта глубоко укорененная в голове и сознании Владимира Зеленского логика абсолютно очевидна для любого объективного наблюдателя» – сказал Лавров в интервью YouTube-каналу Ultrahang.

    Он поделился соображениями о том, что должно помочь всем эффективно действовать в сложившейся ситуации. Ключом к пониманию, отметил он, должно стать устранение первопричин кризиса, а не попытки отвоевать территорию или спасти лицо политиков в Киеве.

    Напомним, в этом же интервью Лавров заявил, что Москва признает Украину, если она будет отличаться от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим. Также он уточнил, что России требуется создание буферной зоны, поэтому контроль осуществляется и над территориями, которые находятся за пределами Донбасса и Новороссии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что целью спецоперации на Украине является ликвидация киевского режима и победа России. При этом дипломат Константин Долгов предрек Киеву новые территориальные потери.

    26 октября 2025, 13:20 • Новости дня
    Онуфриенко: Освобождение Купянска и Красноармейска стало вопросом времени

    Военный аналитик Онуфриенко: В Красноармейско-Димитровской агломерации ситуация для ВСУ крайне плачевна

    Онуфриенко: Освобождение Купянска и Красноармейска стало вопросом времени
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ситуации в районе Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации несколько отличаются, однако на обоих участках ВСУ испытывают колоссальные проблемы с логистикой. Подобное положение дел превращает их уход с позиций лишь в вопрос времени, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о текущей ситуации на фронте.

    «На текущий момент российская армия штурмует четыре крупных района: Купянский, Северский, Константиновский и Красноармейский (Покровский). Все они имеют принципиальную важность для развития дальнейшего продвижения войск, но на каждом из них имеется своя специфика ведения боев», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «В районе Купянска в настоящее время наши солдаты уверенно чувствуют себя в той части города, которая лежит на западном берегу реки Оскол. Здесь уже имеются серьезные успехи, особенно в рамках столкновений, которые ведутся ближе к Соболевке. Несколько иное положение дел в восточных кварталах», – акцентирует он.

    «Там ВСУ до сих пор сохраняют значительное присутствие. Их группировка опирается на крупный укрепрайон Купянск-Узловой. На его территории большое число зданий, к штурму которых мы еще не приступали. Соответственно, на восточном берегу у противника сохраняются пути снабжения», – поясняет эксперт.

    «Но все же логистика значительно затруднена. Судя по всему, у ВСУ не хватит сил для того, чтобы продолжать удерживать оборону занятых территорий. Поэтому уже в ближайшее время стоит ожидать полной зачистки города. Что касается Красноармейско-Димитровской агломерации, то здесь ситуация для украинской армии крайне плачевна», – продолжает собеседник.

    «ВСУ надеялись не допустить катастрофичное развитие событий путем обороны Родинского. Но все же основные части противника из этого населенного пункта были выбиты. Соответственно, Киев потерял возможность использовать его в качестве «отвлекающего маневра» для наших основных сил», – напоминает он.

    «Между тем единственные дороги, связывавшие местную группировку с тылом, к текущему моменту уже перерезаны. Имеются лишь несколько «щелей», через которые теоретически можно что-либо доставить, но все же полноценным логистическим каналом назвать их нельзя. Фактически несколько тысяч представителей ВСУ оказались взаперти. Выхода у них два: либо начинать согласовывать сдачу постов, либо пасть в ходе штурма», – заключил Онуфриенко.

    Ранее группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Всего в кольце, охватывающим два населенных пункта, оказался 31 батальон украинской армии. Об этом Владимиру Путину доложил начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Он также доложил, что под контроль взято более 70% территорий Волчанска.

    Кроме того, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Сообщается, что штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии сумели удержать переправы ВСУ через реку Оскол южнее населенного пункта. В то же время силами подразделений осуществляется операция по освобождению Ямполя.

    Путин заметил, что заблокированный противник «будет пытаться деблокировать свои группировки извне и изнутри». «И напрямую деблокировать, и с помощью действий в ближайших районах создать условия для блокации. И в этой связи я к вам сюда и приехал, для того, чтобы послушать, прежде всего, мнение командующих группировками», – сказал президент.

    Говоря о результатах российской армии в районе Красноармейска, Димитрова и Купянска, Путин отметил, что в ходе боевой работы по зачистке этих территорий необходимо обеспечить безопасность гражданского населения и принять меры для эвакуации людей в безопасные районы. Он также добавил, что армии необходимо обеспечить необходимые меры по сдаче в плен украинских военнослужащих, желающих сложить оружие.

    27 октября 2025, 01:37 • Новости дня
    В Испании расшифровали сигнал, который Путин в военной форме подал Западу

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в военной форме встретился в воскресенье с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым на командном пункте, где руководил российскими войсками, и этот его визит стал весьма символичным, призванным продемонстрировать уверенность России на поле боя, пишет испанское агентство EFE.

    «Президент России Путин дал понять главе США Дональду Трампу, что одерживает верх в борьбе за контроль над Донбассом, указав на отсутствие срочности в объявлении прекращения огня, которое Белый дом выдвинул условием проведения нового саммита двух лидеров», – говорится в сообщении EFE.

    Испанское агентство отмечает, что Путин призвал генералов не допустить прорыва украинскими войсками кольца окружения, но подчеркнул необходимость минимизации потерь, заявив, что российская армия «всегда проявляла милосердие» к своим противникам в соответствии с международным правом.

    Путин также приказал российским войскам оказать помощь мирным жителям, которых украинские войска использовали в качестве живого щита, и эвакуировать их в безопасные районы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин появился в пункте управления объединенной группировки в военной форме. Он сообщил, что на Купянском и Красноармейском направлениях ожидаются попытки противника восстановить позиции за счет активизации действий в близлежащих районах.

    Кроме того, Путин обратился с поздравлением к российским военным за успешное окружение Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации.

    27 октября 2025, 04:15 • Новости дня
    На подлете к Москве с полуночи силами ПВО уничтожено 30 дронов ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    По состоянию на 3.50 мск силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 30 дронов ВСУ с полуночи, о чем в Telegram-канале и мессенджере Max сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал мэр в 3.47 в Telegram-канале.

    Этим сообщением был отмечен 30-й дрон с полуночи, который нейтрализовали на подлете к столице.

    Напомним, час назад, в 2.50 уничтоженных дронов ВСУ насчитывалось 16 с 1.50 до 2.50.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за сутки 26 октября силы ПВО уничтожили шесть  БПЛА ВСУ на подлете к Москве.

    Кроме того, в течение четырех часов 26 октября российские силы ПВО уничтожили 22 дрона самолетного типа над Белгородской, Калужской и Московской областями, сообщило Минобороны.

    26 октября 2025, 14:45 • Новости дня
    Политолог: «Буревестник» – революционное дополнение к отечественному ядерному потенциалу

    Политолог Асафов: Россия не собирается выпускать грядущую победу из рук

    Политолог: «Буревестник» – революционное дополнение к отечественному ядерному потенциалу
    @ Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Совещание Владимира Путина с начальником Генштаба Валерием Герасимовым ставило своей задачей в том числе демонстрацию нашим оппонентам решимости России в достижении целей СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Владимир Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск.

    «Западная информационная повестка в отношении России сегодня вновь изменила заданный вектор. Американские и европейские журналисты начинают писать о том, что ситуация на Украине якобы складывается не в нашу пользу. Но эти утверждения, конечно же, далеки от правды», – сказал политолог Александр Асафов.

    «Совещание Владимира Путина с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, в том числе, ставило своей задачей продемонстрировать нашим оппонентам решимость России в достижении целей СВО. И появление президента в военной форме в этом плане стало хорошим и наглядным жестом», – пояснил он.

    «Глава государства хорошо осведомлен о ситуации на всех участках фронта. Он внимательно следит за всем происходящим и, несмотря на последние военные успехи, не расслабляется. Этот факт и определяет перспективы дипломатического урегулирования конфликта: Россия не собирается выпускать грядущую победу из рук», – добавил собеседник.

    «Еще один важный момент прошедшего совещания – особый акцент на гуманном отношении к военнопленным. Наши солдаты исторически славились способностью проявлять милость к поверженным врагам. Речь идет не об излишней сентиментальности, а о необходимой практике, позволяющей выстраивать славный образ российского бойца», – говорит эксперт.

    «И это благородство совмещается с трезвым отношением к политической обстановке. Мы не дадим себя обмануть. Хорошим дополнением к совещанию стало завершение испытаний ракеты «Буревестник». Этот боеприпас – революционное дополнение к отечественному ядерному потенциалу, ставшее итогом тщательно выверенного курса на модернизацию вооружений», – продолжает он.

    «Наши противники долгое время насмешливо относились к подобным инициативам, но теперь они видят всю мощь российского ВПК. Мы посылаем четкий сигнал: нас не запугать ни милитаризацией стран коллективного Запада, ни спекуляциями на теме Tomahawk. Любая агрессия в сторону Москвы встретит жесткий, но достойный ответ», – заключил Асафов.

    Ранее Владимир Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск. В ходе встречи начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту о состоянии дел на фронте.

    В частности, он рассказал, что группировка войск «Центр» завершила окружение частей и подразделений ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Кроме того, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Путин заметил, что заблокированный противник «будет пытаться деблокировать свои группировки».

    Говоря о результатах российской армии в районе Красноармейска, Димитрова, Купянска, Путин отметил, что в ходе боевой работы по зачистке этих территорий необходимо обеспечить безопасность гражданского населения и принять меры для эвакуации людей в безопасные районы. Он также добавил, что армии необходимо принять меры по сдаче в плен украинских военнослужащих, желающих сложить оружие.

    Важной темой встречи стало и обсуждение завершения испытаний ракеты «Буревестник». Данное вооружение призвано значительным образом усовершенствовать ядерный потенциал страны. «Предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство – это понятно. Там нужно все регламенты осуществить. Но тем не менее ключевые задачи сейчас достигнуты», – заявил Путин.

    27 октября 2025, 03:30 • Новости дня
    Посол Зиновьев рассказал, как южнокорейский бизнес кусает локти из-за России

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев сообщил, что уход южнокорейских компаний с российского отечественного рынка сопровождался значительными убытками, а оставшиеся в России фирмы продолжают успешно работать.

    «Теперь, к сожалению, в силу известных обстоятельств корейский бизнес частично вынужден был уйти из России, покинуть рынок, производственные мощности, которые там были созданы. Хотя я бы сделал акцент на слове «вынуждены». Никто не хлопал дверью, все хотели остаться», – отметил посол в беседе с РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что южнокорейская деловая среда хорошо осведомлена о возможностях и потенциале российского рынка и те фирмы, которые остались, особенно в сферах питания, гостиничного бизнеса и торговли, демонстрируют устойчивость и успешно развиваются.

    «Процесс ухода с российского рынка был болезненным и убыточным. Думаю, сейчас этот бизнес кусает локти, как говорится», – заявил Зиновьев.

    Дипломат пожелал дальнейших успехов компаниям Южной Кореи, которые продолжают бизнес в России и с уважением относятся к стране.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре объем экспорта российских морепродуктов в Южную Корею достиг максимума с конца 2023 года, составив почти 105 млн долларов, следует из данных южнокорейской статслужбы. В российской дипмиссии заявили, что информации о массовых отказах российским туристам во въезде в Южную Корею не поступало в посольство России в Сеуле.

    26 октября 2025, 13:38 • Новости дня
    Азербайджан согласился пропускать российскую продукцию в Армению

    Оверчук: Азербайджан согласился пропускать российскую продукцию в Армению

    Tекст: Вера Басилая

    Азербайджан подтвердил возможность транзита российской продукции по железной дороге в Армению, сейчас рассматриваются детали организации нового маршрута перевозок, сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук.

    Азербайджан подтвердил готовность пропускать российскую продукцию в Армению через свою территорию, передает РИА «Новости». Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук, уточнив, что сообщение поступило два дня назад.

    По словам Оверчука, Азербайджан разрешил использовать железные дороги страны для транзита российских товаров на армянский рынок. Сейчас «Российские железные дороги» обсуждают с коллегами из региона, как технически организовать подобные перевозки. Также министр отметил, что Министерство сельского хозяйства России уже получило необходимые поручения по освоению этого направления.

    Оверчук подчеркнул, что динамика развития азербайджанской части международного транспортного коридора «Север – Юг» заметна и вызывает интерес России к сотрудничеству.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, в ходе которого обсуждал ряд международных и региональных вопросов.

    27 октября 2025, 02:50 • Новости дня
    Более 15 дронов ВСУ уничтожили силы ПВО за час на подлете к Москве

    Tекст: Ирма Каплан

    По состоянию на 2.50 мск силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 16 дронов ВСУ, о чем в Telegram-канале и мессенджере Max сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сказано в посте мэра от 2.48.

    Всего за период с 2.00 на подступах к городу сбиты 16 дронов.

    Час назад Собянин сообщал, что на подлете к городу средствами ПВО был сбит десятый за ночь дрон ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за сутки 26 октября силы ПВО уничтожили шесть БПЛА ВСУ  на подлете к Москве. Кроме того, в течение четырех часов 26 октября российские силы ПВО уничтожили 22 дрона самолетного типа над Белгородской, Калужской и Московской областями, сообщило Минобороны.

    26 октября 2025, 22:22 • Новости дня
    Степашин объяснил, почему третья мировая война давно началась

    Tекст: Ирма Каплан

    Третья мировая война давно стартовала в виде гибридного противостояния, и нынешняя угроза самая серьезная за последние десятилетия, заявил председатель Ассоциации юристов России, президент Российского книжного союза (РКС), экс-премьер России Сергей Степашин на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии.

    «Когда сегодня мы говорим о том, что мы стоим на грани третьей мировой войны, как военный человек я хочу сказать, что она, по сути, пока в гибридном варианте уже начата», – приводит его слова РИА «Новости».

    По словам Степашина, ситуация теперь сложнее, чем времена Карибского кризиса, войны во Вьетнаме, Афганистане, распада СССР и расширения НАТО, так как вопрос уже не только в Украине и спецоперации России.

    Он заявил, что впервые с 30-х годов прошлого века мир столкнулся с агрессией, направленной не только против России, но и всего цивилизованного, самостоятельного и многополярного мира. Это, по мнению политика, попытка «поставить на колени» глобальное мировое сообщество.

    «Я хочу вам откровенно сказать, как русский человек, как советский человек, как человек, который любит свою родину: мы не проиграем. Поверьте мне», – сказал Степашин, обращаясь к участникам форума.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентября глава МИД России Сергей Лавров выразил тревогу из-за рассуждений Запада о третьей мировой войне. Лавров также заявил, что любая агрессия против России получит решительный отпор, при том, что НАТО и Евросоюз, по словам Лаврова, объявили России настоящую войну, используя Украину как инструмент.

    27 октября 2025, 01:41 • Новости дня
    Силы ПВО сбили несколько дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Ирма Каплан

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки еще нескольких беспилотников ВСУ.

    С начала суток было уничтожено не менее восьми вражеских дронов на подлете к столице. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – отметил градоначальник.

    Ранее Собянин сообщил, что два дрона ВСУ в ночь на понедельник были ликвидированы силами ПВО на пути к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки 26 октября силы ПВО уничтожили шесть БПЛА ВСУ  на подлете к Москве.

    Кроме того, в течение четырех часов 26 октября российские силы ПВО уничтожили 22 дрона самолетного типа над Белгородской, Калужской и Московской областями, сообщило Минобороны.

    27 октября 2025, 02:20 • Новости дня
    Степашин объяснил, почему не верит в удары Tomahawk по России
    Степашин объяснил, почему не верит в удары Tomahawk по России
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Противник не решится использовать против России крылатые ракеты Tomahawk, считает председатель Ассоциации юристов России, президент Российского книжного союза (РКС), экс-премьер России Сергей Степашин

    «Я уверен, что Tomahawk не полетят вглубь России. Послушайте, что говорил наш президент [Владимир Путин]. У нас еще и «Буревестник» появился», – приводит ТАСС его слова на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, когда его спросили, применит ли Москва «Орешник» в случае поставок из США ракет Tomahawk Украине.

    В марте 2018 года президент Путин в послании Федеральному собранию анонсировал появление в России малогабаритной ядерной энергоустановки, предназначенной для крылатой ракеты с практически неограниченной дальностью, низкой заметностью и ядерной боевой частью.

    Ранее российский президент Владимир Путин сообщил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с неограниченной дальностью и ядерной энергетической установкой. Он подчеркнул, что для постановки этого оружия на боевое дежурство потребуется еще большая работа, но основные задачи уже решены.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Wall Street Journal сообщила, что США якобы сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России. Президент США Дональд Трамп назвал эту публикацию фейком.

    Однако российский лидер Владимир Путин пообещал крайне жесткий ответ в случае ударов по территории страны с применением дальнобойного вооружения.

    27 октября 2025, 02:35 • Новости дня
    Нутрициолог Гузман рассказала, кому вредно и даже опасно есть хурму
    Нутрициолог Гузман рассказала, кому вредно и даже опасно есть хурму
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Врач-нутрициолог Екатерина Гузман предупредила о вреде хурмы при заболеваниях кишечника и диабете из-за высокого содержания танинов и сахара в плодах.

    О потенциальной опасности хурмы при некоторых заболеваниях рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман, пишет Газета.Ru.

    По словам врача, незрелые плоды хурмы, особенно вяжущие сорта вроде «Королька», содержат много танинов, способных вызывать запоры. Людям с уже нарушенной моторикой кишечника она рекомендовала есть только спелую хурму или замораживать ее, чтобы уменьшить концентрацию вяжущих веществ.

    «При чрезмерном употреблении на фоне сниженной моторики желудка (например, после операций на желудке, при диабетической гастропатии) возможно формирование фитобезоаров – плотных комков из непереваренных волокон, которые могут вызывать боли в животе, тошноту, рвоту и даже кишечную непроходимость. Людям с риском образования безоаров рекомендуется употреблять хурму в умеренных количествах и после еды», – сказала Гузман «Газете.Ru».

    Нутрициолог посоветовала употреблять хурму людям с риском образования безоаров только в умеренных количествах и после основного приема пищи.

    Кроме того, хурма содержит много сахара – примерно 16 г на 100 г продукта.

    «Людям с сахарным диабетом или нарушенной толерантностью к глюкозе стоит ограничивать количество и учитывать в составе рациона. Важно контролировать уровень сахара в крови после употребления хурмы и консультироваться с врачом. Аллергия на хурму встречается редко, но возможна, особенно у людей с аллергией на другие фрукты или ягоды», – добавила она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, терапевт Игнатикова назвала самые полезные сезонные ягоды, а нутрициолог Шураева перечислила способы компенсировать дефицит железа.

    27 октября 2025, 05:45 • Новости дня
    В Красноярске зоозащитницу задержали после гибели ребенка от нападения собак

    Tекст: Ирма Каплан

    Следователи установили, что глава красноярской зоозащитной организации не приняла меры после жалоб на агрессивных собак, в результате чего погиб ребенок, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

    Председателя Красноярской региональной организации защиты животных Ирину Музыку задержали после гибели десятилетнего мальчика из-за нападения бездомных собак в садовом обществе «Теремок» под Красноярском, передает ТАСС со ссылкой на главное ледственное управление СК России по региону.

    Там уточнили, что в октябре 2025 года в организацию «Мой пес» трижды поступали заявки о случаях нападения агрессивных собак на местных жителей, однако сотрудники не обнаружили животных и не занялись их отловом.

    По версии следствия, утром 25 октября десятилетний мальчик вышел из дома и направился через поле к знакомому пастуху, чтобы помочь ему пасти скот. В этот момент на мальчика напала стая бродячих собак. От полученных укусов ребенок скончался на месте.

    Контракт между муниципальным учреждением и организацией «Мой пес» предусматривал проведение мероприятий по отлову бездомных животных.

    Следственные органы отмечают, что возможные служебные нарушения привели к трагедии. В настоящее время женщину намерены допросить, также решается вопрос о мере пресечения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в поселке Тельма Иркутской области владелец собаки умер в больнице после того, как его питомец напал на него. Тело десятилетнего мальчика с ранами от укусов собак было обнаружено в районе СНТ «Теремок» под Красноярском.

