Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в рядах ВСУ
Сотни тысяч солдат дезертируют со своих постов: истощение, коррупция и принудительная мобилизация доводят украинскую армию до предела возможностей, пишет немецкая Berliner Zeitung.
«С начала войны на Украине было возбуждено 290 тыс. уголовных дел против военнослужащих, дезертировавших со своих постов. Это число примерно соответствует всей численности немецкого бундесвера. <...> Из известных случаев почти 60 тыс. касаются дезертирства в узком смысле, а остальные классифицируются как самовольное оставление части», – пишет Berliner Zeitung.
Газета напоминает, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским в попытках что-то изменить попытался заманить в армию пряником, но вернулись только 29 тыс. солдат. Тогда Зеленский принялся за кнут, но генералы говорят, что и наказаний не достаточно для решения проблемы.
«Причины кроются глубже: истощение, недостаточная подготовка, нечеткий график службы, разочарование, дефицит, низкая заработная плата, коррупция, слабое военное руководство или серьезная потеря доверия к начальству, чьи рискованные приказы часто приводят к тяжелым потерям», – перечислило издание причины массового дезертирства в рядах ВСУ.
Принудительная мобилизация для украинцев – еще одна боль и проблема. Месяц за месяцем десятки тысяч мужчин, многие из которых не хотят, не обучены и не готовы к войне, вынуждены носить военную форму.
«То, что когда-то было призывом защищать отечество, для многих стало приказом, от которого невозможно уклониться. Усталость от службы, кстати, одна из самых частых причин побега из армии», – указывает издание.
Газета пишет, что добровольцы теперь сравнивают себя с рабами, запертыми в бессрочной военной службе по законам военного времени. Это подрывает моральный дух и усиливает чувство несправедливости. При этом миллионы мужчин живут обычной жизнью, уклоняясь от военной службы за счет широко распространенной системы коррупции, резюмирует газета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка с военкомами. Военнослужащие ВСУ, находясь в отпуске, помешали сотрудникам военкомата мобилизовать жителя Днепродзержинска, вмешавшись в ситуацию на месте. Рынок уклонения от мобилизации на Украине превысил 5 млрд долларов.