Tекст: Ирма Каплан

«С начала войны на Украине было возбуждено 290 тыс. уголовных дел против военнослужащих, дезертировавших со своих постов. Это число примерно соответствует всей численности немецкого бундесвера. <...> Из известных случаев почти 60 тыс. касаются дезертирства в узком смысле, а остальные классифицируются как самовольное оставление части», – пишет Berliner Zeitung.

Газета напоминает, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским в попытках что-то изменить попытался заманить в армию пряником, но вернулись только 29 тыс. солдат. Тогда Зеленский принялся за кнут, но генералы говорят, что и наказаний не достаточно для решения проблемы.

«Причины кроются глубже: истощение, недостаточная подготовка, нечеткий график службы, разочарование, дефицит, низкая заработная плата, коррупция, слабое военное руководство или серьезная потеря доверия к начальству, чьи рискованные приказы часто приводят к тяжелым потерям», – перечислило издание причины массового дезертирства в рядах ВСУ.

Принудительная мобилизация для украинцев – еще одна боль и проблема. Месяц за месяцем десятки тысяч мужчин, многие из которых не хотят, не обучены и не готовы к войне, вынуждены носить военную форму.

«То, что когда-то было призывом защищать отечество, для многих стало приказом, от которого невозможно уклониться. Усталость от службы, кстати, одна из самых частых причин побега из армии», – указывает издание.

Газета пишет, что добровольцы теперь сравнивают себя с рабами, запертыми в бессрочной военной службе по законам военного времени. Это подрывает моральный дух и усиливает чувство несправедливости. При этом миллионы мужчин живут обычной жизнью, уклоняясь от военной службы за счет широко распространенной системы коррупции, резюмирует газета.

