Tекст: Дмитрий Зубарев

Потенциальный объем рынка нелегальных услуг, связанных с уклонением от мобилизации на Украине, может значительно превышать 2 млрд евро, которые ранее называл депутат Дмитрий Разумков, передает ТАСС. По данным офиса генпрокурора, Национальной полиции и Госбюро расследований Украины, отдельные услуги по «откупу» от мобилизации стоят от 500 до 20 тыс. долларов, а суммарный объем этого теневого рынка может превышать 5 млрд долларов.

Жители Украины платят за снятие с розыска Территориальными центрами комплектования (ТЦК), за «откуп» на разных этапах мобилизации – от встречи с патрулем до пребывания в учебном центре, а также за вывоз за границу. Стоимость исключения из розыска может достигать 2 тыс. долларов, а всего в розыске, по информации Нацполиции, находятся 1,5 млн мужчин. Потенциальный объем рынка только этой услуги оценивается в 3 млрд долларов.

Откупиться при попытке мобилизации можно за разные суммы: на улице – примерно 500 долларов, в ТЦК – до 3 тыс., а в учебной части – до 7 тыс. долларов. Минобороны Украины заявляет о необходимости мобилизации 30 тыс. человек каждый месяц, что формирует годовой рынок услуг по откупу на сумму от 180 млн до 2,52 млрд долларов.

Самой дорогой услугой остается вывоз за границу, где цены варьируются от 3 тыс. за поездку в кузове грузовика до 20 тыс. долларов за поддельные документы и сопровождение. В месяц выявляется не менее 200 случаев нелегального пересечения границы, а годовой объем рынка по этой услуге может составлять не менее 48 млн долларов.

Кроме того, ТЦК и учебные центры предоставляют и другие коррупционные услуги: фиктивное оформление участия в боевых действиях или фиктивную службу, стоимость которых начинается от 5 тыс. долларов. Таким образом, общий объем нелегального рынка услуг, связанных с военной службой и мобилизацией на Украине, превышает 5 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка с военкомами. В Херсонской области партизаны сожгли дом сотрудника территориального центра комплектования. В Тернополе сотрудники территориального центра комплектования устроили массовую драку с местными жителями.