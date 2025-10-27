Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов

Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.11597 комментариев
Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.8 комментариев
Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.6 комментариев
Reuters: «Буревестник» способен зависнуть на несколько дней перед ударом по цели
Западное издание Reuters отметило уникальные возможности российской ракеты «Буревестник», передает Lenta.ru. По информации агентства, ракету снабдили особой ядерной двигательной установкой, что отличает ее от всех аналогов с традиционными моторами.
Именно такая конструкция позволяет «Буревестнику» не только лететь значительно дольше, но и буквально зависать в воздухе на протяжении нескольких суток, прежде чем выбрать момент для поражения цели, пишет издание.
Ранее начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, которая преодолела 14 тыс. километров за 15 часов.
Президент России Владимир Путин поручил определить возможные способы применения ракеты.
Путин заявил, что важнейшие задачи по испытаниям ракеты «Буревестник» завершены, теперь началась подготовка к ее постановке на боевое дежурство.
Военный эксперт Анпилогов: Факт существования «Буревестника» заставит США пересмотреть принципы обороны
«Завершение испытаний «Буревестника» станет важной вехой в истории модернизации российских вооружений. К сожалению, мы не располагаем большим количеством данных о новой ракете, однако даже те осколки данных, с которыми ознакомлена общественность, указывают на то, что речь идет о прорывной разработке», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.
«Буревестник» оснащен ядерным турбореактивным двигателем, что значительно повышает технические и боевые характеристики ракеты. Подобное решение формирует важную особенность модели: она не нуждается в химическом топливе. Соответственно, дальность ее полета и время пребывания в воздухе не определяется ресурсами двигателя», – акцентирует он.
«Что это означает на практике? Самое главное – ракета обладает неимоверным потенциалом в плане достижения той или иной цели. В рамках испытаний боеприпас преодолел около 14 тыс. км. Но это не конечная цифра. Итоговый порог, скорее всего, значительно превышает указанный показатель. Теоретически «Буревестник» способен обогнуть Землю», – продолжает собеседник.
«Кроме того, подобный двигатель позволяет ракете приближаться к цели с любого направления. Это очень важно в контексте ядерного сдерживания США. Американская система обороны заточена на перехват боеприпасов, двигающихся со стороны Северного полюса. Долгое время это был самый эффективный маршрут потенциальной атаки Штатов», – добавляет эксперт.
«Но теперь «Буревестник» значительным образом изменяет статус-кво. Сам факт его существования способен вынудить США начать строить круговую систему обороны, что встанет Вашингтону «в копеечку». Но выстроить необходимую инфраструктуру мало, ведь ее еще нужно содержать. То есть расходы Америки рискуют увеличиться в разы», – поясняет он.
«Еще одна значимая деталь: «Буревестник» представляет собой крылатую ракету. Особенность подобных боеприпасов заключается в том, что они достигают цели на крайне малых высотах. Это ставило перед классическими вооружениями целый ряд проблем. В первую очередь – им было необходимо преодолевать высокую плотность воздуха», – говорит собеседник.
«В таких условиях при маневрах обычная ракета расходует колоссальные объемы топлива, что негативно сказывается на ее дальности. С «Буревестником» этот вопрос снимается автоматически. Кроме того, его конструкция подразумевает возможности развития сверхзвуковой скорости – а значит, и при движении на малых высотах системы ПВО и ПРО не смогут на него среагировать», – уточнил эксперт.
«Сейчас необходимо дождаться, когда «Буревестник» сможет встать на полноценное боевое дежурство. В настоящий момент крайним сроком называют 2027 год. Это достаточно быстро. Что касается способа базирования, то, на мой взгляд, он будет сухопутным. Ракету могут разместить как на пусковых установках, так и в ж/д формате», – заключил Анпилогов.
Ранее Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». По его словам, боеприпас представляет собой уникальную технологию, не имеющую аналогов в мире. «Когда мы заявили, что у нас разрабатывается такое оружие, даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что эта цель хорошая и достойная, но в исторической, ближайшей перспективе нереализуемая», – напомнил президент.
Более подробно о характеристиках новой ракеты рассказал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он уточнил, что испытания были проведены на этой неделе – 21 октября. Боеприпас оснащен ядерной энергетической установкой, что делает его вооружением с неограниченной дальностью поражения.
В ходе текущих испытаний ракета пролетела 14 тыс. км. Таким образом она находилась в воздухе около 15 часов. Тем не менее, по словам Герасимова, эти показатели «не предел» возможностей новинки. Примечательно, что в ходе тестирования боеприпас выполнил все запланированные вертикальные и горизонтальные маневры.
В то же время, как отметил Путин, впереди специалистов ждет большая работа по принятию ракеты на боевое дежурство. Президент подчеркнул, что тренировка стратегических наступательных сил, которая прошла на этой неделе, подтвердила надежность ядерного щита России и способность обеспечить безопасность страны «в полном объеме».
Военный аналитик Онуфриенко: В Красноармейско-Димитровской агломерации ситуация для ВСУ крайне плачевна
«На текущий момент российская армия штурмует четыре крупных района: Купянский, Северский, Константиновский и Красноармейский (Покровский). Все они имеют принципиальную важность для развития дальнейшего продвижения войск, но на каждом из них имеется своя специфика ведения боев», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«В районе Купянска в настоящее время наши солдаты уверенно чувствуют себя в той части города, которая лежит на западном берегу реки Оскол. Здесь уже имеются серьезные успехи, особенно в рамках столкновений, которые ведутся ближе к Соболевке. Несколько иное положение дел в восточных кварталах», – акцентирует он.
«Там ВСУ до сих пор сохраняют значительное присутствие. Их группировка опирается на крупный укрепрайон Купянск-Узловой. На его территории большое число зданий, к штурму которых мы еще не приступали. Соответственно, на восточном берегу у противника сохраняются пути снабжения», – поясняет эксперт.
«Но все же логистика значительно затруднена. Судя по всему, у ВСУ не хватит сил для того, чтобы продолжать удерживать оборону занятых территорий. Поэтому уже в ближайшее время стоит ожидать полной зачистки города. Что касается Красноармейско-Димитровской агломерации, то здесь ситуация для украинской армии крайне плачевна», – продолжает собеседник.
«ВСУ надеялись не допустить катастрофичное развитие событий путем обороны Родинского. Но все же основные части противника из этого населенного пункта были выбиты. Соответственно, Киев потерял возможность использовать его в качестве «отвлекающего маневра» для наших основных сил», – напоминает он.
«Между тем единственные дороги, связывавшие местную группировку с тылом, к текущему моменту уже перерезаны. Имеются лишь несколько «щелей», через которые теоретически можно что-либо доставить, но все же полноценным логистическим каналом назвать их нельзя. Фактически несколько тысяч представителей ВСУ оказались взаперти. Выхода у них два: либо начинать согласовывать сдачу постов, либо пасть в ходе штурма», – заключил Онуфриенко.
Ранее группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Всего в кольце, охватывающим два населенных пункта, оказался 31 батальон украинской армии. Об этом Владимиру Путину доложил начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Он также доложил, что под контроль взято более 70% территорий Волчанска.
Кроме того, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Сообщается, что штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии сумели удержать переправы ВСУ через реку Оскол южнее населенного пункта. В то же время силами подразделений осуществляется операция по освобождению Ямполя.
Путин заметил, что заблокированный противник «будет пытаться деблокировать свои группировки извне и изнутри». «И напрямую деблокировать, и с помощью действий в ближайших районах создать условия для блокации. И в этой связи я к вам сюда и приехал, для того, чтобы послушать, прежде всего, мнение командующих группировками», – сказал президент.
Говоря о результатах российской армии в районе Красноармейска, Димитрова и Купянска, Путин отметил, что в ходе боевой работы по зачистке этих территорий необходимо обеспечить безопасность гражданского населения и принять меры для эвакуации людей в безопасные районы. Он также добавил, что армии необходимо обеспечить необходимые меры по сдаче в плен украинских военнослужащих, желающих сложить оружие.
Политолог Асафов: Россия не собирается выпускать грядущую победу из рук
«Западная информационная повестка в отношении России сегодня вновь изменила заданный вектор. Американские и европейские журналисты начинают писать о том, что ситуация на Украине якобы складывается не в нашу пользу. Но эти утверждения, конечно же, далеки от правды», – сказал политолог Александр Асафов.
«Совещание Владимира Путина с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, в том числе, ставило своей задачей продемонстрировать нашим оппонентам решимость России в достижении целей СВО. И появление президента в военной форме в этом плане стало хорошим и наглядным жестом», – пояснил он.
«Глава государства хорошо осведомлен о ситуации на всех участках фронта. Он внимательно следит за всем происходящим и, несмотря на последние военные успехи, не расслабляется. Этот факт и определяет перспективы дипломатического урегулирования конфликта: Россия не собирается выпускать грядущую победу из рук», – добавил собеседник.
«Еще один важный момент прошедшего совещания – особый акцент на гуманном отношении к военнопленным. Наши солдаты исторически славились способностью проявлять милость к поверженным врагам. Речь идет не об излишней сентиментальности, а о необходимой практике, позволяющей выстраивать славный образ российского бойца», – говорит эксперт.
«И это благородство совмещается с трезвым отношением к политической обстановке. Мы не дадим себя обмануть. Хорошим дополнением к совещанию стало завершение испытаний ракеты «Буревестник». Этот боеприпас – революционное дополнение к отечественному ядерному потенциалу, ставшее итогом тщательно выверенного курса на модернизацию вооружений», – продолжает он.
«Наши противники долгое время насмешливо относились к подобным инициативам, но теперь они видят всю мощь российского ВПК. Мы посылаем четкий сигнал: нас не запугать ни милитаризацией стран коллективного Запада, ни спекуляциями на теме Tomahawk. Любая агрессия в сторону Москвы встретит жесткий, но достойный ответ», – заключил Асафов.
Ранее Владимир Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск. В ходе встречи начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту о состоянии дел на фронте.
В частности, он рассказал, что группировка войск «Центр» завершила окружение частей и подразделений ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Кроме того, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Путин заметил, что заблокированный противник «будет пытаться деблокировать свои группировки».
Говоря о результатах российской армии в районе Красноармейска, Димитрова, Купянска, Путин отметил, что в ходе боевой работы по зачистке этих территорий необходимо обеспечить безопасность гражданского населения и принять меры для эвакуации людей в безопасные районы. Он также добавил, что армии необходимо принять меры по сдаче в плен украинских военнослужащих, желающих сложить оружие.
Важной темой встречи стало и обсуждение завершения испытаний ракеты «Буревестник». Данное вооружение призвано значительным образом усовершенствовать ядерный потенциал страны. «Предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство – это понятно. Там нужно все регламенты осуществить. Но тем не менее ключевые задачи сейчас достигнуты», – заявил Путин.
«Когда теперь звучат призывы к прекращению огня, мы понимаем, что на самом деле они [Запад и киевский режим] хотят снова выиграть время. И эта глубоко укорененная в голове и сознании Владимира Зеленского логика абсолютно очевидна для любого объективного наблюдателя» – сказал Лавров в интервью YouTube-каналу Ultrahang.
Он поделился соображениями о том, что должно помочь всем эффективно действовать в сложившейся ситуации. Ключом к пониманию, отметил он, должно стать устранение первопричин кризиса, а не попытки отвоевать территорию или спасти лицо политиков в Киеве.
Напомним, в этом же интервью Лавров заявил, что Москва признает Украину, если она будет отличаться от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим. Также он уточнил, что России требуется создание буферной зоны, поэтому контроль осуществляется и над территориями, которые находятся за пределами Донбасса и Новороссии.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что целью спецоперации на Украине является ликвидация киевского режима и победа России. При этом дипломат Константин Долгов предрек Киеву новые территориальные потери.
Оверчук: Азербайджан согласился пропускать российскую продукцию в Армению
Азербайджан подтвердил готовность пропускать российскую продукцию в Армению через свою территорию, передает РИА «Новости». Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук, уточнив, что сообщение поступило два дня назад.
По словам Оверчука, Азербайджан разрешил использовать железные дороги страны для транзита российских товаров на армянский рынок. Сейчас «Российские железные дороги» обсуждают с коллегами из региона, как технически организовать подобные перевозки. Также министр отметил, что Министерство сельского хозяйства России уже получило необходимые поручения по освоению этого направления.
Оверчук подчеркнул, что динамика развития азербайджанской части международного транспортного коридора «Север – Юг» заметна и вызывает интерес России к сотрудничеству.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, в ходе которого обсуждал ряд международных и региональных вопросов.
«Когда сегодня мы говорим о том, что мы стоим на грани третьей мировой войны, как военный человек я хочу сказать, что она, по сути, пока в гибридном варианте уже начата», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам Степашина, ситуация теперь сложнее, чем времена Карибского кризиса, войны во Вьетнаме, Афганистане, распада СССР и расширения НАТО, так как вопрос уже не только в Украине и спецоперации России.
Он заявил, что впервые с 30-х годов прошлого века мир столкнулся с агрессией, направленной не только против России, но и всего цивилизованного, самостоятельного и многополярного мира. Это, по мнению политика, попытка «поставить на колени» глобальное мировое сообщество.
«Я хочу вам откровенно сказать, как русский человек, как советский человек, как человек, который любит свою родину: мы не проиграем. Поверьте мне», – сказал Степашин, обращаясь к участникам форума.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентября глава МИД России Сергей Лавров выразил тревогу из-за рассуждений Запада о третьей мировой войне. Лавров также заявил, что любая агрессия против России получит решительный отпор, при том, что НАТО и Евросоюз, по словам Лаврова, объявили России настоящую войну, используя Украину как инструмент.
«Президент России Путин дал понять главе США Дональду Трампу, что одерживает верх в борьбе за контроль над Донбассом, указав на отсутствие срочности в объявлении прекращения огня, которое Белый дом выдвинул условием проведения нового саммита двух лидеров», – говорится в сообщении EFE.
Испанское агентство отмечает, что Путин призвал генералов не допустить прорыва украинскими войсками кольца окружения, но подчеркнул необходимость минимизации потерь, заявив, что российская армия «всегда проявляла милосердие» к своим противникам в соответствии с международным правом.
Путин также приказал российским войскам оказать помощь мирным жителям, которых украинские войска использовали в качестве живого щита, и эвакуировать их в безопасные районы.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин появился в пункте управления объединенной группировки в военной форме. Он сообщил, что на Купянском и Красноармейском направлениях ожидаются попытки противника восстановить позиции за счет активизации действий в близлежащих районах.
Кроме того, Путин обратился с поздравлением к российским военным за успешное окружение Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации.
«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву», – сообщил мэр в Telegram-канале в 21.49.
Еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву, были уничтожены, добавил он в 22.04.
Собянин уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение четырех часов российские силы ПВО уничтожили 22 дрона самолетного типа над Белгородской, Калужской и Московской областями, сообщило Минобороны.
С начала суток было уничтожено не менее восьми вражеских дронов на подлете к столице. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – отметил градоначальник.
Ранее Собянин сообщил, что два дрона ВСУ в ночь на понедельник были ликвидированы силами ПВО на пути к столице.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки 26 октября силы ПВО уничтожили шесть БПЛА ВСУ на подлете к Москве.
Кроме того, в течение четырех часов 26 октября российские силы ПВО уничтожили 22 дрона самолетного типа над Белгородской, Калужской и Московской областями, сообщило Минобороны.
«Печальная новость. В автомобильной аварии трагически погибла председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева. Она была яркой, сильной, неравнодушной женщиной, настоящей горянкой, которая посвятила жизнь любимому Дагестану и его жителям», – сказано в посте.
Меликов добавил, что в годы госслужбы она защищала детей, позже нашла себя в общественной деятельности – поддерживая женщин, участников СВО, близких тех, кто отдал жизнь за Родину.
Глава Дагестана назвал Мамутаеву «человеком большой души», добавив, что она искренне любила Дагестан, и это проявлялось во всем, что она делала все эти годы.
Интизар Асадуллаевна Мамутаева родилась 27 июля 1951 года в селе Ихрек Рутульского района Дагестана. Окончила филфак Дагестанского государственного педагогического института в 1973 году, работала вторым секретарем РК ВЛКСМ (1973-1974) и учителем в Ихрекской школе (1974-1976). С 1994 по 2003 год занимала пост ответсека комиссии Госсовета Дагестана по делам женщин, семьи и демографии. Награждена почетной грамотой и званием «Заслуженный работник госслужбы», уточняет ТАСС.
Около 5 утра в воскресенье мэр сообщил об одном сбитом БПЛА на подлете к городу. В районе 17.40 Собянин проинформировал о еще одном нейтрализованном беспилотнике.
Вечером, около 22.00 четыре приближавшихся к городу дрона удалось сбить средствами ПВО, о чем сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По состоянию на 22.30 город в течение воскресенья атаковали шесть беспилотников.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение четырех часов российские силы ПВО уничтожили 22 дрона самолетного типа над Белгородской, Калужской и Московской областями, сообщило Минобороны.
«Сегодня вечером силами ПВО уничтожены три БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого муниципальных округов и на окраине города Калуги. На местах работают оперативные группы», – сказано в посте.
Шапша добавил, что, предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Напомним, ранее в калужском аэропорту Грабцево ввели ограничительные меры для приема и отправления воздушных судов ради безопасности.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в воскресенье сбили три беспилотника над муниципалитетами Калужской области.
«Аэропорт Волгограда: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Напомним, ранее в интересах безопасности полетов, временные ограничения были введены в аэропорту Калуги.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение четырех часов российские силы ПВО уничтожили 22 дрона самолетного типа над Белгородской, Калужской и Московской областями, сообщило Минобороны.
«В Луганске беспилотник ВСУ самолетного типа ударил по частным домам по ул. Печерская. Пострадавших чудом удалось избежать. Повреждены три жилых дома и хозяйственные постройки. Погибла домашняя живность», – приводит заявление правительства ЛНР Луганский информационный центр.
В правительстве региона добавили, что над южной частью Луганска сбили три вражеских БПЛА самолетного типа. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пожилой мужчина, пострадавший в результате взрыва на улице Черноморской в Луганске, скончался, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил о смене Украиной арсенала для ударов по мирным объектам.