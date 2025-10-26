Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.2 комментария
США объявили о повышении пошлин на товары из Канады
Вашингтон решил повысить тарифы на поставки продукции из Канады на 10% на фоне канадской рекламной кампании с цитатами Рональда Рейгана, сообщили в Белом доме.
Белый дом в ответ на «враждебные действия» со стороны Канады объявил о повышении пошлин еще на 10% сверх текущей ставки. США обвинили Канаду в «искажении фактов и враждебных действиях». В Вашингтоне считают, что Канады рассчитывает на поддержку Верховного суда США, который сейчас рассматривает вопрос о законности многих из введенных пошлин в отношении других стран, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Канада запустила в США рекламную кампанию с цитатами Рональда Рейгана против тарифов. Белый дом раскритиковал использование образа экс-президента в этой рекламе. Правительство Канады ранее выразило разочарование в связи с решением США повысить торговые пошлины.