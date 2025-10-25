Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
Лыжница Степанова ответила австрийцу дерзким советом по поводу теста на допинг
После критики со стороны лыжника Мика Фермойлена олимпийская чемпионка Вероника Степанова дала неожиданный комментарий о проверках на допинг.
Вероника Степанова резко отреагировала на слова австрийского лыжника Мика Фермойлена, сообщает Sport24. Фермойлен в адрес Степановой позволил себе резкий комментарий, на который российская спортсменка дала публичный ответ.
Степанова заявила: «Так забеременей, какие проблемы! Даже WADA не додумалось еще беременных и кормящих матерей проверять».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Фермойлен заявил, что россиянка прошла допинг-контроль только один раз за полтора года. Он отметил, что подобная проверка кажется ему недостаточной для спорта высших достижений.