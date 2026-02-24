Эксперт назвал последствия остановки поставок электричества Украине из Словакии

Экономист Лизан: Зеленский лишает украинцев электричества ради борьбы с Фицо и Орбаном

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Судя по всему, Европа не поможет Украине купировать последствия прекращения поставок электроэнергии из Словакии. Украинская энергосистема и так уже использует максимум мобильных генераторов, которые можно подключить», – пояснил экономист Иван Лизан.

«Впрочем, надо признать, что Украина мало восприимчива к таким изменениям. Если раньше простые украинцы были лишены электричества 15 часов в сутки, то после остановки поставок электроэнергии со стороны Словакии этот период возрастет условно до 16 часов. К тому же, сильных морозов уже не ожидается, а часть потерянной энергии страна может компенсировать за счет солнечной генерации», – отметил эксперт.

«Поэтому для Банковой пикировка со Словакией не является большой проблемой. Там готовы жертвовать комфортом своих граждан ради того, чтобы навредить Братиславе и лично словацкому премьеру Роберту Фицо, не возобновляя поставки нефти по нефтепроводу «Дружба», – продолжил он.

«Для Киева важнее разрушить связку Фицо с венгерским коллегой Виктором Орбаном, чтобы ослабить последнего перед парламентскими выборами в Венгрии. Таким образом Зеленский борется с политическими силами на территории Евросоюза, которые выступают против поддержки Украины», – отметил собеседник.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо распорядился, чтобы государственный оператор электросетей SEPS прекратил экстренный экспорт электроэнергии на Украину. «Только в январе объем аварийных поставок, необходимых для поддержания украинской энергосистемы, вдвое превысил показатель за весь 2025 год», – сообщил он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Решение было принято в ответ на прекращение транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Братислава не получает сырье с начала февраля из-за блокировки поставок украинской стороной.

Поставки российской нефти в Словакию и Венгрию были прекращены с 27 января, когда, по утверждению Украины, российский беспилотник нанес удар по трубопроводному оборудованию на западе страны. В свою очередь, Орбан заявил, что «Дружбу» перекрыли те же силы, кто взорвал «Северный поток». По его словам, технически Киев мог бы возобновить поставки нефти.

Сообщалось также, что компания «Укртранснафта», ответственная за транзит нефти по территории Украины, технически готова возобновить транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии, однако руководство не дает разрешения на запуск.

В начале февраля на линейной производственно-диспетчерской станции «Броды» на Украине была полностью ликвидирована нештатная ситуация. В конце января транспортировка по магистральному трубопроводу «Мозырь – Броды» в сторону Венгрии и Словакии была остановлена по запросу украинской стороны.