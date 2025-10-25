NBC4: Мошенники обманули старейшую конгрессвумен США на 4 тыс. долларов

Tекст: Мария Иванова

Мошенники, представившиеся уборщиками, смогли обмануть 88-летнюю конгрессвумен США Элеанор Холмс Нортон на сумму почти 4,4 тыс. долларов, передает NBC4.

Инцидент произошел у нее дома в Вашингтоне – преступники списали деньги с ее кредитной карты за неоказанные услуги.

В полицейском докладе говорится, что у Нортон «начальная стадия деменции». При этом, по информации телеканала, офис конгрессвумен поставил под сомнение этот диагноз, отметив, что у офицера, подготовившего документ, «не хватило квалификации для подобных выводов».

Инцидент произошел в четверг. В офисе Нортон пояснили, что она впустила мошенников, полагая, что уборщиков вызвали ее сотрудники. Она предоставила им кредитную карту для оплаты, однако позже управляющий домом сообщил, что никакой визит не планировался.

После выяснения обстоятельств офис Нортон сообщил о случившемся в полицию. Сейчас ведется расследование, команда конгрессвумен сотрудничает со следствием.

Напомним, в 2021 году Элеанор Холмс Нортон, на тот момент законодатель без права голоса от федерального округа Колумбия, внесла резолюция о запрете действующему президенту страны Дональду Трампу занимать государственные посты в будущем.