Набиуллина раскрыла варианты решений ЦБ по ключевой ставке
Совет директоров Банка России рассматривал три возможных решения по ключевой ставке, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
По ее словам, обсуждался вариант сохранить ставку на уровне 17%, а также снизить ее до 16,5% или 16%, передает ТАСС.
«Какие варианты мы рассматривали? Предметно рассматривались три варианта. 16%, 16,5% и неизменная ставка в 17%. Было много аргументов по этим решениям, но различия в позициях, наверное, можно свести к оценке устойчивой инфляции и степени обеспокоенности масштабом возможных вторичных эффектов от разовых проинфляционных факторов», – сказала она на пресс-конференции.
По ее словам, разовые проинфляционные факторы очевидны, однако прогнозировать последствия вторичных эффектов достаточно сложно. Она пояснила, что сторонники большего снижения ставки считают, что охлаждение спроса сравнительно быстро будет двигать устойчивую инфляцию к целевому уровню.
В пятницу Банк России снизил ключевую ставку до 16,5%.