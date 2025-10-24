Набиуллина раскрыла варианты решений ЦБ по ключевой ставке

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, обсуждался вариант сохранить ставку на уровне 17%, а также снизить ее до 16,5% или 16%, передает ТАСС.

«Какие варианты мы рассматривали? Предметно рассматривались три варианта. 16%, 16,5% и неизменная ставка в 17%. Было много аргументов по этим решениям, но различия в позициях, наверное, можно свести к оценке устойчивой инфляции и степени обеспокоенности масштабом возможных вторичных эффектов от разовых проинфляционных факторов», – сказала она на пресс-конференции.

По ее словам, разовые проинфляционные факторы очевидны, однако прогнозировать последствия вторичных эффектов достаточно сложно. Она пояснила, что сторонники большего снижения ставки считают, что охлаждение спроса сравнительно быстро будет двигать устойчивую инфляцию к целевому уровню.

В пятницу Банк России снизил ключевую ставку до 16,5%.