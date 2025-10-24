Российские войска освободили четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях

Tекст: Мария Иванова

Подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника и освободили Плещеевку и Дроновку в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и спецназначения.

За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 1485 военнослужащих, шесть танков, 20 бронемашин и 21 орудие полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 склада с боеприпасами и матсредствами.

В то же время подразделения группировки «Центр» в результате активных действий освободили Проминь, Чунишино, Ленино в ДНР, а также Ивановку в Днепропетровской области.

Группировкой нанесено поражение формированиям восьми механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Противник за прошедшую неделю потерял более 3610 военнослужащих, три танка, 18 бронемашин и 41 артиллерийское орудие, перечислили в оборонном ведомстве.

В течение недели подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны, центра сил спецопераций ГУР Украины и погранотряда погранслужбы Украины.

А на Харьковском направлении освобождена Бологовка. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ.

За последнюю неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1375 военнослужащих, восемь бронемашин, 14 орудий полевой артиллерии и пусковая установка американской РСЗО HIMARS. Уничтожены пять станций РЭБ, 33 склада боеприпасов и матсредств.

Между тем подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям семи механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

Противник при этом потерял свыше 1610 военнослужащих, четыре танка, 20 бронемашин, 136 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 34 склада с боеприпасами, 54 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» освободили населенные пункты Полтавка и Павловка в Запорожской области и Першотравневое в Днепропетровской области. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

Потери противника на этом направлении составили свыше 2365 военнослужащих, танк, 14 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, два склада матсредств.

Параллельно подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны.

При этом ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, два танка, пять бронемашин и семь артиллерийских орудий. Уничтожены 14 станций РЭБ, 12 складов боеприпасов, матсредств и горючего, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее в пятницу сообщалось, что российские войска освободили Дроновку на севере ДНР.

До этого они освободили днепропетровскую Ивановку и запорожскую Павловку.

А ранее на этой неделе российские войска освободили Ленино в ДНР.