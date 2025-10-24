Участник программы «Время героев» Крившенко стал замминистра на Кубани

Программу «Время героев» запустили по инициативе президента России Владимира Путина, ее реализует Высшая школа государственного управления Президентской академии.

Крившенко отметил: «На программе «Время героев» мы получаем уникальную возможность подготовиться к дальнейшему служению Родине на государственной службе, что подчеркивает значимость опыта и качеств военнослужащих для будущего нашей страны. С командой продолжим обеспечивать системную модернизацию образования в Краснодарском крае: повышать качество обучения, расширять доступ к современным образовательным ресурсам и укреплять поддержку учительского корпуса. В приоритете – обновление материально-технической базы школ, развитие цифровых и профессиональных программ, повышение квалификации педагогов. Будем работать в тесном диалоге с регионами, муниципалитетами и родительским сообществом, чтобы решения были практичными, прозрачными и ориентированными на измеримые результаты».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, наставник Крившенко на программе, подчеркнул значимость программы для всей страны. По его словам, кадровый проект помогает участникам спецоперации на Украине реализовать себя в мирной жизни, и знания, полученные на фронте, важны для развития региона. Он добавил, что органам государственной власти необходимы ответственные специалисты, преданные Родине.

Сергей Крившенко родился в 1975 году в городе Уссурийск Приморского края. В 2004 году окончил курсы подготовки младших лейтенантов, а в 2009 году – Уссурийский государственный педагогический институт. Он награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.

Более 60 участников программы «Время героев» уже заняли руководящие должности. В числе них – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, глава «Движения Первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Владимир Сайбель получил пост заместителя председателя комиссии при президенте РФ по делам ветеранов, а руководитель программы Мария Костюк стала губернатором Еврейской автономной области.