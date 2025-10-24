80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
ВВС США решили сдать в аренду земли под дата-центры
Американские военные планируют передать в аренду неиспользуемые земли пяти авиабаз для размещения частных центров обработки данных, обладающих мощностью от 100 МВт, сообщил еженедельник Defense News.
Военно-воздушные силы США объявили о начале приема заявок на строительство частных центров обработки данных на территориях пяти своих авиабаз, сообщает ТАСС.
По данным Defense News, ВВС готовы предоставить участки общей площадью около 1250 га в штатах Теннесси, Аризона, Калифорния, Нью-Джерси и Джорджия.
Заместитель помощника министра ВВС США по вопросам инфраструктуры Роберт Мориарти заявил: «ИИ меняет современный мир. Эти ЦОД важны для поддержания лидирующей позиции США в области инноваций».
Для одобрения проектов будущие ЦОД должны располагать мощностью свыше 100 МВт, а инвестиции в каждый объект должны составлять не менее 500 млн долларов. Срок аренды земель составит 50 лет, при этом продление договора возможно лишь если проект будет признан значимым для обороны и государственных интересов.
Заявки на аренду и строительство дата-центров принимают до 14 ноября. Итоги тендера планируется объявить в январе следующего года. Представитель ВВС отметил, что данные проекты рассматривают как возможность для сторонних компаний, а не исключительно для военных нужд.
